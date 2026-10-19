Sociedad

El Niño: la creciente del Paraná provocó dos muertes y Corrientes sigue en problemas por las evacuaciones

Dos peones que realizaban tareas en la zona de islas fallecieron al caer al agua. La capital y varias ciudades costeras correntinas continúan en alerta

Tres personas con chalecos salvavidas a bordo de una lancha blanca cargada con colchones junto a una orilla con vegetación densa
Una embarcación traslada colchones protegidos con plástico y a tripulantes con chalecos salvavidas por las aguas cercanas a la Isla Apipé.
Guardar

La Policía de Corrientes confirmó que encontró los cuerpos sin vida de dos trabajadores rurales. Se trata de dos peones que realizaban tareas en la isla Ibirapitá, cerca de Bella Vista. Los buscaban desde el viernes, cuando se los vio por última vez.

Según las primeras reconstrucciones, los hombres identificados como Salazar y Ledesma se trasladaron a caballo hasta el lugar. El objetivo era el traslado de ganado de la zona de islas al continente para ponerlo a resguardo de la crecida. En esas circunstancias, se habrían trasladado hasta una laguna interna a retirar una pantalla solar. Allí habrían perdido pie y caído al agua, según publicó El Litoral.

PUBLICIDAD

El equipo de rescate encontró los caballos el domingo por la mañana. Luego, dieron con el cuerpo sin vida de Salazar. Más tarde, los buzos tácticos hallaron a Ledesma.

Cuando el nivel del Paraná sube, la urgencia de las tareas rurales consiste en retirar ganado que se lleva para engorde en las islas. De lo contrario, podrían producirse pérdidas millonarias a raíz del valor que tiene hoy día el ganado en pie.

Bajo agua

Corrientes Capital sigue en estado de evacuación. El río frente a la ciudad marca 7,07 mt. lo que lo sitúa por encima del nivel establecido en 7 mt. según el relevamiento de Prefectura Nacional. En las últimas horas, el Paraná continúa creciendo en ese tramo. Lo mismo ocurre en Barranqueras, sobre la costa chaqueña. En la vecina Resistencia, el Municipio levanta terraplenes para proteger barrios costeros.

PUBLICIDAD

Según las últimas informaciones disponibles, en la capital correntina hay unas 340 personas que debieron abandonar sus hogares por la llegada del agua. Las 90 familias involucradas se autoevacuaron, es decir que están alojadas en casas de familiares o amigos y no en centros montados para albergue.

Estructuras de madera con techos de paja y árboles parcialmente sumergidos en agua turbia ante edificios y una cúpula
Itatí es la localidad correntina más afectada por las crecidas de los ríos

Aguas arriba, la localidad de Itatí sigue siendo la más complicada. Allí hay casi 200 personas que tuvieron que ser trasladadas a centros de evacuación. Se suman 18 más que se autoevacuaron.

El dato que se maneja en la provincia es que unas 650 personas debieron dejar sus casas. Esto incluye a los afectados de Paso de los Libres, localidad ubicada a la vera del río Uruguay.

Paso de la Patria es otra ciudad correntina que permanece en niveles de evacuación. Las que continúan en alerta son Bella Vista y Goya sobre el Paraná. En la ribera del Uruguay, las ciudades complicadas son Alvear, la Cruz, Yapeyú y Bompland.

El gobernador Juan Pablo Valdés manifestó su preocupación por la posibilidad de que nuevas precipitaciones agraven la situación. “Esperemos que la lluvia nos siga esperando y que no sea un combo perfecto que nos termine complicando”, afirmó.

El mandatario mostró su optimismo por la bajante registrada en la zona de Ituzaingó, a las puertas de la represa de Yacyretá. Allí, el agua pasó de 5 mt a 4,80 en las últimas jornadas. El nivel de evacuación es de 4 mt. “Esperemos que esta bajante que empieza a darse en Ituzaingó pueda reflejarse en los siguientes puntos críticos”, consignó.

En los próximos días, según el reporte hidrológico de Yacyretá, los caudales afluentes al Paraná presentarán una tendencia “gradual descendente”. Sin embargo, el río se mantendrá “aún por encima del nivel de inundabilidad”.

Luego, señaló que entre el viernes 16 y lunes 19 “no se prevén precipitaciones de relevancia hidrológica”. Esto significa que las lluvias que se puedan registrar en la cuenca de afluentes no agravarán el problema de la creciente.

La central hidroeléctrica ubicada sobre el Paraná en la frontera entre Corrientes y Paraguay está recibiendo un caudal de agua 70% superior al promedio histórico del mes de octubre.

