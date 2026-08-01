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Un tornado arrasó con campos de Santa Fe dejando árboles caídos y voladura de techos

El paso de una celda de tormenta formó un embudo que afectó campos, instalaciones y familias en Bernardo de Irigoyen. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por tormentas

Los vecinos de Bernardo de Irigoyen registraro el paso del tornado (X: @Hechosanderecho)

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La impactante tormenta de este viernes, avanzó por la provincia de Santa Fe de manera violenta y provocó un tornado. El fenómeno afectó principalmente a los departamentos de Rosario, Iriondo, San Lorenzo y Constitución con abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo, caída de granizo y ráfagas de viento que superaron los 100 km/h.

Compartieron en redes sociales videos donde se observa la violencia del embudo, donde se incluyen voladuras de techos, caídas de árboles y deterioro de la infraestructura urbana y rural sobre los campos de Bernardo de Irigoyen y San Genaro.

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La secuencia captada por vecinos muestra la violencia del tornado mientras avanza sobre zonas rurales (X: @Hechosanderecho)

La situación comenzó con el avance de un intenso frente de tormentas sobre el sur de Santa Fe y el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. En Rosario y sus alrededores, una activa celda descargó lluvias torrenciales que anegaron esquinas y calles, acompañadas de granizo de diversos tamaños y vientos que derribaron árboles y estructuras.

En el caso de San Genaro, la virulencia del temporal generó incertidumbre entre los habitantes, quienes registraron imágenes del vórtice que posteriormente fue confirmado como tornado por especialistas. La tormenta avanzó con fuerza devastadora, provocando graves destrozos a su paso. El meteorólogo Mario Navarro, en diálogo con El Litoral, explicó que “es un tornado por la intensidad y el ancho que tiene la banda del vórtice. Tenés un canal de destrucción, lo que demuestra el proceso de cómo el sistema va destruyendo todo a su paso. Ahí supera ampliamente los 104 km/h”.

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El fenómeno arrasó estructuras y vegetación a su paso (X: @Hechosanderecho)

Las autoridades reportaron que una mujer sufrió lesiones leves como consecuencia directa del paso del tornado, mientras numerosas familias rurales resultaron damnificadas, según Noticias Argentinas. La Comuna de Bernardo de Irigoyen emitió un comunicado coordinando la asistencia a los afectados y relevando las pérdidas en la infraestructura rural.

El temporal provocó incidentes como el vuelco de un camión sobre la autopista Rosario-Córdoba, cerca del puente Wilde. La recomendación oficial fue evitar la circulación por la vía pública salvo en caso de necesidad extrema, retirar objetos de balcones y patios, y no buscar refugio bajo árboles o columnas del tendido eléctrico.

Alerta meteorológica en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo la alerta naranja para la provincia por tormenta, donde se prevé el desarrollo de tormentas aisladas fuertes, algunas de carácter severo. Según el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros durante el período bajo alerta, con posibilidades de superarse en algunos puntos.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por tormentas en Santa Fe
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por tormentas en Santa Fe

El ente nacional informó: “El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente”.

La formación del tornado obedeció a un escenario de marcada inestabilidad atmosférica y humedad excepcionalmente elevada sobre la región. Especialistas consultados por medios locales vincularon la intensidad del evento con la presencia del fenómeno climático El Niño, que suele alterar los patrones habituales de precipitaciones y favorecer tormentas severas en el centro del país.

De acuerdo al análisis de meteorólogos, el sistema tormentoso se consolidó sobre el sector occidental de la provincia y, en su desplazamiento hacia el sudeste, encontró condiciones propicias para el desarrollo de un embudo de aire que tocó tierra en el departamento San Jerónimo.

La persistencia de aire húmedo y temperaturas elevadas contribuyó a que el tornado adquiriera fuerza suficiente para provocar daños a lo largo de varios kilómetros antes de disiparse al avanzar sobre otras localidades del sur santafesino. El pronóstico para la provincia de Santa Fe indica la continuidad de condiciones atmosféricas inestables, con temperaturas que oscilan entre los 16°C y los 29°C.

El Servicio Meteorológico Nacional instó a la población a mantenerse atenta a los avisos a corto plazo y seguir las indicaciones de las autoridades locales. El organismo señaló que la combinación de factores atmosféricos presentes en la región podría sostener episodios de tormentas fuertes, por lo que el monitoreo y la actualización de alertas continuarán durante las próximas horas.

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