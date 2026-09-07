Economía

ANSES: cuándo cobro en septiembre 2026 si mi DNI termina en 5

El organismo previsional organizó las acreditaciones según la terminación del documento y estableció jornadas diferenciadas para cada prestación durante el mes

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
ANSES definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 según la terminación del DNI y aplicó una actualización de 2,11% por el IPC de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de septiembre de 2026 para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones por desempleo. Las acreditaciones se distribuyen de acuerdo con la terminación del DNI en la mayoría de los beneficios, aunque algunos programas cuentan con fechas comunes para todos los titulares.

El esquema mensual contempla una actualización de 2,11%, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, conforme al mecanismo previsto en el Decreto 274/2024.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben un haber que no supera el mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 15 de septiembre de 2026. La acreditación se realizará de manera automática en la cuenta bancaria registrada por cada titular.

Quienes cobran esta prestación reciben un total de $498.633,20. Esa suma se integra con un haber actualizado de $428.633,20 y un refuerzo extraordinario de $70.000 destinado a los beneficiarios que perciben el ingreso mínimo.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y poseen DNI terminado en 5 cobrarán el 24 de septiembre. Esa jornada también corresponde a quienes tienen documentos finalizados en 4.

La jubilación máxima establecida asciende a $2.884.295,54, de acuerdo con los valores establecidos por la normativa vigente.

Los jubilados y pensionados de ANSES que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobran el 15 de septiembre un total de $498.633,20 con bono de $70.000 (REUTERS/Francisco Loureiro)
Los jubilados y pensionados de ANSES que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 cobran el 15 de septiembre un total de $498.633,20 con bono de $70.000 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 5 tendrán acreditado el pago el 15 de septiembre. Ambas prestaciones comparten el mismo cronograma de acuerdo con el último número del documento.

La AUH tiene un valor de $154.031 por hijo durante septiembre. En los casos de hijos con discapacidad, el importe informado para esta asignación asciende a $501.537. Para la Asignación Familiar por Hijo, el monto del primer tramo de ingresos es de $77.025.

Asignación Por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación Universal por Embarazo con DNI terminado en 5 cobrarán el 17 de septiembre, de acuerdo con el cronograma. El monto vigente de la prestación es de $154.031. Para las beneficiarias que residen en zona 1, el valor diferencial asciende a $200.241.

Asignación Prenatal y por Maternidad

Quienes cobran la Asignación Prenatal y tienen el DNI terminado en 5 recibirán el pago el 14 de septiembre. Esa fecha también corresponde a los titulares con documentos finalizados en 4.

El importe base de la prestación es de $77.025 para familias con ingresos de hasta $1.192.505. Para los grupos familiares ubicados en tramos superiores, el valor disminuye.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La Asignación Prenatal con DNI terminado en 5 se cobra el 14 de septiembre y la Asignación por Maternidad comienza a pagarse el 10 de septiembre para todos los documentos

En cuanto a la Asignación por Maternidad, se abona el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. En septiembre de 2026, el pago comienza el 10 de septiembre, sin distinción por el último número del documento.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los montos de las asignaciones de pago único son de $89.782 por nacimiento, $536.774 por adopción y $134.430 por matrimonio. Para todas las terminaciones de DNI, el pago de la primera quincena estará disponible entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre, mientras que el de la segunda quincena se cobrará entre el 21 de septiembre y el 9 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 5 cobrarán el 10 de septiembre de 2026. Esa fecha también corresponde a los documentos finalizados en 4.

El haber total para septiembre asciende a $370.043,24: incluye $300.043,24 por el haber mensual actualizado y un bono extraordinario de $70.000. El cronograma comprende las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de esta prestación cobrarán durante septiembre sin un calendario dividido según la terminación del DNI. La fecha de disponibilidad para todas las terminaciones de documento se extiende desde el 8 de septiembre hasta el 9 de octubre de 2026.

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Las Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 5 se pagan el 10 de septiembre y alcanzan un total de $370.043,24 con un bono extraordinario de $70.000

Prestación por Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 5 cobrarán el 24 de septiembre. La misma fecha corresponde a quienes tienen documentos finalizados en 4.

Prestación por Desempleo Plan 2

La fecha de disponibilidad se extiende del 1 al 9 de octubre de 2026 para todas las terminaciones de documento. El cronograma se ubica después de las fechas previstas para el Plan 1.

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