Una lancha blanca, roja y celeste con la palabra ambulancia en el lateral, situada sobre agua marrón junto a árboles y otra embarcación
La Policía de Corrientes confirmó que encontró los cuerpos sin vida de dos trabajadores rurales

El Uruguay y el Iguazú

En Concordia, en tanto, el río salió, por ahora, de niveles de peligro. El informe hidrológico preparado por la represa de Salto Grande da cuenta de que el agua no superará los 10,70, lejos de los 11 mt de alerta y de los 12,50 de evacuación.

La central hidroeléctrica tampoco prevé precipitaciones en la cuenca norte del Uruguay que puedan influir en el nivel del río durante los próximos días. Aguas abajo de la represa, solo Concepción del Uruguay se sostiene en situación de alerta.

En tanto, la ciudad de Iguazú frente al río homónimo continúa en nivel de evacuación. El dato optimista es que, aguas arriba, se está registrando una bajante.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCorrientesEl Niño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La crecida del Paraná complicó los accesos en Misiones y puso en riesgo al ganado en Corrientes: “Hay productores que están con el agua encima”

Las lluvias en el sur de Brasil y la apertura de las compuertas de Yacyretá elevaron el nivel del río y generaron complicaciones en puentes, caminos y campos

La crecida del Paraná complicó los accesos en Misiones y puso en riesgo al ganado en Corrientes: “Hay productores que están con el agua encima”

Hernán Casciari denunciado por estafa: qué dice la letra chica de sus “términos y condiciones” para invertir en dólares

El Juzgado N°34 delegó la investigación en la experimentada fiscal Mónica Cuñarro tras la acusación de 15 damnificados. Documentos del caso obtenidos por este medio apuntan a una mecánica de negocios que puede ser clave

Hernán Casciari denunciado por estafa: qué dice la letra chica de sus “términos y condiciones” para invertir en dólares

“Todo sigue en pie, vamos para adelante”: el arzobispo de Luján ratificó el viaje del Papa León a la Argentina

Jorge Eduardo Scheinig afirmó que no hubo cambios en el cronograma de la visita luego de la operación del Pontífice y Luján se prepara para recibir una convocatoria masiva el próximo 11 de noviembre

“Todo sigue en pie, vamos para adelante”: el arzobispo de Luján ratificó el viaje del Papa León a la Argentina

Los feroces asaltos de la mafia porteña de motochorros acusada de robar más de $120 millones en efectivo

El fiscal Andrés Madrea investiga una asociación ilícita vinculada a siete ataques comando en CABA. La larga lista de antecedentes de uno de los miembros de la banda y los trucos para capturar a sus víctimas

Los feroces asaltos de la mafia porteña de motochorros acusada de robar más de $120 millones en efectivo

Se espera otra semana gris en el AMBA: las temperaturas serán de hasta 5 grados por debajo de lo normal

Con mínimas que oscilarán entre los 10℃ y los 15℃ y máximas que apenas llegarán a los 19℃ en los primeros días, el área metropolitana transitará una semana gris en la que solo el jueves ofrecerá un repunte térmico hasta los 21℃ antes de retroceder el viernes a los 20℃

Se espera otra semana gris en el AMBA: las temperaturas serán de hasta 5 grados por debajo de lo normal

DEPORTES

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El jugador de Los Leones Nicolás Keenan confirmó que serán padres con Rob Jetten, primer ministro de los Países Bajos

El argentino Mattia Colnaghi correrá en un equipo de punta en la Fórmula 3: la intervención clave de Red Bull

La impactante revelación de una escudería en medio de su peor temporada en la historia de la Fórmula 1: “Perdimos dos años”

Una reconocida pareja del mundo del tenis anunció su separación: “Es la verdad más dura que he tenido que afrontar”

Insólito: una jueza se negó a detener una pelea, le pidió al boxeador que siga y a los pocos segundos decretó su derrota por KO

TELESHOW

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

El romántico mensaje de Abel Pintos a Mora Calabrese: “Te amamos con locura”

“No tenés corazón”: el comentario de Marcela Kloosterboer a Celeste Cid que generó risas al hablar de sus hijos

El sorpresivo ida y vuelta de Lourdes Sánchez y Francisco Liotta que causó revuelo tras la ruptura con el Chato Prada

Por qué se canceló el show de Tini Stoessel en Miami, según la versión oficial del estadio: “Circunstancias imprevistas”

El doble festejo de Nicole Neumann: los 18 años de Indiana y el Día de la Madre en una celebración junto a su familia

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

Ecuador suspende clases en cinco provincias tras intensas lluvias que anegaron calles y escuelas

Afines a Evo Morales anuncian manifestaciones en rechazo a las medidas económicas del Gobierno

La crisis eléctrica en Ecuador eleva el consumo de diésel y encarece la generación de energía

Nayib Bukele, presidente salvadoreño, asegura que Francia podría resolver su crisis de seguridad en una semana

“Bloqueamos el mayor museo del mundo”: el Louvre cierra sus puertas por una protesta estudiantil