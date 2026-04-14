Sociedad

El caso de la madre detenida por matar a su bebé en La Plata: todo apunta a una “psicosis”

El juez Alejo Ramos Padilla aguarda los resultados de la autopsia al cuerpo de la niña de dos meses hallado este lunes en la capital provincial. La madre, mientras tanto, es evaluada por psiquiatras en un centro médico

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Camila D., la acusada, tras ser detenida por la PFA
Camila D., la acusada, tras ser detenida por la PFA

Hoy, martes, será un día de definiciones clave en el caso de Camila D., la mujer oriunda de Chile y radicada en La Plata, detenida por la muerte de Mía, su bebé de dos meses.

El cuerpo de la niña fue hallado ayer en un obrador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata por un sereno. Alejo Ramos Padilla, el juez federal a cargo del caso, aguarda los resultados preliminares de la autopsia, que se realizará en la Morgue Policial platense. El cuerpo fue encontrado acostado, en un lugar a oscuras.

Un primer informe recibido por el magistrado apuntó que, al menos del lado del frente, los restos de Mía no presentaban signos típicos de un asesinato, como una puñalada o una marca de estrangulamiento. Los forenses deberán determinar si fue asfixiada, apuñalada por la espalda o si falleció por otro mecanismo.

Camila D., mientras tanto, continúa detenida. No se halla en una celda de la DUOF La Plata de la PFA, que realizó su arresto e investigó la escena donde se encontró el cadáver, sino en un centro médico psiquiátrico bajo consigna policial.

Beba La Plata
La escena en la UNLP donde se descubrió el cuerpo

Los primeros datos en la causa -que comenzó a ser investigada por la fiscal platense Virginia Bravo, y que envió luego al juez Ramos Padilla, ya que la UNLP es jurisdicción federal- indicaban que Camila sería una paciente psiquiátrica bajo tratamiento por esquizofrenia y que habría dejado de tomar su medicación.

Ahora, según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la mujer es evaluada por psiquiatras en su lugar de detención. La historia clínica de la detenida todavía no fue recibida por el juez federal, que envió oficios al respecto. Sin embargo, Ramos Padilla ya recibe comentarios de los especialistas que la evalúan. “Psicosis” es un término recurrente.

Mientras tanto, la causa avanza con diversas medidas. Los investigadores ya tomaron declaraciones a empleados, serenos, relevaron cámaras, se allanó la casa de la familia de Camila y se secuestraron teléfonos, que podrán ser peritados.

Beba La Plata

La investigación comenzó luego de que el padre y el abuelo de Mía denunciaran la desaparición de Camilia junto con su bebé, cuando la perdieron de vista camino al Hospital de La Plata.

Testigos consultados por la Bonaerense indicaron que vieron a la acusada subir a un colectivo de la línea 506. El chofer de ese servicio declaró ante las autoridades que la mujer descendió en la intersección de calles 1 y 45, en la misma ciudad. La acusada fue detenida en la misma zona.

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