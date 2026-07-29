Economía
Agregar Infobae enGoogle

La morosidad entre los jubilados casi se triplicó en un año y ya afecta a más de 450.000 personas

Los adultos mayores no estuvieron exentos del deterioro general de la calidad del crédito al sector privado

anses y jubilados
Sobre un universo de más de 9 millones de personas en edad de jubilarse —varones mayores de 65 años y mujeres mayores de 60—, el 44,6% mantiene actualmente saldos de financiamiento activos (NA)
Guardar

La situación financiera de los jubilados se deterioró con fuerza durante el último año. En mayo, la morosidad entre los adultos mayores alcanzó el 11,4%, lo que equivale a 457.596 personas con deudas en situación irregular. Un año antes, ese porcentaje era del 4,1%, por lo que el nivel de incumplimiento prácticamente se triplicó.

Así surge de un informe de Provincia Microcréditos, del Banco Provincia, que también mostró que el endeudamiento entre los jubilados continúa en ascenso. Sobre un universo de más de 9 millones de personas en edad de jubilarse —varones mayores de 65 años y mujeres mayores de 60—, el 44,6% mantiene actualmente saldos de financiamiento activos.

PUBLICIDAD

La evolución de este indicador refleja un cambio de tendencia en los últimos años. Desde 2021, la proporción de adultos mayores con créditos activos se mantuvo en torno al 40% hasta la segunda mitad de 2023. A partir de entonces comenzó una aceleración que llevó el porcentaje a niveles superiores a los registrados previamente.

Gráfico de líneas que muestra la jubilación mínima real y el saldo irregular de adultos mayores desde 2021 a 2026. Con logo de Provincia Microcréditos y fuente
Evolución de la irregularidad crediticia e ingresos de jubilados en Argentina

Como resultado, el nivel de endeudamiento se ubica hoy alrededor de cinco puntos porcentuales por encima del observado al inicio de la serie.

En paralelo, la calidad de esa deuda se deterioró. Luego de la reducción de la morosidad registrada tras el pico alcanzado durante la pandemia, el incumplimiento volvió a aumentar desde enero de 2025.

PUBLICIDAD

Desde entonces, la proporción de deudas irregulares casi se cuadruplicó, lo que, según Provincia Microcréditos, refleja las crecientes dificultades de los adultos mayores para cumplir con sus compromisos financieros.

El fenómeno, además, se produce en un contexto de deterioro general de la calidad del crédito en los hogares. A nivel nacional, la irregularidad alcanzó el 12,8% en mayo, un nivel muy superior al máximo registrado durante la pandemia, cuando había llegado al 5,1%. En la provincia de Buenos Aires, la situación es todavía más crítica, con una tasa de morosidad del 18,6%.

“La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores”, advirtió el informe.

El estudio atribuye parte de este deterioro a la caída del poder de compra de las jubilaciones. Según el informe, la jubilación mínima, incluso considerando los bonos compensatorios, perdió un 19% de su poder adquisitivo en términos reales respecto de noviembre de 2023.

En una oficina de ANSES, varias personas mayores sentadas en sillas de espera y otras de pie interactúan con empleados detrás de un mostrador. Hay carteles informativos en las paredes.
La jubilación mínima ascenderá a $489.775,92 en agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señalaron que ese cálculo se realiza utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que no contempla el peso específico que tienen en la canasta de los adultos mayores rubros como medicamentos, atención médica, alimentos y servicios básicos.

En varios períodos, esos bienes y servicios registraron aumentos superiores al promedio de la inflación, por lo que el deterioro efectivo del poder adquisitivo podría ser aún mayor.

“Si bien la pérdida acumulada alcanza el 30% respecto de comienzos de 2018, la comparación con noviembre de 2023 permite observar con mayor claridad el deterioro reciente experimentado por los ingresos previsionales”, sostuvo el informe.

Como consecuencia de este escenario, también creció la participación laboral de los adultos mayores. En el Gran Buenos Aires, la proporción de personas en edad jubilatoria que continúan trabajando pasó de aproximadamente uno de cada cinco a cerca de uno de cada cuatro hacia finales de 2025.

Vale mencionar que la jubilación mínima ascenderá a $489.775,92 en agosto, incluyendo el bono extraordinario de $70.000. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $405.821,74.

