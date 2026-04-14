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El tratamiento con “múltiples inyecciones” de Luka Doncic para recuperarse de su lesión y jugar los playoffs de la NBA con los Lakers

El base esloveno busca acelerar su recuperación para disputar la fase final de la temporada con la franquicia de Los Ángeles

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Luka Doncic, figura de los Los Angeles Lakers, regresó a la ciudad californiana tras su viaje a España para someterse a un tratamiento intensivo de múltiples inyecciones que tiene como objetivo acelerar su recuperación de una lesión en los isquiotibiales (Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)
Luka Doncic, figura de los Los Angeles Lakers, regresó a la ciudad californiana tras su viaje a España para someterse a un tratamiento intensivo de múltiples inyecciones que tiene como objetivo acelerar su recuperación de una lesión en los isquiotibiales (Credit: Alonzo Adams-Imagn Images)

El base esloveno Luka Doncic, figura de los Los Angeles Lakers, regresó a la ciudad californiana tras su viaje a España para someterse a un tratamiento intensivo de múltiples inyecciones que tiene como objetivo acelerar su recuperación de una lesión en los isquiotibiales. La franquicia angelina, que enfrentará a los Houston Rockets en la primera ronda de los playoffs de la NBA, espera que su máxima estrella pueda reincorporarse durante la serie.

Según informó ESPN, Doncic viajó a Europa la semana pasada para acceder a terapias regenerativas que no están disponibles en Estados Unidos. El propio periodista Shams Charania detalló que el jugador se sometió a un procedimiento que incluye inyecciones destinadas a reducir la inflamación y estimular la regeneración del tejido muscular, con el objetivo de disminuir los tiempos de recuperación habituales. “Si esto reduce su tiempo de recuperación a la mitad (de 4 a 6 semanas), teóricamente podría estar de vuelta en 2 o 3 semanas, justo a tiempo para la primera ronda de los playoffs”, explicó el especialista en medicina deportiva Evan Jeffries en declaraciones a Sport Illustrated.

El caso de Doncic no es aislado en la historia reciente del baloncesto profesional. La liga ha visto a otras figuras, como Kobe Bryant, buscar tratamientos innovadores fuera de los Estados Unidos para prolongar su carrera. En España, la flexibilidad regulatoria permite a los atletas acceder a terapias como el tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP), células madre y exosomas, opciones que aún no cuentan con la misma aprobación de la FDA en territorio estadounidense.

Además del tratamiento médico, el paso del esloveno por España incluyó la resolución de asuntos legales relacionados con la manutención de sus hijas, situación que coincidió con su fase de rehabilitación.

La lesión de Doncic, una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, ocurrió el 2 de abril durante un encuentro frente a los Oklahoma City Thunder. Este tipo de dolencia suele requerir al menos un mes de recuperación. Los Lakers descartaron al base para el resto de la temporada regular, y aunque no precisaron una fecha para su retorno, el equipo mantiene la esperanza de que pueda reincorporarse si la serie contra los Rockets se extiende.

El impacto de la baja de Doncic se reflejó en el cierre de la temporada. Los Lakers concluyeron la fase regular con un balance de tres victorias y dos derrotas sin su base estrella ni Austin Reaves, quien también quedó fuera por una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo. Durante este periodo, LeBron James fue nombrado Jugador de la Semana en la Conferencia Oeste, tras promediar 24 puntos, 9,7 asistencias y 6 rebotes.

A pesar de su ausencia en los últimos partidos, Doncic completó una temporada estadísticamente sobresaliente: promedió 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos por partido en 64 encuentros. No alcanzó el requisito de 65 partidos para optar a los premios de fin de temporada de la NBA, aunque su agente Bill Duffy, de la agencia WME, solicitó una excepción alegando circunstancias especiales, como el viaje a Eslovenia para el nacimiento de su hija.

De acuerdo con BeinSports, el principal objetivo del viaje a España fue acceder a terapias que buscan acelerar la regeneración muscular. Entre los procedimientos empleados destacan la oxigenación hiperbárica, el láser de alta intensidad y la rehabilitación avanzada, además de los tratamientos con inyecciones.

La apuesta de Doncic implica riesgos inherentes. Las lesiones en los isquiotibiales presentan una alta probabilidad de recaída, especialmente en atletas sometidos a procesos de recuperación acelerada. El propio jugador ha enfrentado problemas en esta zona en el pasado, lo que refuerza el desafío médico y deportivo que representa su retorno.

El cuerpo técnico de los Lakers apuesta a que la combinación de tratamientos avanzados y rehabilitación permitirá a Doncic volver a su mejor forma en el menor tiempo posible. Mientras tanto, el equipo enfrenta el inicio de los playoffs con la incógnita de cuándo podrá contar nuevamente con su máxima figura en la cancha.

El primer partido entre ambas franquicias será el sábado 18 de abril, desde las 21.30 (hora de Argentina), en el Crypto.com Arena.

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