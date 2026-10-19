El Niño: la creciente del Paraná provocó dos muertes y Corrientes sigue en problemas por las evacuaciones

Una embarcación traslada colchones protegidos con plástico y a tripulantes con chalecos salvavidas por las aguas cercanas a la Isla Apipé.

Guardar

La Policía de Corrientes confirmó que encontró los cuerpos sin vida de dos trabajadores rurales. Se trata de dos peones que realizaban tareas en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista. Los buscaban desde el viernes, cuando se los vio por última vez.

Según las primeras reconstrucciones, los hombres identificados como Salazar y Ledesma se trasladaron a caballo hasta el lugar. El objetivo era el traslado de ganado de la zona de islas al continente para ponerlo a resguardo de la crecida. En esas circunstancias, se habrían trasladado hasta una laguna interna a retirar una pantalla solar. Allí habrían perdido pie y caído al agua, según publicó El Litoral.

PUBLICIDAD

El equipo de rescate encontró los caballos el domingo por la mañana. Luego, dieron con el cuerpo sin vida de Salazar. Más tarde, los buzos tácticos hallaron a Ledesma.

Cuando el nivel del Paraná sube, la urgencia de las tareas rurales consiste en retirar ganado que se lleva para engorde en las islas. De lo contrario, podrían producirse pérdidas millonarias a raíz del valor que tiene hoy día el ganado en pie.

Bajo agua

Corrientes Capital sigue en estado de evacuación. El río frente a la ciudad marca 7,07 mt. lo que lo sitúa por encima del nivel establecido en 7 mt. según el relevamiento de Prefectura Nacional. En las últimas horas, el Paraná continúa creciendo en ese tramo. Lo mismo ocurre en Barranqueras, sobre la costa chaqueña. En la vecina Resistencia, el Municipio levanta terraplenes para proteger barrios costeros.

PUBLICIDAD

Según las últimas informaciones disponibles, en la capital correntina hay unas 340 personas que debieron abandonar sus hogares por la llegada del agua. Las 90 familias involucradas se autoevacuaron, es decir que están alojadas en casas de familiares o amigos y no en centros montados para albergue.

Itatí es la localidad correntina más afectada por las crecidas de los ríos

Aguas arriba, la localidad de Itatí sigue siendo la más complicada. Allí hay casi 200 personas que tuvieron que ser trasladadas a centros de evacuación. Se suman 18 más que se autoevacuaron.

El dato que se maneja en la provincia es que unas 650 personas debieron dejar sus casas. Esto incluye a los afectados de Paso de los Libres, localidad ubicada a la vera del río Uruguay.

PUBLICIDAD

Paso de la Patria es otra ciudad correntina que permanece en niveles de evacuación. Las que continúan en alerta son Bella Vista y Goya sobre el Paraná. En la ribera del Uruguay, las ciudades complicadas son Alvear, la Cruz, Yapeyú y Bompland.

El gobernador Juan Pablo Valdés manifestó su preocupación por la posibilidad de que nuevas precipitaciones agraven la situación. “Esperemos que la lluvia nos siga esperando y que no sea un combo perfecto que nos termine complicando”, afirmó.

El mandatario mostró su optimismo por la bajante registrada en la zona de Ituzaingó, a las puertas de la represa de Yacyretá. Allí, el agua pasó de 5 mt a 4,80 en las últimas jornadas. El nivel de evacuación es de 4 mt. “Esperemos que esta bajante que empieza a darse en Ituzaingó pueda reflejarse en los siguientes puntos críticos”, consignó.

PUBLICIDAD

En los próximos días, según el reporte hidrológico de Yacyretá, los caudales afluentes al Paraná presentarán una tendencia “gradual descendente”. Sin embargo, el río se mantendrá “aún por encima del nivel de inundabilidad”.

Luego, señaló que entre el viernes 16 y lunes 19 “no se prevén precipitaciones de relevancia hidrológica”. Esto significa que las lluvias que se puedan registrar en la cuenca de afluentes no agravarán el problema de la creciente.

La central hidroeléctrica ubicada sobre el Paraná en la frontera entre Corrientes y Paraguay está recibiendo un caudal de agua 70% superior al promedio histórico del mes de octubre.

PUBLICIDAD

La Policía de Corrientes confirmó que encontró los cuerpos sin vida de dos trabajadores rurales

El Uruguay y el Iguazú

En Concordia, en tanto, el río salió, por ahora, de niveles de peligro. El informe hidrológico preparado por la represa de Salto Grande da cuenta de que el agua no superará los 10,70, lejos de los 11 mt de alerta y de los 12,50 de evacuación.

La central hidroeléctrica tampoco prevé precipitaciones en la cuenca norte del Uruguay que puedan influir en el nivel del río durante los próximos días. Aguas abajo de la represa, solo Concepción del Uruguay se sostiene en situación de alerta.

En tanto, la ciudad de Iguazú frente al río homónimo continúa en nivel de evacuación. El dato optimista es que, aguas arriba, se está registrando una bajante.

PUBLICIDAD