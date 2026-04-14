Sacachispas enfrenta una crisis económica “crítica” por un embargo de $100 millones: el pedido de ayuda a la comunidad del fútbol

Sacachispas atraviesa una crisis financiera

Sacachispas enfrenta un embargo judicial de casi 100 millones de pesos que compromete la continuidad del club y obligó a su comisión directiva a solicitar un auxilio financiero urgente a socios e hinchas, en un esfuerzo por evitar el colapso de la histórica institución de Villa Soldati.

La advertencia sobre el futuro inmediato del club incluye la apertura de una cuenta de Mercado Pago para canalizar aportes solidarios. A través de un comunicado en su cuenta de X (antes Twitter), Sacachispas calificó de “crítica” su situación y reconoció que no podrá recuperarse sin la colaboración de la comunidad. “La colaboración y compromiso de todos los que quieren al club es vital”, escribieron en una de las placas en la que también dieron el número de cuenta para sus seguidores puedan aportar dinero para la causa.

De acuerdo a la publicación, la institución fue notificada de dos embargos judiciales que suman exactamente $98.000.000. El primero se originó en un reclamo por un presunto vínculo laboral con una persona relacionada con una gestión anterior, mientras que el segundo corresponde a una deuda con un ex jugador por la cual existía un acuerdo de pago que no se cumplió y derivó en acciones judiciales.

El pedido de apoyo, que se realizó públicamente a través de las redes sociales del club, se dirige no solo a los socios sino también a cualquier persona identificada con el Lila. “El club ha sido recientemente notificado de dos embargos judiciales, situación que afecta de manera directa su estabilidad económica y su normal funcionamiento”. Además, la nota destaca que “estos hechos son consecuencia de decisiones y situaciones del pasado que hoy impactan de forma directa en la actualidad de la institución”, citó el reporte.

La Comisión Directiva de Sacachispas SFC emite un mensaje resaltando la unidad y el esfuerzo colectivo para el sostenimiento y progreso del club.

Fundado en 1947, Sacachispas está afiliado a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a partir de 1954, año en que debutó en el campeonato oficial y obtuvo el ascenso tras vencer a Deportivo Morón. Su recorrido lo convirtió en un equipo emblemático del ascenso, y que se destacó por múltiples campañas en categorías menores y, más recientemente, por una intensa presencia en redes sociales caracterizada por el humor y la ironía.

En su trayectoria sobresale una fecha: el 23 de mayo de 2017 eliminó a Arsenal, equipo de Primera División, en la Copa Argentina, transformándose en el primer club de la Primera C en dejar afuera a un rival de la máxima categoría en el torneo. Pocas semanas después, el 9 de junio, conquistó el título de la C y logró su ascenso histórico a la B Metropolitana.

Años más tarde, Sacachispas volvió a hacer historia cuando en diciembre 2021 logró un histórico ascenso a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, tras vencer por penales a Colegiales. Más allá de la gran conquista, la permanencia fue breve: en 2022 descendió nuevamente de división.

Sacachispas, uno de esos clubes que se deja querer por todos los fanáticos del fútbol en la Argentina, enfrenta el futuro más incierto de su historia, condicionado por acciones legales originadas en gestiones previas y una crisis económica que, según su propia conducción, solo podrá revertirse con el respaldo financiero y emocional de toda su comunidad.

El comunicado de Sacachispas:

El Club ha sido recientemente notificado de dos embargos judiciales por un monto total de $98.000.000, situación que afecta de manera directa su estabilidad económica y su normal funcionamiento.

Uno de estos reclamos se origina en un supuesto vínculo laboral con una persona vinculada a la gestión anterior y que ha derivado en un embargo contra el Club.

El segundo embargo corresponde a una deuda con un exjugador, respecto de la cual se había suscripto previamente un acuerdo de pago que no fue cumplido, derivando en la actual instancia judicial.

Estos hechos son consecuencia de decisiones y situaciones del pasado que hoy impactan de forma directa en la actualidad de la institución.

Frente a este escenario, la Comisión Directiva se encuentra trabajando activamente en:

Defender legalmente al Club.

Regularizar las obligaciones existentes.

Garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de la institución.

El contexto es crítico y requiere del compromiso de todos.

Por ello, convocamos a la responsabilidad y al acompañamiento de socios, socias, hinchas y de toda persona que se sienta parte del Club, para afrontar este momento con unidad, responsabilidad y compromiso.

EL CLUB ES DE TODOS. ENTRE TODOS LO VAMOS A SOSTENER Y SACAR ADELANTE.

Comisión Directiva

El Club Sacachispas emite un comunicado importante informando sobre dos embargos judiciales por un monto total de $98.000.000 que impactan su funcionamiento.

El comunicado oficial de Sacachispas detalla dos embargos significativos resultantes de reclamos laborales de la gestión anterior y deudas con un exjugador, impactando directamente la actualidad del club.

La Comisión Directiva de Sacachispas S.F.C. emite un comunicado importante abordando la situación actual del club y pidiendo unidad y compromiso a sus socios y aficionados para asegurar su continuidad y normal funcionamiento.