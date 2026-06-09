Se registró un choque múltiple en el cruce de las avenidas General Paz y Alberdi

En la avenida General Paz al 17, entre la avenida Juan Bautista Alberdi y la colectora, se registró una colisión múltiple que involucró a un camión, una camioneta y un automóvil. El hecho generó una importante interrupción en la circulación de la zona, una de las arterias más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

Según informaron fuentes en el lugar, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) movilizó varias unidades para asistir a los ocupantes de los vehículos afectados.

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Así quedó uno de los vehículos afectados

La Policía de la Ciudad y agentes de tránsito establecieron un operativo para desviar el flujo vehicular y permitir el trabajo de los socorristas. Hasta el momento, el carril derecho se mantiene cortado, mientras se realizan los peritajes pertinentes.

Fuentes oficiales indicaron que SAME continúa con la evaluación de los ocupantes y no se descarta el traslado de los heridos a centros de salud cercanos.

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A este incidente se sumaron otros choques en diferentes barrios. En Alicia Moreau de Justo 795, entre Macacha Güemes y Moreno, un automóvil y una motocicleta protagonizaron un choque, con SAME dirigiéndose al lugar para socorrer a los involucrados. En la intersección de 24 de Noviembre y Avenida Juan de Garay, un camión detenido en doble fila fue impactado desde atrás por una moto. El conductor de la motocicleta, un hombre de 28 años, fue trasladado por SAME al hospital Penna con politraumatismos.

En el cruce de Humboldt y Guatemala, se produjo otro choque entre un auto y una moto. El personal de emergencias asistió a una mujer de 44 años, conductora del automóvil, y a un motociclista de 55 años, ambos con traumas leves que no requirieron traslados, según datos aportados por los servicios sanitarios.

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La jornada también incluyó colisiones en avenida Iriarte y Luna, avenida Intendente Cantilo y General Paz, y avenida Leopoldo Lugones a la altura del Puente Labruna, donde en todos los casos participaron autos o camionetas y motocicletas. En la avenida Intendente Cantilo, un joven de 18 años fue derivado al Hospital Santojanni tras presentar politraumatismos.

En Elmidio Salvigny y avenida Daract, se reportó un choque entre un auto y una moto. En La Rioja y avenida Caseros, un adolescente de 13 años fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga y la víctima fue trasladada al Hospital Ramos Mejía por lesiones de gravedad.

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Otros incidentes registrados incluyeron la colisión entre una camioneta y una bicicleta en Batalla del Pari al 900; el choque de una camioneta y un monopatín en avenida Lope de Vega 3090; accidentes entre autos en Tandil entre Culpina y en Riobamba 653; así como un choque entre un auto y una moto en avenida Callao 939.

La frenada brusca de un colectivo de la línea 128 en Diógenes Taborda 90 y la caída de un motociclista en avenida Independencia 1540 también motivaron la presencia de equipos de emergencia.

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En el comienzo de la tarde, los accidentes viales siguieron requiriendo movilizaciones de personal del SAME. Se informó de un choque entre un auto y una moto en avenida Callao al 900, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear que necesitó del traslado de dos heridos al Hospital Ramos Mejía; una colisión entre dos autos en avenida Costanera Rafael Obligado 5220, a la altura del Aeroparque Jorge Newbery; y otro impacto entre un auto y una moto en avenida Gaona al 2400, entre Manuel Ricardo Trelles y Terrero.