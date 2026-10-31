Retiran 5,9 millones de cafeteras por riesgo de quemaduras: cómo identificar los modelos afectados

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos anunció el retiro de 5,9 millones de cafeteras de émbolo Bodum por riesgo de quemaduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) anunció el 29 de octubre el retiro de 5,9 millones de cafeteras de émbolo Bodum con jarras de vidrio reemplazables, debido a un riesgo de rotura que podría provocar lesiones por quemaduras. La medida comprende productos comercializados durante varias décadas en establecimientos físicos y plataformas de venta por internet.

La decisión se produjo después de que la compañía recibiera decenas de notificaciones relacionadas con recipientes que se rompieron mientras los consumidores preparaban café. El organismo federal identificó un problema asociado con el estado del vidrio y determinadas prácticas de uso que pueden deteriorarlo.

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El anuncio incluye ocho líneas de cafeteras de dos capacidades y establece un procedimiento para que los propietarios reciban elementos adicionales de seguridad. Los consumidores deberán identificar si tienen alguno de los productos alcanzados y seguir las recomendaciones de la autoridad.

Qué modelos de cafeteras Bodum están incluidos en el retiro

La alerta comprende cafeteras de émbolo Bodum de ocho y 12 tazas con jarras de vidrio reemplazables. Los modelos identificados por la CPSC son:

Bistro

Brazil

Caffettiera

Chambord

Crema

Java

Jesper

Kenya

Para reconocer los artículos, los consumidores pueden revisar las inscripciones de la cafetera. Según el organismo, el nombre Bodum aparece en la estructura y en la tapa interior de la mayoría de las unidades. También figura grabado en las jarras de vidrio, junto con advertencias de uso.

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La CPSC publicó fotografías y datos de identificación para facilitar la comprobación. La medida no comprende indiscriminadamente todos los productos de la compañía: se limita a las líneas señaladas que cuentan con recipientes reemplazables de las capacidades indicadas.

La autoridad federal registró 70 notificaciones sobre jarras rotas durante su uso, de las cuales 48 provocaron quemaduras a los consumidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las jarras de vidrio pueden romperse durante el uso

El problema identificado por la autoridad está relacionado con el deterioro del recipiente. Las jarras pueden romperse inesperadamente si presentan grietas o daños, una situación que puede producirse, entre otros motivos, al revolver el café con cucharas metálicas.

La CPSC advirtió que estos utensilios pueden dañar el vidrio y aumentar la posibilidad de que se quiebre mientras la cafetera está en funcionamiento. El riesgo resulta especialmente importante porque el recipiente contiene líquido caliente, cuyo derrame puede ocasionar quemaduras.

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La advertencia se aplica incluso cuando los daños no son evidentes para el usuario. Por ese motivo, la agencia recomienda no utilizar jarras agrietadas o deterioradas y evitar introducir elementos metálicos que puedan afectar su superficie.

Qué deben hacer los consumidores que tienen una de estas cafeteras

La CPSC pidió a los propietarios que dejen de utilizar inmediatamente cucharas metálicas u otros utensilios de metal para revolver el café dentro de la jarra de vidrio.

Como solución, Bodum ofrecerá gratuitamente una cuchara plástica diseñada para esta tarea y una etiqueta adicional con advertencias de seguridad. Esta última recordará que no deben utilizarse recipientes agrietados o dañados y que es necesario evitar los utensilios metálicos para prevenir el deterioro del vidrio.

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El registro de la CPSC clasifica la medida como una reparación. Por lo tanto, el procedimiento anunciado no contempla el reemplazo general de las cafeteras ni una devolución automática del dinero por cada unidad afectada.

Los usuarios deben comunicarse con la compañía para solicitar los elementos previstos y seguir las instrucciones correspondientes. La recomendación de seguridad sobre las jarras dañadas se mantiene independientemente de que hayan iniciado el trámite.

El uso de cucharas o utensilios metálicos para revolver el café deteriora el material y eleva la probabilidad de fractura del vidrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se vendieron las cafeteras retiradas y cuánto costaban

Los productos alcanzados estuvieron disponibles en Estados Unidos desde 1974 hasta octubre de 2026. La comercialización se realizó en establecimientos de artículos para el hogar y tiendas especializadas en café, además de grandes cadenas minoristas.

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Entre los puntos de venta mencionados por la CPSC figuran Target y Walmart. También se ofrecieron por internet a través de Bodum.com, Amazon, Target.com, Walmart.com y otras plataformas comerciales.

El precio de venta osciló entre USD 15 y USD 65, según la ficha oficial del retiro. La cifra de 5,9 millones corresponde al conjunto de unidades comercializadas durante ese extenso período y no a un único lote de fabricación.

La compañía Bodum USA, con sede en Nueva York, figura como importadora de los productos. Las cafeteras fueron fabricadas en Portugal y Tailandia.

La empresa recibió 70 notificaciones de roturas y 48 de quemaduras

La CPSC informó que Bodum USA recibió 70 notificaciones de jarras que se rompieron durante el uso. De ese total, 48 notificaciones incluyeron quemaduras a consumidores.

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El aviso oficial no especifica la gravedad de las lesiones ni detalla las circunstancias particulares de cada incidente. Tampoco atribuye todas las roturas al empleo de cucharas metálicas. La agencia señala esta práctica como un factor que puede deteriorar el vidrio y contribuir al riesgo.

En una declaración difundida junto con el anuncio, Bodum sostuvo que la proporción de incidentes reportados es baja en comparación con los millones de cafeteras comercializados en Estados Unidos durante décadas.

La empresa explicó que el retiro voluntario busca reforzar las advertencias sobre el uso de las jarras y proporcionar a los consumidores utensilios adecuados para revolver el café.

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Bodum sostuvo que la cantidad de incidentes reportados es baja frente a los millones de artículos comercializados a lo largo de cinco décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo comunicarse con Bodum para solicitar la solución

Los propietarios de las cafeteras incluidas pueden comunicarse con Bodum USA a través de los siguientes canales:

Teléfono gratuito: 888-879-8213.

Horario de atención: de lunes a viernes, entre las 8 y las 17, hora del este de Estados Unidos.

Correo electrónico: Bodum3302@sedgwick.com.

Sitio del retiro: www.bodumfrenchpressrecall.expertinquiry.com.

También pueden ingresar a la página oficial de Bodum y consultar la sección denominada “Recall Information”.

Para iniciar el procedimiento, los consumidores deben identificar el modelo de su cafetera y comprobar que corresponda a una de las ocho líneas señaladas, con una jarra reemplazable de ocho o 12 tazas.

El número oficial asignado por la CPSC a este retiro es 27-055. La empresa utilizará el proceso de atención para proporcionar la cuchara plástica y la etiqueta de advertencia previstas en la medida.

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