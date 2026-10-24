Sociedad

El papa León XIV aprobó el primer paso para beatificar a la argentina Margarita Bavosi, conocida como Luminosa

La Santa Sede informó que el pontífice rubricó este sábado la documentación presentada por el prefecto Marcello Semeraro para avanzar en el expediente de la laica fallecida en 1985 en Italia

Una mujer sonriente con anteojos grandes y saco oscuro posa frente a la cámara, con otra persona de rostro borroso detrás
La laica conocida como Luminosa falleció a los 43 años en la localidad italiana de Albano Laziale debido a una fibrosis pulmonar.
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El papa León XIV dio este sábado su aprobación al decreto que reconoce las “virtudes heroicas” de la laica argentina Margarita Bavosi (1941 - 1985), conocida como “Luminosa”.

La Santa Sede informó que León XIV firmó los decretos sobre el proceso de beatificación presentados por el prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, Marcello Semeraro.

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Nacida en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941, Bavosi fue la tercera hija de una acomodada familia de inmigrantes italianos y perdió a su madre cuando tenía diez años. Luego de licenciarse en Historia, encontró su vocación de laica consagrada en la Obra de María, denominación canónica del Movimiento de los Focolares.

En mayo de 1966 pasó a estar al frente de la comunidad de Paraná. Según explica la organización en su página web, Chiara Lubich, la propia fundadora del movimiento, le asignó en 1970 la corresponsabilidad de la Obra en España, tarea que realizó durante catorce años.

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Los primeros síntomas de una fibrosis pulmonar atípica se manifestaron en junio de 1981. Esta dolencia provocó su muerte el 7 de marzo de 1985, cuando tenía 43 años, en la localidad italiana de Albano Laziale.

El papa León XIV aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de la laica argentina Margarita Bavosi. Foto: EFE
El papa León XIV aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de la laica argentina Margarita Bavosi. Foto: EFE

El camino hacia la santidad se divide en tres etapas: primero, la declaración como “Venerable siervo de Dios”, título otorgado a una persona fallecida a la que se reconoce “haber vivido las virtudes de manera heroica”; después, la beatificación; y, por último, la canonización.

La beatificación de un venerable requiere la comprobación de un milagro atribuido a su intercesión o la declaración del martirio. Tras ello, para ser proclamado santo mediante la canonización, se necesita un segundo milagro posterior a la beatificación o tratarse de un caso de santidad popular declarada.

Entre los antecedentes de argentinos reconocidos por la Iglesia católica figuran los santos José Gabriel del Rosario Brochero, Artémides Zatti y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, canonizada en 2024. La nómina de beatos incluye a Ceferino Namuncurá, María Crescencia Pérez, Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio y los mártires riojanos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera.

En ese recorrido se inscribe el caso de Enrique Shaw, empresario y fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Francisco lo declaró venerable en 2021 y León XIV aprobó en diciembre de 2025 el decreto que reconoció un milagro atribuido a su intercesión, un paso previo a la beatificación. La ceremonia se realizará en Buenos Aires, aunque todavía no se anunció la fecha.

Con información de EFE

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