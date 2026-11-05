El Gobierno repartió menos del 20% de los fondos de emergencia a las provincias mientras negocia eliminar un impuesto clave

El Gobierno repartió $13.500 millones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en octubre. (Foto: Casa Rosada)

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En medio de los reclamos de los gobernadores por la caída de la coparticipación, en octubre el Gobierno volvió a abrir la billetera para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que distribuye a las provincias. Sin embargo, en lo que va de 2026 apenas asignó el 19,3% de los recursos que ingresaron al fondo, que sumaron más de 1 billón de pesos.

A la par, el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzará a negociar con los gobernadores la eliminación del impuesto a los Sellos. Para lograr su apoyo, ofrecerá una compensación equivalente al 50% de la pérdida de recaudación.

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Los datos de la consultora Analytica indicaron que, hasta octubre, el fondo recibió $1.024.482 millones. De ese total, el Poder Ejecutivo devengó $197.500 millones y dejó sin distribuir $826.982 millones, el 80,7% de los recursos disponibles. El monto devengado coincidió con el nivel pagado. Es decir, no quedaron recursos devengados sin pagar: los $197.500 millones asignados a las provincias tuvieron ejecución efectiva.

La serie mensual mostró que en octubre el Gobierno envió $13.500 millones, luego de no registrar desembolsos en agosto. En septiembre, los ATN habían sumado $33.000 millones y en julio habían llegado a $30.000 millones. La última transferencia mensual se produjo en un contexto de reclamos de los mandatarios provinciales por la baja de recursos coparticipables y por la falta de fondos discrecionales.

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Por arriba del nivel

A pesar del bajo nivel de distribución de los recursos discrecionales de Casa Rosada, el nivel de ejecución de los ATN en lo que va del 2026 quedó por encima de los dos años previos de la actual gestión. Aunque se mantuvo por debajo de los porcentajes registrados entre 2021 y 2023 durante la gestión de los Fernández.

En 2021, se devengó el 55% de lo que ingresó al fondo. En 2022, la proporción fue de 25,3% y en 2023 alcanzó el 19,4%. Durante 2024, el indicador cayó a 5,4% y en 2025 se ubicó en 17,1 por ciento.

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Con el 19,3% devengado hasta octubre, la ejecución de este año quedó apenas por debajo del registro de 2023 y por encima de los porcentajes de 2024 y 2025. Aun así, más de ocho de cada $10 que ingresaron al fondo no llegaron a las provincias por esta vía.

“Se mantiene la subejecución del fondo aunque mejora respecto a los dos años anteriores de la actual gestión. No esperamos un cambio marcado de tendencia de acá a fin de año”, señalaron desde Analytica en conversación con Infobae.

Las más beneficiadas

Las transferencias acumuladas entre enero y noviembre sumaron $197.500 millones y llegaron a 15 provincias. En los primeros diez meses del año Misiones recibió el monto más alto, con $28.000 millones. Corrientes ocupó el segundo lugar, con $22.500 millones. Catamarca recibió $18.500 millones, mientras que Salta y Entre Ríos acumularon $18.000 millones cada una.

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El presidente Javier Milei participa de la Argentina Week en París rodeado de una delegación de funcionarios y gobernadores

Chaco y Mendoza obtuvieron $14.000 millones por provincia. Jujuy recibió $13.500 millones, Neuquén acumuló $12.000 millones y San Juan alcanzó $10.000 millones. Santa Fe figuró con $8.000 millones. Chubut recibió $6.500 millones, Santa Cruz $6.000 millones, Córdoba $5.000 millones y La Pampa 3.500 millones de pesos.

El reparto mensual tuvo su mayor nivel en marzo y abril, cuando los aportes llegaron a $47.000 millones en cada mes. En febrero, las transferencias sumaron $20.000 millones y en enero, 7.000 millones de pesos.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) también señaló que los ATN sumaron $197.500 millones durante 2026 y llegaron a 15 distritos. La cifra representó una suba nominal del 50% frente al mismo período de 2025, cuando los recursos distribuidos alcanzaron $131.500 millones.

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La falta de distribución de ATN fue uno de los puntos de conflicto con los gobernadores. Las provincias remarcan que la merma de la coparticipación afectó sus cuentas en un contexto de menor actividad económica. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue uno de los mandatarios que expresó críticas públicas. Kicillof afirmó que el Gobierno “se está apropiando ilegalmente” de fondos de ATN destinados a emergencias.

El ministro de Economía, Luis Caputo, le propuesto a los gobernadores eliminar el impuesto a los Sellos y compensarles el 50% de la recaudación que pierdan. (Foto: Ministerio de Economía)

Las negociaciones en puerta

Mientras continuó el debate por los ATN, en el evento de la Unión Industrial Argentina (UIA) Caputo anunció un conjunto de medidas para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas (pyme) ante el fisco nacional, pero también aprovecho para trasladarle a los gobernadores una propuesta para eliminar el impuesto a los Sellos.

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El esquema contempla que el Gobierno nacional compense el 50% de la recaudación que pierda cada provincia si decide eliminar ese tributo. Según pudo saber Infobae, el equipo económico presentará la iniciativa ante los mandatarios subnacionales y luego cada jurisdicción resolverá si adhiere o no.

La propuesta llegó en un momento de menores ingresos para varias administraciones provinciales, que enfrentan caídas de la recaudación, de la coparticipación y de las transferencias discrecionales. Esa situación anticipa dificultades para alcanzar acuerdos fiscales que impliquen una reducción de recursos propios.

Una fuente de una provincia aliada sostuvo que resulta difícil avanzar con este tipo de convenio durante un año complejo para las cuentas subnacionales. También planteó que la Nación debería incorporar un mecanismo de compensación vinculado al impuesto al cheque. “Es bastante difícil que en un año complejo, de caída de coparticipación y recaudación, de caída de empleo privado en varias provincias se hagan este tipo de acuerdos fiscales”, dijo la fuente consultada.

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El representante provincial señaló que, en general, los gobernadores aliados respaldan una reducción del impuesto a los Sellos y de Ingresos Brutos. No obstante, sostuvo que la discusión debe formar parte de un nuevo pacto fiscal, con medidas nacionales sobre otros tributos. “Yo creo que mayoritariamente los gobernadores aliados están a favor de bajar sellos e IIBB, pero debería ser en el marco de crecimiento económico y de un nuevo pacto fiscal donde Nación baja retenciones y cheque, por ejemplo, que son impuestos distorsivos, al igual que sellos e IIBB”, concluyó esa misma voz.