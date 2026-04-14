Las exportaciones brasileñas de café cayeron más del 20% en el primer trimestre del año

Imagen de archivo de un trabajador cargando un saco de café de 60 kilogramos en una cinta transportadora en una bodega en Santos, Brasil (REUTERS/Paulo Whitaker)

Las exportaciones de café de Brasil alcanzaron los 8,4 millones de sacos durante el primer trimestre del año, cifra que representa una reducción del 21,2% respecto al mismo periodo de 2025, según indicó el Consejo de Exportadores de Café (Cecafé) en su informe mensual publicado este lunes.

El valor de los envíos cayó un 13,6%, situándose en 3.371 millones de dólares, lo que impactó negativamente en los ingresos del sector.

Las exportaciones disminuyeron principalmente por la menor disponibilidad del grano, retrasos logísticos en los puertos y factores internacionales.

Los productores, con buenas condiciones financieras, prefirieron esperar mejores precios, mientras que problemas de infraestructura y mayores costos en el transporte internacional redujeron el ritmo de salida hacia los principales mercados.

Imagen de un trabajador mostrando café tostado en una granja en Manaos (REUTERS/Bruno Kelly/Archivo)

Causas internas y externas de la caída

La llegada de nuevas cosechas al mercado fue más lenta este año. Esto se relaciona con la estrategia de los productores, que optaron por negociar sus reservas en los momentos más favorables y aprovechar su solidez financiera actual.

A esto se suman dificultades en la infraestructura portuaria de Brasil, generando cuellos de botella en la exportación del café.

El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, explicó en un comunicado que la situación internacional también influyó, destacando los altos costos de fletes y seguros marítimos, la inestabilidad en la política comercial de Estados Unidos y las complicaciones derivadas de la guerra en Medio Oriente.

Imagen de archivo de granos de café recolectados en una explotación cercana a Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)

Variaciones en los principales mercados de destino

Alemania se mantuvo como el mayor comprador de café brasileño en el primer trimestre, con 1,192 millones de sacos, lo que equivale al 14,1% del total exportado, aunque esto representó una baja del 15,6% respecto al año anterior.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con 936.617 sacos y un descenso del 48,3% interanual, equivalentes al 11,1% de las ventas externas del período. A continuación, se situaron Italia, que sumó 885.162 sacos y un aumento del 10,2%; Bélgica, con 527.456 sacos y un avance del 4,5%; y Japón, con 440.085 sacos y una disminución del 35%.

Estos resultados evidencian el impacto de factores logísticos y políticos sobre los destinos del café brasileño. En particular, destaca el retroceso de las ventas hacia Estados Unidos, que enfrentaron incertidumbre debido a los aranceles y cambios en la política comercial.

Dos trabajadores recogen granos de café en la granja cafetera Camocim, en Pedra Azul, Brasil (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Desempeño por tipos de café exportado y café diferenciado

El café tipo arábigo dominó las exportaciones brasileñas en el primer trimestre de 2026, con 6,7 millones de sacos, cifra equivalente al 79,3% del total, aunque implicó una caída del 25,8% frente a 2025.

En tanto, el café soluble ocupó el segundo lugar, representando el 11,4% de las exportaciones, con 963.168 sacos, y experimentó un descenso del 1,5%.

Las variedades de café canephora (robusta y conilon) sumaron 780.911 sacos, mostrando un incremento del 11% en relación con el año anterior, mientras que el segmento de café torrado y molido llegó a 9.867 sacos, apenas el 0,1% del total, con una reducción del 29,9%.

Respecto a los cafés diferenciados, que agrupan a los productos de calidad superior o certificados, representaron el 19,1% de las exportaciones del periodo, alcanzando 1,6 millones de sacos y sufriendo una caída del 42,7% respecto al primer trimestre de 2025. El precio medio para este segmento fue de USD 451,56 por saco y los ingresos generados significaron el 21,7% del total recaudado por Brasil en el trimestre.

Alemania también lideró la importación de cafés diferenciados, con la compra de 226.716 sacos, el 14% dentro de esa categoría, seguida por Italia, Bélgica, Estados Unidos y Países Bajos.

Café recién recolectado en Espirito Santo do Pinhal (REUTERS/Nacho Doce)

Expectativas por una cosecha histórica en Brasil

El Gobierno de Lula da Silva proyecta para 2026 una producción sin precedentes, calculando una cosecha de 66,2 millones de sacos, lo que significaría un aumento del 17,1% respecto a la de 2025, atribuible a mejores condiciones climáticas y más área cultivada. Este incremento podría dinamizar las exportaciones y alterar la tendencia reciente en el comercio internacional.

De acuerdo con análisis de operadores, una mayor producción y la reactivación gradual del flujo logístico podrían estabilizar el abastecimiento y los precios a mediano plazo. Sin embargo, la capacidad limitada de los puertos brasileños continúa siendo un obstáculo para el sector, ya que la insuficiencia en las operaciones de exportación mantiene grandes volúmenes de café almacenados, lo que deriva en pérdidas económicas para los exportadores.