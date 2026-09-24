Sociedad

Ascienden las temperaturas en el AMBA y se espera una jornada con mucho sol: el tiempo para el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que rige una alerta roja por lluvias en el oeste del país

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para esta jornada, el SMN indicó cielo algo a ligeramente nublado (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada de jueves con cielo entre algo y ligeramente nublado, una temperatura mínima de 11 ℃ y una máxima de 23 ℃, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para la tarde se espera viento del sector norte, con intensidades de entre 13 y 22 km/h, y sin probabilidades de precipitaciones. El viernes continuará el ascenso de la temperatura: la mínima prevista es de 14 ℃ y la máxima podría llegar a 25 ℃, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día.

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El sábado presentará condiciones similares, con nubosidad variable y marcas térmicas de entre 13 ℃ y 22 ℃. Durante la noche, el viento cambiará al sector sur, un factor que anticipa un descenso de temperatura para el cierre del fin de semana.

El domingo será el día con mayor inestabilidad del período. El SMN prevé una probabilidad de chaparrones de entre 10 % y 40 % durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde y la noche el riesgo bajará a entre 0 % y 10 %. La temperatura oscilará entre 13 ℃ y 20 ℃.

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Tabla del pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de jueves a miércoles con datos de temperatura, lluvia y viento
El pronóstico meteorológico de siete días para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa temperaturas de entre 11 y 25 grados y precipitaciones el domingo 27.

El lunes seguirá con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 13 ℃ y 20 ℃, sin lluvias previstas. El martes se mantendrá la nubosidad, con una mínima de 14 ℃ y una máxima de 18 ℃, además de ráfagas del sector oeste que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h durante la mañana.

Hacia el miércoles, las condiciones tenderán a mejorar, aunque persistirá el cielo parcialmente nublado. La máxima estimada será de 21 ℃, con una mínima de 13 ℃.

En la provincia de Buenos Aires, se registran precipitaciones en el suroeste (Coronel Suárez, Bahía Blanca, Pigüé, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana), que se irán hacia la tarde, dando una tarde y noche con gran nubosidad en todo el territorio bonaerense. Para el viernes, se esperan chaparrones en el sur y algunas localidades de la región centro por la mañana, mientras que, a la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en el sur y algo nublado en el resto de la provincia.

Hacia el fin de semana, el firmamento estará parcialmente nublado durante todo el sábado. En tanto, la inestabilidad será la consigna para el domingo, con chaparrones que alcanzarán las regiones norte, centro, sur y oeste.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina dividido por colores verde, amarillo y naranja con un menú lateral de iconos meteorológicos
Las alertas en todo el país

El SMN señaló que hoy será una jornada signada por las lluvias. En este sentido, en Santa Cruz y Chubut rige una alerta amarilla por este fenómeno meteorológico. En tanto, en la zona cordillerana comprendida desde el noroeste chubutense hasta el oeste de Neuquén, la misma asciende a naranja. Dicha provincia no solo cuenta con una alerta amarilla en el centro, sino que además la advertencia sube a alerta roja en el oeste y noroeste. Este tipo de advertencia se refiere a “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”. Por lo cual, el SMN recomienda:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es imprescindible.
  • No saques la basura.
  • Limpiá desagües y sumideros.
  • Alejate de ríos, arroyos, zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Evitá conducir en calzadas resbaladizas y con visibilidad reducida.
  • Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Ubicá las zonas seguras e identifica lugares a donde ir en caso de evacuación.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Compartí estas recomendaciones con tu familia: asegúrate de que todos sepan qué hacer en caso de emergencia.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Por nevadas, el organismo climatológico indicó que el oeste y noroeste de Santa Cruz y noroeste de Mendoza hay alerta amarilla. En esta última, en el oeste, la misma es de color naranja. Ante este escenario, las recomendaciones son:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es imprescindible.
  • Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.
  • Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En toda la región cordillerana comprendida desde Neuquén hasta San Juan, hay alerta amarilla por fuertes vientos. Y por viento Zonda, las provincias de San Juan y Mendoza cuentan con alertas amarillas y naranjas, mientras que en La Rioja solo es amarilla. En estos casos, las acciones a seguir son:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Evitá conducir si la visibilidad está reducida.
  • Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.
  • No enciendas fuego.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

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