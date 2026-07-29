Cuándo es el Día del Niño en Argentina en 2026

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete confirmó que el Día del Niño pasó del segundo domingo de agosto al tercero por el decreto 562/2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada de agosto, Argentina se prepara para celebrar el Día del Niño, la fecha del año que los chicos esperan con mayor entusiasmo. La jornada está marcada por regalos, actividades y encuentros que, año tras año, tienen lugar durante el octavo mes del calendario.

La edición 2026 tiene una característica que la diferencia de las anteriores: coincide con el feriado nacional del lunes por el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, lo que convierte la celebración en parte de un fin de semana largo.

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La jornada también atravesó una transformación en su nombre. En 2020, la entonces Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó el nombre "Día de las Infancias“, con el objetivo de hacer la propuesta más abarcativa. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, el cambio “reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país, atravesadas por cuestiones de géneros, discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras; y desde una perspectiva de derechos humanos".

La fecha del Día del Niño 2026 coincide con el feriado nacional del 17 de agosto y forma un fin de semana largo de tres días (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se celebra el Día del Niño en Argentina en 2026

El Día del Niño 2026 en Argentina se celebra el domingo 16 de agosto. La confirmación llegó de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), el organismo que históricamente propone la fecha en el país y que fue el impulsor del cambio de cronograma establecido por el decreto 562/2025 del Boletín Oficial: el festejo pasó del segundo domingo de agosto al tercero.

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Al coincidir con el feriado del lunes 17 de agosto, la celebración queda integrada a un fin de semana largo de tres días. Esto amplía las posibilidades para organizar encuentros familiares, salidas o actividades con los niños durante todo el período.

Más allá del calendario, el vínculo entre el Día del Niño y los regalos tiene una explicación directa: fue la propia industria juguetera la que propuso la fecha en Argentina como una ocasión para incentivar el consumo de juguetes. Por eso, el domingo es también una fecha marcada por el comercio minorista y los centros de entretenimiento familiar.

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Cuál es el origen del Día del Niño

La historia del Día del Niño en Argentina se remonta a 1960, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a todos sus países miembros que destinaran una jornada para promover los derechos universales de niñas y niños, con actividades sociales y culturales. A partir de esa recomendación, la CAIJ propuso la fecha local con el foco puesto en el consumo de juguetes.

El vínculo entre el Día del Niño y los regalos en Argentina surgió por una propuesta de la industria juguetera para incentivar el consumo de juguetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel global, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño. La fecha conmemora dos efemérides vinculadas a la protección de la infancia: el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, un documento pionero que, sin embargo, carecía de carácter vinculante. Treinta años después, el 20 de noviembre de 1989, la misma entidad aprobó la Convención de los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento sí resultó obligatorio para los países firmantes, entre ellos Argentina.

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La ONU definió además que el Día Universal del Niño busca “llamar la atención sobre la situación de los menores más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo". Con esa base, cada país quedó en libertad de fijar su propia fecha.

Cuándo se festeja el Día del Niño en el resto del mundo

Las diferencias entre países son notorias. En América Latina, las diferencias son marcadas: México y Colombia lo ubican en abril —el 30 de abril y el último sábado del mes, respectivamente—, mientras que Perú lo celebra el 17 de agosto y Uruguay lo hace el 10 de agosto.

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Dentro de la región, algunos países comparten el mes de agosto con Argentina. Chile lo celebra el segundo domingo de ese mes y Paraguay lo fija el 16 de agosto, la misma fecha que Argentina en 2026. Estados Unidos, por su parte, eligió el 8 de junio para esta efeméride.