En marzo (último dato disponible), según la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de los Jubilados alcanzó los $1.824.682, reflejando un aumento del 20,51% desde octubre y situándose muy por encima del haber mínimo. Este monto cubre alimentación, medicamentos, vivienda y limpieza, con un gasto destacado en fármacos ($503.600) y alimentación ($410.640).

Temas Relacionados

jubiladosansesúltimas noticiasmorosidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno analiza tratar la designación plena de Bausili en el BCRA junto con el proyecto de reforma de la carta orgánica

El presidente Javier Milei hablará el jueves por cadena nacional. Y cómo parte de la iniciativa se baraja la posibilidad de conseguir acuerdo del Senado para blindar el asiento del actual presidente de la entidad

El Gobierno analiza tratar la designación plena de Bausili en el BCRA junto con el proyecto de reforma de la carta orgánica

Alquilar un iPhone en vez de comprarlo: cómo funciona el nuevo método con el que Apple busca llegar a más clientes

El plan presentado permite acceder a iPhone, Mac, iPad y Apple Watch mediante contratos de 24 o 36 meses, con verificación de crédito y posibilidad de renovar, devolver o quedarse con el equipo. Por el momento, funciona en EEUU

Alquilar un iPhone en vez de comprarlo: cómo funciona el nuevo método con el que Apple busca llegar a más clientes

El Gobierno habilitó una nueva licitación para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel

Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial abrió la licitación de un remanente de 865 autos que no habían entrado en el cupo 2025 por incumplimientos o renuncias. El primer año del programa no había completado las 50.000 unidades

El Gobierno habilitó una nueva licitación para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel

Economía debuta con un bono atado a la tasa mayorista y el dólar: por qué ahora y que hay en juego

La Secretaría de Finanzas, que conduce Federico Furiase, prueba el apetito del mercado por un instrumento que pagará el mayor rendimiento entre ambos índices. El particular interés de los bancos

Economía debuta con un bono atado a la tasa mayorista y el dólar: por qué ahora y que hay en juego

La tradicional marca británica de ropa Fred Perry llega a la Argentina: cómo será su desembarco

La firma de indumentaria deportiva y urbana planea expandirse en el país con locales físicos y venta online. Qué precios tendrán sus productos

La tradicional marca británica de ropa Fred Perry llega a la Argentina: cómo será su desembarco

DEPORTES

Barracas Central le gana a Aldosivi por la segunda fecha del Torneo Clausura

Barracas Central le gana a Aldosivi por la segunda fecha del Torneo Clausura

Por qué la FIFA respaldo a la IFAB en la polémica de amonestaciones por error de identidad en los casos de Embolo y Almirón

FIFA abrió una investigación por la bandera de “Las Malvinas son Argentinas” y los incidentes en la final del Mundial: los tres jugadores implicados

River Plate buscará su primer triunfo en el Torneo Clausura ante Gimnasia en La Plata: hora, TV y formaciones

Tiene 18 años, mide casi 2.30 metros y vuelca la pelota sin saltar: la nueva joya del básquet que enamora a la NBA

TELESHOW

El romántico mensaje de Nico Vázquez a Dai Fernández: “Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario”

El romántico mensaje de Nico Vázquez a Dai Fernández: “Me encanta compartir con vos arriba y abajo del escenario”

Wanda Nara y Mauro Icardi, sin tregua: el nuevo round de reproches y comunicados en redes

Evangelina Anderson enterneció con una foto de su niñez: “Mini you”

La jugada foto de Isabel Macedo en la playa: “Tirando facha”

María Becerra brilló en España: el guiño a los fanáticos y el gesto con una asistente que subió al escenario

INFOBAE AMÉRICA

Alerta por calor extremo: estas ciudades enfrentarán temperaturas de hasta 52 °C durante varios días

Alerta por calor extremo: estas ciudades enfrentarán temperaturas de hasta 52 °C durante varios días

Autoridades identifican corredores críticos y horarios de mayor siniestralidad durante periodos vacaciones en El Salvador

El FMI anunció un préstamo de USD 1.900 millones para Bolivia

Estudiantes de la Universidad de El Salvador ganan el concurso nacional de juicios orales en derecho civil y mercantil

Moda, amistad y aventura: Así fueron las lujosas vacaciones de la nieta de Donald Trump en Costa Rica