América Latina

Ola de calor en Ecuador: se esperan temperaturas de hasta 35°C hasta el 16 de abril

El Inamhi alertó que el fenómeno afectará principalmente a la región Litoral, con radiación ultravioleta extrema y riesgos para la salud y los servicios básicos

Guardar
La región Litoral es la más afectada. (Miguel Canales/ Diario Expreso)
La región Litoral es la más afectada. (Miguel Canales/ Diario Expreso)

Ecuador atraviesa una ola de calor que se mantendrá al menos hasta el 16 de abril de 2026, en un contexto de temperaturas inusualmente altas y niveles extremos de radiación solar que han encendido las alertas de las autoridades meteorológicas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que el incremento térmico será más intenso en la región Litoral, aunque sus efectos se extienden a otras zonas del país.

Según el organismo, el evento climático se desarrolla desde el 13 y hasta el 16 de abril. Durante este periodo, se prevé un aumento sostenido de la temperatura diurna, especialmente entre las 10:00 y las 17:00, franja en la que la radiación solar alcanza sus niveles más altos.

Las provincias más afectadas son Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena, donde las temperaturas pueden oscilar entre 33 y 35 grados Celsius, con picos incluso superiores en algunas localidades. A esto se suma la humedad, que eleva la sensación térmica hasta cerca de los 40 grados, generando condiciones de calor extremo en ciudades como Guayaquil y zonas del sur de la Costa.

Una persona toma agua de una botella (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Ecuador, la temperatura promedio varía según la región: en la Costa suele oscilar entre 24 °C y 28 °C, en la Sierra entre 12 °C y 18 °C, y en la Amazonía entre 23 °C y 27 °C. En ese contexto, registros de 33 °C a 35 °C representan una anomalía térmica significativa, especialmente cuando se mantienen durante varios días consecutivos y se combinan con alta humedad y radiación solar extrema.

El Inamhi ha calificado este episodio como una “ola de calor sin precedentes”, debido a que los registros recientes superan los promedios históricos para esta época del año. La situación no solo implica altas temperaturas, sino también índices de radiación ultravioleta considerados entre altos y extremadamente altos, lo que incrementa los riesgos para la salud en exposiciones prolongadas al sol.

Aunque el impacto principal se concentra en la Costa, el fenómeno también tiene efectos en otras regiones. En la Sierra, por ejemplo, se prevén temperaturas superiores a lo habitual en sectores como el occidente de Loja, mientras que en Galápagos se registran valores por encima de los promedios normales. En la Amazonía, si bien no se reportan variaciones significativas en temperatura, sí se mantiene una alta radiación solar.

Las causas de esta ola de calor están asociadas a factores atmosféricos específicos. El Inamhi señala el ingreso de masas de aire seco provenientes del océano Pacífico y la influencia del anticiclón del Pacífico Sur como elementos determinantes. Estas condiciones favorecen cielos despejados o parcialmente nublados, lo que permite una mayor incidencia de radiación solar sobre la superficie y, en consecuencia, un aumento sostenido de las temperaturas.

Se espera que la ola de calor se extienda hasta el 16 de abril. (API/ El Comercio)
Se espera que la ola de calor se extienda hasta el 16 de abril. (API/ El Comercio)

En varias ciudades de la Costa se han reportado cortes de energía eléctrica vinculados a la sobrecarga del sistema, producto del uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores. Autoridades han reconocido que el incremento de la demanda energética, impulsado por el calor extremo, ha puesto presión sobre la infraestructura eléctrica en zonas urbanas.

Las autoridades advierten sobre la posibilidad de golpes de calor, deshidratación, quemaduras solares y afectaciones en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y trabajadores expuestos al sol.

El Inamhi ha recomendado evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día, mantener una hidratación constante, usar protector solar y ropa ligera, y reducir la actividad física intensa en exteriores. Estas medidas buscan mitigar los efectos de un fenómeno que, aunque de duración limitada, presenta condiciones de riesgo elevado.

La persistencia de esta ola de calor refuerza una tendencia observada en la región: el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos.

Temas Relacionados

Ola de calor Ecuador

Últimas Noticias

Las exportaciones brasileñas de café cayeron más del 20% en el primer trimestre del año

Lo atribuyen a una menor disponibilidad del grano, retrasos logísticos en los puertos y factores internacionales

Las exportaciones brasileñas de café cayeron más del 20% en el primer trimestre del año

El Salvador amplía la edad para la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano a mujeres

La decisión del Ministerio de Salud (MINSAL) incrementa la cobertura nacional y facilita el acceso universal a una vacuna que previene múltiples cepas del virus y que puede reducir riesgos relacionados con el cáncer cervicouterino

El Salvador amplía la edad para la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano a mujeres

Suspenden clases en República Dominicana por fuertes lluvias: Puerto Plata en alerta roja

Las intensas lluvias y el peligro de inundaciones desencadenaron la decisión oficial de interrumpir las jornadas educativas, con énfasis en la protección integral de estudiantes y trabajadores del sector escolar

Suspenden clases en República Dominicana por fuertes lluvias: Puerto Plata en alerta roja

Ecuador incrementa la producción de gas en medio del déficit energético

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, sostiene que no existe una crisis de generación eléctrica, pese a interrupciones recientes en Quito y Guayaquil

Ecuador incrementa la producción de gas en medio del déficit energético

Ecuador recibirá la hidroeléctrica china con más de 17.000 fisuras pero le dará la operación a su casa matriz

El Gobierno cerró un arbitraje con Sinohydro por USD 400 millones y entregó la operación a PowerChina por 25 años, en medio de cuestionamientos técnicos y el avance de la erosión del río Coca

Ecuador recibirá la hidroeléctrica china con más de 17.000 fisuras pero le dará la operación a su casa matriz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Qué está fallando? 14 carreras en la UNAM tienen más lugares que aspirantes

¿Qué está fallando? 14 carreras en la UNAM tienen más lugares que aspirantes

Asesinan en Michoacán a Roberto Chávez, activista ambiental que denunció tala ilegal

Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el defensor de Leopoldo Luque pidió que se transmita todo el debate

Elecciones en Perú 2026: ¿si no voté en la primera vuelta, y no he pagado mi multa, puedo votar en la segunda?

¿Subirá la gasolina? Gobierno se reúne con gasolineros para frenar precios

INFOBAE AMÉRICA
Incendio forestal en un estado de EEUU obliga a evacuar a decenas de familias y amenaza viviendas cerca de una autopista clave

Incendio forestal en un estado de EEUU obliga a evacuar a decenas de familias y amenaza viviendas cerca de una autopista clave

Putin quiere que los universitarios rusos vayan a la guerra: “Firma o te expulsamos”

Un adolescente abrió fuego en una escuela de Turquía e hirió a 16 personas: “Disparó a todo el que se le cruzó”

Jefe del Mosad afirma que campaña en Irán tendrá resultados incluso tras cesar los ataques

La India busca rutas de suministro en Ormuz mientras Israel le pide firmeza ante Irán

ENTRETENIMIENTO

La otra cara de Abigail Breslin, la niña de “Little Miss Sunshine”: del éxito infantil a la anorexia y una agresión sexual

La otra cara de Abigail Breslin, la niña de “Little Miss Sunshine”: del éxito infantil a la anorexia y una agresión sexual

Skyler White, el personaje que sigue encendiendo la polémica en Breaking Bad 13 años después

Kevin Federline, ex esposo de Britney Spears, se pronunció sobre la rehabilitación de la cantante

Salón de la fama del Rock & Roll: estos son los artistas que conforman la clase 2026

El regreso de una saga icónica llega en exclusiva a Netflix