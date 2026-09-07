Día del Trabajador Metalúrgico: por qué se celebra hoy, 7 de septiembre

Argentina conmemora cada 7 de septiembre el Día del Trabajador Metalúrgico en homenaje al nacimiento de Fray Luis Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cada 7 de septiembre, Argentina conmemora el Día del Trabajador Metalúrgico con una efeméride que une historia patria, gremialismo y actualidad salarial. La fecha no es arbitraria: homenajea el nacimiento de un sacerdote franciscano que, a fines del siglo XVIII, convirtió el trabajo con metales en un aporte clave para la independencia americana.

Por qué el 7 de septiembre se celebra el Día del Trabajador Metalúrgico

La efeméride conmemora el nacimiento de Fray Luis Beltrán, quien nació el 7 de septiembre de 1784 en San Juan. Hijo de un francés y una criolla sanjuanina, ingresó al convento de San Francisco de Mendoza a los 16 años y completó su formación eclesiástica en Chile, donde tomó contacto con talleres y herramientas por primera vez.

PUBLICIDAD

El historiador Bartolomé Mitre lo describió como un hombre que “se hizo matemático, físico y químico, artillero, relojero, pirotécnico, dibujante, herrero, carpintero”. Esa formación autodidacta fue la que lo llevó, por recomendación de Bernardo O’Higgins, a ponerse al frente del parque y la maestranza del Ejército de los Andes el 1 de marzo de 1815, bajo las órdenes del general José de San Martín.

El Día del Trabajador Metalúrgico recuerda a Fray Luis Beltrán, nacido en San Juan en 1784, por su aporte al trabajo con metales y a la independencia americana (Ilustración de la revista Caras y Caretas)

En la fragua del campamento de El Plumerillo, Beltrán organizó un taller con más de 700 operarios en tres turnos rotativos que trabajaban las 24 horas. Allí se fundieron cañones, cartuchos y municiones, y se fabricó desde clavos hasta bisturíes para la enfermería.

PUBLICIDAD

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) destaca en sus registros que Beltrán “diseñó máquinas para disimular la desigualdad entre aquellos hombres y la imponencia de la cadena montañosa más alta del mundo después del Himalaya” e “ideó equipos especiales para transportar cañones a lomo de mula y puentes colgantes transportables para hombres y mulas”.

Tras la derrota en la batalla de Cancha Rayada, cuando el ejército perdió gran parte de su artillería frente a las tropas realistas, Beltrán reconstruyó el arsenal completo en poco más de dos semanas. Ese esfuerzo contribuyó a la victoria del 5 de abril de 1818 en la batalla de Maipú, que selló la independencia de Chile.

PUBLICIDAD

Fray Luis Beltrán quedó al frente del parque y la maestranza del Ejército de los Andes en 1815 por recomendación de Bernardo O'Higgins y bajo las órdenes de José de San Martín

El precio personal fue alto: las órdenes que impartía entre fraguas y yunques le destruyeron las cuerdas vocales y le dejaron una sordera permanente. La historia lo apodó “Vulcano con sotana” y “el Arquímedes de la Patria”.

Abandonó los hábitos en noviembre de 1816, fue ascendido a teniente primero de artillería y continuó en la campaña del Perú hasta que, en 1825, un grave deterioro de su salud mental, desencadenado tras un incidente en Trujillo con el general Simón Bolívar, lo obligó a retirarse del frente y regresar a Buenos Aires. Falleció el 8 de diciembre de 1827, a los 43 años.

PUBLICIDAD

El gremio metalúrgico adoptó su fecha de nacimiento como día propio en reconocimiento al hombre considerado “el primer metalúrgico argentino”.

Cuánto cobran los metalúrgicos en septiembre 2026

La paritaria de la UOM fijó para septiembre de 2026 un salario mínimo metalúrgico de $1.131.201 bajo el CCT 260/75, con subas previstas hasta diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estructura salarial del sector está regida por el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 260/75, administrado por la UOM. Para septiembre de 2026, el acuerdo paritario vigente, homologado por la Secretaría de Trabajo mediante la Disposición DI-2026-1099, establece un piso salarial mínimo de $1.131.201 mensuales, según la paritaria publicada en la prensa especializada.

PUBLICIDAD

Para la categoría ingresante de la Rama 17, el valor hora de $4.485,97 rige desde el 1 de agosto de 2026 y se mantiene en septiembre sin modificación, con el siguiente ajuste previsto para el 1 de octubre, cuando pasará a $4.665,41.

En la Rama 21, el acuerdo pactado en agosto de 2026 fija un incremento no remunerativo del 6% para agosto, septiembre y octubre; los nuevos salarios básicos de convenio, $956.240,06 mensuales para la categoría Técnico de Primera y $4.974,98 por hora para la categoría Operario, entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2027.

PUBLICIDAD

A los básicos se suman conceptos extraordinarios no remunerativos para el mes:

Gratificación extraordinaria: $40.000 fijos en septiembre.

Compensación extraordinaria: $70.000, correspondientes a la segunda cuota de un total de $210.000 pactado para compensar el período abril-julio de 2026.

La recomposición salarial acumulativa acordada hasta marzo de 2027 alcanza el 23,5%. Los aumentos escalonados sobre los básicos de convenio comenzaron a aplicarse desde agosto de 2026, mientras que la incorporación definitiva de las sumas no remunerativas a los salarios básicos está prevista para abril de 2027.

PUBLICIDAD

Frases para enviar en el Día del Metalúrgico

La categoría ingresante de la Rama 17 de metalúrgicos mantiene en septiembre un valor hora de $4.485,97 y pasará a $4.665,41 en octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La efeméride es también ocasión para que trabajadores, familias y organizaciones del sector expresen su reconocimiento. Algunas frases para compartir:

“El metal no miente: lo que se forja con esfuerzo, dura para siempre. Feliz Día del Trabajador Metalúrgico”.

“Así como Fray Luis Beltrán transformó el metal en libertad, vos transformás el trabajo en progreso. ¡Feliz día!”.

“Detrás de cada estructura, cada motor y cada herramienta, hay manos metalúrgicas. Gracias por construir el país”.

“El trabajo metalúrgico es la columna vertebral de la industria argentina. Feliz 7 de septiembre”.

“A quienes trabajan con el fuego, el yunque y el metal: que este día sea tan sólido como su labor. ¡Feliz Día del Metalúrgico!”.

La UOM recuerda cada 7 de septiembre el legado de Beltrán como símbolo de la capacidad técnica y el compromiso que, según el sindicato, define la identidad del trabajador metalúrgico argentino.

PUBLICIDAD