El frío seguirá toda la semana en el AMBA: qué dice el pronóstico para los próximos días

El SMN indicó temperaturas invernales para lo que queda de la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una semana marcada por el descenso de las temperaturas y la ausencia de precipitaciones, según el último parte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El informe detalla que no se esperan lluvias y las temperaturas mínimas oscilarán entre 1 y 9°C, mientras que las máximas no superarán los 14°C.

De acuerdo con los datos del SMN, el miércoles presenta una jornada fría, con una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 4°C, acompañada de vientos del sur y ráfagas de hasta 50 km/h durante la noche. El jueves se espera un descenso térmico aún mayor, con una mínima de 1°C y una máxima de 10°C, manteniéndose el cielo mayormente despejado y sin probabilidad de precipitaciones.

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El viernes se prevé que la temperatura mínima se ubique en 1°C y la máxima alcance los 11°C, bajo condiciones de nubosidad variable. El sábado se anticipa una leve recuperación térmica, con valores entre 6 y 14°C, y sin cambios significativos en el patrón de estabilidad atmosférica.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el domingo la temperatura mínima rondará los 9°C y la máxima los 13°C, con probabilidad de lluvias baja, limitada a un 10%. Para la semana próxima, el lunes y el martes, el pronóstico indica máximas de 14°C y mínimas de 6°C, así como cielos mayormente despejados, consolidando una tendencia de tiempo frío y estable.

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La tabla muestra el pronóstico meteorológico semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, indicando temperaturas máximas y mínimas, probabilidad de precipitación y velocidad del viento.

El parte del SMN destaca que la probabilidad de precipitaciones se mantiene prácticamente nula a lo largo de toda la semana, mientras que los vientos predominan del sur y suroeste, con intensidades que varían entre 7 y 22 km/h en la mayoría de los días. Las ráfagas más intensas, previstas para el miércoles por la noche, alcanzarían entre 42 y 50 km/h.

La estabilidad atmosférica y las bajas temperaturas serán la constante en la región durante los próximos días, sin perspectivas de lluvias ni eventos climáticos extremos. El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante el frío, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

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En la provincia de Buenos Aires se registran chaparrones en la Costa Atlántica, además de fuertes vientos en el suroeste (Coronel Suárez, Pigüé y Coronel Pringles), mientras en el resto de la provincia el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada.

Para la mañana del jueves, habrá bancos de niebla en el oeste y lluvias y nevadas al sur. Luego, las condiciones tenderán a mejorar con un firmamento parcialmente nublado. Del viernes al domingo, la nubosidad irá en aumento.

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Las alertas en el resto del país

Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional indica las zonas de Argentina con alerta por temperaturas extremas de frío, con fecha de emisión del 30 de junio de 2026.

El SMN señaló que un total de 13 provincias están bajo alerta amarilla por temperaturas extremas frías. Las provincias implicadas son Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta.

Este tipo de alertas tienen un efecto leve a moderado en la salud y “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas". Con lo cual, las recomendaciones son:

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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

Evitá los cambios bruscos de temperatura.

Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

No fumes en ambientes cerrados.

Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Las alertas en el país por nevadas, tormentas y vientos

Por otro lado, Formosa, Misiones y Corrientes están bajo alerta amarilla por tormentas por lo que se recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa el agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, asegurar cualquier elemento que pueda volarse. Y, en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Por nevadas, Neuquén mantiene una alerta amarilla, mientras que en Mendoza asciende a naranja. Ante este escenario, las recomiendas oficiales son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es imprescindible.

Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

A su vez, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy mantienen alertas amarillas por fuertes vientos. Lo recomendable es mantenerse a resguardo, retirar y asegurar cualquier elemento que pueda volarse, cerrar puertas y ventanas, no refugiarse debajo de carteles publicitarios, marquesinas, árboles o postes. Y tener precaución a la hora de conducir.

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