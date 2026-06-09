Sociedad

Se registró un choque múltiple en el cruce de las avenidas General Paz y Alberdi

La mañana presentó un saldo de múltiples accidentes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, con motociclistas, automovilistas y peatones afectados. SAME desplegó personal sanitario en al menos una docena de incidentes viales

Guardar
Google icon

En la avenida General Paz al 17, entre la avenida Juan Bautista Alberdi y la colectora, se registró una colisión múltiple que involucró a un camión, una camioneta y un automóvil. El hecho generó una importante interrupción en la circulación de la zona, una de las arterias más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes en el lugar, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) movilizó varias unidades para asistir a los ocupantes de los vehículos afectados.

PUBLICIDAD

Choque AV GRAL PAZ
Así quedó uno de los vehículos afectados

La Policía de la Ciudad y agentes de tránsito establecieron un operativo para desviar el flujo vehicular y permitir el trabajo de los socorristas. Hasta el momento, el carril derecho se mantiene cortado, mientras se realizan los peritajes pertinentes.

Fuentes oficiales indicaron que SAME continúa con la evaluación de los ocupantes y no se descarta el traslado de los heridos a centros de salud cercanos.

PUBLICIDAD

A este incidente se sumaron otros choques en diferentes barrios. En Alicia Moreau de Justo 795, entre Macacha Güemes y Moreno, un automóvil y una motocicleta protagonizaron un choque, con SAME dirigiéndose al lugar para socorrer a los involucrados. En la intersección de 24 de Noviembre y Avenida Juan de Garay, un camión detenido en doble fila fue impactado desde atrás por una moto. El conductor de la motocicleta, un hombre de 28 años, fue trasladado por SAME al hospital Penna con politraumatismos.

En el cruce de Humboldt y Guatemala, se produjo otro choque entre un auto y una moto. El personal de emergencias asistió a una mujer de 44 años, conductora del automóvil, y a un motociclista de 55 años, ambos con traumas leves que no requirieron traslados, según datos aportados por los servicios sanitarios.

La jornada también incluyó colisiones en avenida Iriarte y Luna, avenida Intendente Cantilo y General Paz, y avenida Leopoldo Lugones a la altura del Puente Labruna, donde en todos los casos participaron autos o camionetas y motocicletas. En la avenida Intendente Cantilo, un joven de 18 años fue derivado al Hospital Santojanni tras presentar politraumatismos.

En Elmidio Salvigny y avenida Daract, se reportó un choque entre un auto y una moto. En La Rioja y avenida Caseros, un adolescente de 13 años fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y la víctima fue trasladada al Hospital Ramos Mejía por lesiones de gravedad.

Otros incidentes registrados incluyeron la colisión entre una camioneta y una bicicleta en Batalla del Pari al 900; el choque de una camioneta y un monopatín en avenida Lope de Vega 3090; accidentes entre autos en Tandil entre Culpina y en Riobamba 653; así como un choque entre un auto y una moto en avenida Callao 939.

La frenada brusca de un colectivo de la línea 128 en Diógenes Taborda 90 y la caída de un motociclista en avenida Independencia 1540 también motivaron la presencia de equipos de emergencia.

En el comienzo de la tarde, los accidentes viales siguieron requiriendo movilizaciones de personal del SAME. Se informó de un choque entre un auto y una moto en avenida Callao al 900, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear que necesitó del traslado de dos heridos al Hospital Ramos Mejía; una colisión entre dos autos en avenida Costanera Rafael Obligado 5220, a la altura del Aeroparque Jorge Newbery; y otro impacto entre un auto y una moto en avenida Gaona al 2400, entre Manuel Ricardo Trelles y Terrero.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasTránsitoAccidenteSiniestro Vial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Se ve entrar a dos personas más”: la sospecha del abuelo de Agostina Vega tras las últimas detenciones

Miguel Heredia dialogó con Infobae en Vivo luego de su internación y del arresto de la dueña del Ford Ka, en el que habrían llevado los restos de la menor. Reveló que su hija aún “no asume” el crimen de la nena

