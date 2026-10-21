Sociedad

Advirtieron que el pico de la crecida del río Paraná podría registrarse esta semana y activaron nuevos protocolos

Un adolescente se encuentra internado luego de ser mordido por una serpiente cascabel. Los vecinos mantienen las autoevacuaciones preventivas, operativos sanitarios y tareas de contención

El agua ya alcanzó el paseo inferior de la costanera de Goya, mientras las autoridades monitorean la evolución del río Paraná (X: @AMBLUISM)

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La crecida del río Paraná mantiene bajo monitoreo a varias localidades de Corrientes, donde autoridades provinciales y municipales refuerzan las medidas de prevención, asistencia y seguimiento de las familias expuestas al avance del agua. De hecho, las autoridades refuerzan los protocolos, puesto que se esperan días aún más complejos en el área.

En Goya, el nivel del río llegó a 5,48 metros, superó la marca de alerta de 5,20 y ya alcanzó el sector inferior de la costanera. Las estimaciones locales indican que el pico podría registrarse entre el 22 y el 27 de octubre, con valores superiores a los 6 metros.

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El avance del agua sobre islas, campos bajos y zonas ribereñas puede desplazar animales silvestres hacia sectores urbanos y rurales, debido a la inundación temporal de sus ambientes. En ese contexto, un adolescente de 15 años fue mordido por una serpiente cascabel mientras trabajaba en un campo del departamento de Goya.

El chico permanece internado en terapia intensiva y su familia solicitó entre 26 y 30 donantes de sangre, sin distinción de grupo o factor -quienes puedan colaborar deben comunicarse con su padre, Rolando Sotelo, al 3777-203110-.

Ante la presencia de fauna, especialistas recomiendan mantener distancia, evitar intentos de captura o manipulación y dar aviso a las autoridades competentes si el animal se encuentra en riesgo o representa un peligro para las personas.

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Paseo peatonal pavimentado junto a una orilla anegada con sombrillas de paja en el agua, vegetación flotante y un bote pequeño
En Corrientes, aumentó el nivel del agua en las zonas costeras

Además, numerosos productores trasladan ganado hacia terrenos más elevados ante el avance del río. Esa tarea puede presentar dificultades en áreas anegadas, donde los animales quedan expuestos a la vegetación flotante, los camalotes y la falta de superficies firmes para su reubicación.

Hace pocos días, la Policía encontró los cuerpos de dos peones rurales que eran buscados desde el viernes en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los trabajadores trasladaban ganado hacia el continente para resguardarlo del avance del agua. En ese contexto, habrían caído a una laguna interna. Los investigadores continúan con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

En Itatí, el operativo se realizará este miércoles desde las 9, en la intersección de Roque González de Santa Cruz y Gamarra. La jornada incluirá consultas médicas, vacunación, controles epidemiológicos, testeos, atención veterinaria y supervisión bromatológica para las familias afectadas por la crecida.

Estructuras de madera con techos de paja y árboles parcialmente sumergidos en agua turbia ante edificios y una cúpula
La crecida del Paraná mantiene bajo vigilancia a Itatí, donde casi 200 personas fueron trasladadas a centros de evacuación

El dispositivo reunirá a personal de la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia (DIPNA), el Instituto de Previsión Social (IPS), el Registro Civil y el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa). Los vecinos podrán realizar trámites de filiación, consultas previsionales y gestiones vinculadas con cuestiones ambientales.

Además, se aplicará el esquema Detectar Dengue en zonas inundadas y se distribuirán kits del programa Agua Potable en Cada Hogar para asistir a evacuados y autoevacuados.

El Ejecutivo provincial prevé replicar el abordaje en otras localidades costeras del Litoral que registren desplazamientos de familias por la suba del Paraná. El titular del Proyecto de Defensas de Goya, Gustavo Gabiasi, explicó a El Litoral que la crecida originada en Iguazú tarda entre siete y diez días en llegar a esa ciudad correntina. Por eso, el seguimiento de las alturas del río se mantiene de forma diaria.

Por las crecidas, se registraron autoevacuaciones preventivas en la zona de islas, sin afectación informada en los sectores urbanos ni en el área portuaria. A la vez, se realizan tareas de limpieza y contención en canales perimetrales de barrios vulnerables.

El escenario hídrico podría complicarse por el pronóstico de lluvias y tormentas para Corrientes durante los próximos días, según el Servicio Meteorológico Nacional. El área sería afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes o puntualmente severos, con precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Los valores acumulados podrían ubicarse entre 40 y 80 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual. En localidades que ya permanecen bajo monitoreo por la crecida, las lluvias podrían generar anegamientos temporarios y dificultar las tareas de asistencia en sectores bajos o de acceso limitado.

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