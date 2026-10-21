El Ejército israelí abatió a un alto miembro del aparato de seguridad de Hamas en Gaza

Akram Basam Shaban Yasin, el integrante de Hamas abatido por Israel en Gaza (@IDFonline)

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El Ejército de Israel afirmó este martes que abatió a un alto integrante del aparato de Seguridad General de Hamas en un bombardeo sobre la ciudad de Gaza, en el centro de la Franja, mientras fuentes médicas palestinas informaron de siete muertos en distintos ataques israelíes durante el martes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet, el servicio de inteligencia interior israelí, identificaron al eliminado como Akram Basam Shaban Yasin. Según el comunicado militar, el hombre integraba el aparato de Seguridad General de Hamas.

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El Ejército israelí atribuyó a esa estructura funciones de protección y traslado de dirigentes de Hamas entre instalaciones de emergencia, elaboración de evaluaciones de inteligencia y ejecución de planes de ataques contra Israel.

“Hoy (martes), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí), basándose en información de inteligencia, llevaron a cabo un ataque en la ciudad de Gaza en el que eliminaron a Akram Basam Shaban Yasin, un alto cargo del aparato de Seguridad General de la organización terrorista Hamás en la Franja de Gaza”, indicó la nota castrense.

Las FDI señalaron que Yasin murió en un bombardeo aéreo y sostuvieron que aplicaron medidas para reducir el impacto sobre civiles. Entre ellas, mencionaron el empleo de munición de precisión y tareas de vigilancia aérea previas a la ofensiva.

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Palestinos inspeccionan el lugar donde se encontraba una casa que fue blanco de ataques aéreos israelíes, después de que el ejército israelí advirtiera a los residentes que evacuaran, a última hora de la noche del jueves, en la ciudad de Gaza, el 9 de octubre de 2026 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Fuentes médicas de la Franja de Gaza comunicaron que los ataques israelíes causaron siete muertos durante el martes. El Ejército no difundió mayor información sobre esos bombardeos.

Pese al alto el fuego vigente desde hace un año, Israel mantiene operaciones diarias en Gaza. Algunos ataques apuntan contra objetivos que las autoridades israelíes vinculan con presuntos miembros de Hamas; otros alcanzan zonas próximas a la llamada línea amarilla, donde se encuentran desplegadas las tropas israelíes.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que las fuerzas israelíes mataron a 4.000 terroristas que participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023 y que otros 2.000 permanecen con vida, sin precisar el origen ni el método de cálculo de esas cifras. “4.000 terroristas que invadieron Israel el 7 de octubre han sido eliminados; quedan 2.000”, sostuvo Katz en un comunicado difundido durante los actos de conmemoración de las víctimas civiles de aquella jornada.

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El funcionario afirmó que Israel continuará la persecución contra los miembros de Hamas que participaron en el ataque, tanto dirigentes como integrantes de menor rango. “Debemos perseguirlos y eliminarlos a todos”, expresó. Katz añadió que el país cumplirá con lo que definió como “su deber como pueblo y como Estado”.

Las ceremonias se realizaron en todo el territorio israelí al cumplirse tres años de los ataques del 7 de octubre de 2023, de acuerdo con el calendario judío. La ofensiva terrorista, del grupo islamista palestino, causó la muerte de 1.200 personas y el secuestro de 251.

Los homenajes de este año fueron los primeros desde el regreso de los rehenes israelíes, tras el acuerdo de alto el fuego firmado hace un año atrás. El pacto también contempló el desarme de Hamas y el repliegue de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

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Miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (Archivo)

El organismo militar israelí COGAT, la entidad del Ejército israelí que administra los asuntos civiles en los territorios ocupados, anunció el martes la reanudación gradual de la entrada de mercancías comerciales a la Franja de Gaza, luego de casi una semana de interrupción en el paso de esos bienes hacia el enclave palestino.

El organismo indicó que comerciantes de Gaza solicitaron el lunes retomar la actividad y, tras ese pedido, las autoridades israelíes autorizaron la reactivación del tránsito de los vehículos que transportan productos comerciales.

La entrada de estos camiones se interrumpió hace casi una semana, después de que los comerciantes de la Franja suspendieran el traslado de productos. Israel y Hamas se responsabilizan mutuamente por la paralización. COGAT sostuvo que los comerciantes justificaron la medida como una protesta contra Hamas, grupo que controla Gaza. Según la versión del organismo israelí, el movimiento islamista palestino les exigía una tasa de 10.000 séqueles, unos USD 3.250, por cada camión que ingresara al enclave.

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Los envíos privados representan el 50% de los bienes que acceden a Gaza, mientras que la otra mitad corresponde a ayuda humanitaria o a suministros remitidos por otros países, de acuerdo con COGAT.

(Con información de EFE)