“Se ve entrar a dos personas más”: la sospecha del abuelo de Agostina Vega tras las últimas detenciones

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Dalma lloró al recordar el día del fallecimiento, dijo que aún no entiende qué pasó y Gianinna se quebró al escucharla

La hija mayor del Diez comenzó su relato ante los jueces pasadas las 11 de la mañana. Recordó sus últimos días con Diego y advirtió que la internación domiciliaria tenía fallas desde el principio. A la tarde declararán los imputados Mariano Perroni y Nancy Forlini

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Dalma lloró al recordar el día del fallecimiento, dijo que aún no entiende qué pasó y Gianinna se quebró al escucharla

Alejandra Monteoliva explicó por qué el velatorio del Indio Solari no se hizo en el Congreso ni en Casa Rosada

La ministra de Seguridad de la Nación aseguró que los edificios oficiales no ofrecían garantías para una convocatoria masiva. Y avaló el dispositivo montado por la provincia de Buenos Aires en el microestadio Gatica, en Villa Domínico

Alejandra Monteoliva explicó por qué el velatorio del Indio Solari no se hizo en el Congreso ni en Casa Rosada

La Justicia condenó al Arzobispado de Mendoza y a dos monjes por los daños causados a una víctima de abusos

El fallo responsabilizó a la Iglesia y a los religiosos por los daños ocasionados a un joven durante su estadía en el Monasterio Cristo Orante, tras años de denuncias y peritajes psicológicos

La Justicia condenó al Arzobispado de Mendoza y a dos monjes por los daños causados a una víctima de abusos

Buscan a otra adolescente desaparecida en Córdoba: el operativo incluye casi 100 policías, 20 móviles y un helicóptero

Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una menor de 15 años. Fue vista por última vez ayer al mediodía en Colonia Caroya, después de salir del colegio. Activaron el Alerta Sofía

Buscan a otra adolescente desaparecida en Córdoba: el operativo incluye casi 100 policías, 20 móviles y un helicóptero

DEPORTES

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

Real Madrid confirmó que realizó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez: la respuesta del Atlético

El homenaje especial Diego Armando Maradona que haría la FIFA en la ceremonia inaugural de México en el Mundial 2026

Entre la diabetes, la lesión de 2022 y la ovación en París: el recorrido de Zverev hacia el título en Roland Garros

Simuló 10 mil veces el Mundial, predijo quién será campeón y arrojó un dato que llamó la atención: el nuevo vaticinio de una supercomputadora para la Copa del 2026

TELESHOW

Mario Pergolini recordó la insólita anécdota con Lucho Avilés: “Yo le rompí un parabrisas”

Mario Pergolini recordó la insólita anécdota con Lucho Avilés: “Yo le rompí un parabrisas”

El deslumbrante outfit mundialista de Emilia Mernes antes del comienzo de la Copa del mundo

Con Marcelo Tinelli, Luciana Rubinska y un gran equipo, así será la cobertura del Mundial en Infobae en Vivo

El look sensual de Daniela Celis en su cumpleaños de 30: impactantes transparencias, bucaneras de cuero y coronita

El conmovedor testimonio de la fanática que fue consolada por la esposa del Indio Solari: “Me curó el alma”

INFOBAE AMÉRICA

Laure Prouvost toma el Grand Palais con una muestra monumental que mezcla arte, ciencia y frambuesas

Laure Prouvost toma el Grand Palais con una muestra monumental que mezcla arte, ciencia y frambuesas

Tecnología híbrida SHS: en qué consiste el sistema que combina motores eléctricos y de combustión

La autopista privada Xochi reanudará este martes su construcción en Mazatenango tras un acuerdo municipal

La Ciudad de Guatemala fija la gasolina superior en $4.47 y el diésel $4.23 dólares en autoservicio

República Dominicana incautó y destruyó más de 4,800 plantas de marihuana en los primeros meses del año