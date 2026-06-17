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Alberto Taquini fue declarado Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

El Cuerpo Legislativo destacó al profesional por su trayectoria en el ámbito de las Ciencias Médicas y la Educación

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Alberto Carlos Taquini
El Dr. Alberto Carlos Taquini, junto a la legisladora Marina Kienast.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires distinguió a Alberto Carlos Taquini como Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Médicas y la Educación. El acto, que reunió a referentes de la política, la academia y la sociedad civil, reconoció la extensa trayectoria del médico y académico, quien a sus 91 años mantiene vigente su compromiso con la educación y la investigación.

La iniciativa, que se celebró en el Salón San Martín y fue impulsada por la legisladora Marina Kienast, subrayó el impacto de Taquini en el desarrollo institucional de la Argentina. En este sentido, la legisladora resaltó durante la ceremonia que el homenajeado “continúa estudiando, escribiendo y promoviendo nuevas ideas con la misma pasión que marcó toda su carrera”.

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Para Kienast, la figura del homenajeado representa un ejemplo de compromiso con la educación, la ciencia y el desarrollo nacional. Y destacó: “Las transformaciones no ocurren solas: son el resultado del compromiso, del esfuerzo y de la convicción de quienes deciden trabajar por un futuro mejor”.

Alberto Carlos Taquini
La Legislatura declaró a Taquini como Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Médicas y la Educación.

Durante el acto, Taquini eligió alejarse de un repaso de logros personales para profundizar en una reflexión sobre el sentido de la vida y la condición humana. “A los 91 años, las vivencias se ordenan de una manera diferente. Ya no aparecen primero las obras, los proyectos o las responsabilidades. Aparecen las personas”, afirmó al inicio de su discurso, recordando a su esposa María Martha, a quien definió como el sostén de la familia. Y dedicó palabras de agradecimiento a sus hijos, nietos, amigos y compañeros de camino.

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En uno de los momentos más emotivos de la jornada, Taquini compartió: “Pronto he de morir. Y me pregunto si estoy en condiciones de enfrentar el juicio. Me ilusiona la misericordia”.

La carrera de Alberto Taquini abarca más de cinco décadas de aportes sustanciales al sistema educativo argentino. Médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, investigador formado junto a Bernardo Houssay, docente, decano e impulsor de políticas científicas y educativas, su nombre quedó especialmente vinculado al histórico Plan Taquini. Esta propuesta permitió crear nuevas universidades nacionales y descentralizar la educación superior en Argentina, abriendo el acceso y el debate a nuevas regiones y actores sociales.

Alberto Carlos Taquini
El acto se llevó a cabo en el Salón San Martín del Palacio Legislativo porteño.

A lo largo de su trayectoria, Taquini promovió congresos, investigaciones y proyectos vinculados con la educación, la ciencia y el desarrollo territorial. Además, ocupa actualmente el cargo de director general del Belgrano Day School y fue nombrado Presidente de Honor de la Academia Nacional de Educación. Este último reconocimiento refleja la influencia sostenida de su pensamiento en el debate educativo argentino.

Durante la ceremonia, la Legislatura porteña resaltó la vigencia de la mirada de Taquini sobre los desafíos actuales. En los últimos años, el académico propuso una nueva reflexión sobre el futuro del sistema educativo bajo las ideas de Game Over y Overtake. Según sostiene, el modelo educativo diseñado para los siglos XIX y XX enfrenta límites estructurales frente a la irrupción de la inteligencia artificial, la conectividad global y los cambios en la forma de aprender.

Alberto Carlos Taquini
Taquini fue nombrado Presidente de Honor de la Academia Nacional de Educación.

Para Taquini, el debate ya no se centra únicamente en reformar instituciones existentes, sino en comprender que las formas de aprender, acreditar conocimientos y desarrollar capital humano atraviesan una transformación acelerada. “Cuando pensamos en la educación, debemos pensar en algo más grande que la instrucción. Debemos pensar en la persona en toda su dimensión”, afirmó durante el acto. Y agregó que educar implica atender también el trabajo, los afectos, la amistad y la familia, con el objetivo de comprender el presente y proyectar el futuro con una mirada integral.

Y concluyó, a modo de síntesis sobre el espíritu que orienta tanto sus propuestas como su extensa labor: “El objetivo final de cualquier transformación educativa sigue siendo el desarrollo integral de la persona”.

Alberto Carlos Taquini
“El objetivo final de cualquier transformación educativa sigue siendo el desarrollo integral de la persona”, destacó Taquini en su discurso.

La trayectoria de Alberto Taquini recibió el respaldo y la presencia de figuras destacadas de diferentes ámbitos. Entre los asistentes estuvieron Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación; Martín Cabrales, presidente de Cabrales S.A.; Monseñor Daniele Liessi, representante de la Nunciatura Apostólica; José María La Greca, presidente académico de la Academia Nacional de Educación, y Daniel Funes de Rioja, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, entre otros.

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