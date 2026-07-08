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¿Es feriado el 10 de julio?

La medida une el Día de la Independencia con una jornada turística dispuesta por el Ejecutivo, pero su alcance varía según se trate de empleo estatal o empresarial

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Un calendario de escritorio de Julio de 2026 con el día 10 en un círculo azul. Hay dos bolígrafos, una grapadora, un ratón de ordenador y una taza.
El viernes 10 de julio de 2026 no figura como feriado nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario oficial argentino establece que el viernes 10 de julio de 2026 no corresponde a un feriado nacional, sino a un día no laborable con fines turísticos.Esta disposición impacta en la organización de la actividad pública y privada, y modifica el esquema habitual de descanso para muchos trabajadores y estudiantes.

¿Es feriado el 10 de julio?

El viernes 10 de julio de 2026 no figura como feriado nacional. Según el cronograma oficial, esa fecha fue establecida como un día no laborable con fines turísticos por decisión del Poder Ejecutivo, a través de la Resolución 164/2025. El jueves 9 de julio sigue siendo el Día de la Independencia, un feriado inamovible. Así, el viernes 10 se suma únicamente como jornada no laborable, de aplicación plena en el sector público, la educación y la banca, pero optativa en el sector privado.

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Cuatro personas, dos adultos y dos niños, visten ropa de invierno y juegan con bolas de nieve. Se observa un paisaje montañoso nevado con pinos y edificios.
El viernes 10 de julio de 2026 es un día no laborable con fines turísticos, y no un feriado nacional, según la resolución oficial vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este esquema permite que una parte importante de la población acceda a un fin de semana largo, aunque no todos los trabajadores están alcanzados automáticamente. La administración pública y los organismos estatales suspenden actividades, pero en empresas privadas la concesión del viernes 10 de julio como día libre depende de cada empleador. Quienes deban trabajar ese día recibirán su salario habitual, sin cobro adicional.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

La normativa argentina establece diferencias entre feriado nacional y día no laborable. Los feriados nacionales son de cumplimiento obligatorio y alcanzan a los sectores público y privado. Si un empleado trabaja durante un feriado, debe cobrar el doble de su salario habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo.

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Por su parte, el día no laborable implica suspensión de tareas en la administración pública, escuelas y bancos, pero en el sector privado su aplicación depende de cada empleador. Si la empresa decide no otorgar el día, el trabajador cumple su jornada de manera habitual y percibe su salario simple, sin adicionales. Los días no laborables con fines turísticos se utilizan para incentivar el turismo interno y suelen combinarse con feriados inamovibles.

La diferencia principal radica en que el día no laborable es optativo para el sector privado y no otorga pago doble, mientras que el feriado nacional es obligatorio y sí implica una liquidación especial en caso de trabajar.

Cómo sigue el calendario de feriados 2026

El calendario de feriados 2026 en Argentina fue aprobado oficialmente por el Gobierno nacional y contempla las siguientes fechas relevantes para la segunda mitad del año:

El cronograma de feriados y días no laborables de 2026 incluye fechas inamovibles y jornadas turísticas, además del receso escolar de invierno escalonado por provincia
El cronograma de feriados y días no laborables de 2026 incluye fechas inamovibles y jornadas turísticas, además del receso escolar de invierno escalonado por provincia
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).
  • Viernes 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
  • Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Además, la Resolución 164/2025 dispuso que en 2026 los días no laborables con fines turísticos son el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. Estas jornadas buscan facilitar la organización de actividades recreativas y promover el turismo en todo el país.

El receso escolar de invierno se desarrolla en bloques escalonados, con provincias que inician vacaciones entre el 6 y el 31 de julio, conforme a la programación establecida por las autoridades educativas. El calendario oficial puede consultarse en los sitios del Gobierno nacional y las dependencias provinciales. Las actividades bancarias, educativas y administrativas se ajustan a este cronograma, mientras que en el sector privado la decisión sobre los días no laborables corresponde a cada empleador.

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