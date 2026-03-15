Rescataron a un hombre que cayó a un canal en pleno centro de Córdoba

Córdoba: rescataron a un hombre que cayó a la Cañada en pleno centro. El operativo fue realizado por el DUAR durante la noche. La víctima sufrió traumatismo de cráneo y fue trasladada al Hospital de Urgencias.

La intensa actividad nocturna en pleno centro de Córdoba se vio interrumpida cuando un despliegue de emergencia se activó en la zona de La Cañada, en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y Santa Rosa. El operativo, a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), logró rescatar a un hombre que cayó desde altura al cauce del canal. El episodio, que mantuvo la atención de la zona durante varios minutos, derivó en el inmediato traslado del afectado al hospital.

Personal del DUAR arribó tras la alerta y aplicó un sistema especial de camilla-escalera para alcanzar al hombre, quien se hallaba en el interior del canal con lesiones de consideración. En coordinación con el servicio de emergencias, los efectivos completaron la extracción del individuo y brindaron la primera asistencia médica en el lugar.

Según precisaron personas involucradas en el operativo, la víctima sufrió traumatismo de cráneo y politraumatismos en brazos y piernas como consecuencia de la caída. Los primeros exámenes médicos verificaron este diagnóstico y determinaron la necesidad de un traslado urgente al Hospital de Urgencias.

Las fuentes policiales agregaron que, pese al impacto, el hombre se encontraba en estado de conciencia al momento de ser rescatado, aunque no pudo ser identificado debido a la seriedad de sus heridas.

La víctima, quien no pudo ser identificada por sus heridas, fue trasladada tras el rescate

El accionar conjunto entre los equipos de DUAR y el Servicio de Emergencias permitió asegurar la extracción del canal y la asistencia inmediata. Tras la intervención, el afectado fue llevado al hospital para una evaluación médica más completa, quedando bajo supervisión de los profesionales de salud.

Las autoridades no aportaron detalles sobre las causas que motivaron la caída y se aguarda la evolución clínica para avanzar en la identificación y en la reconstrucción del hecho.

Según fuentes del caso, la utilización de recursos específicos como la camilla-escalera resultó determinante para concretar la maniobra de rescate en un tramo de difícil acceso.

El despliegue policial y la intervención de los servicios de salud garantizaron la atención primaria en el escenario y la derivación del paciente al centro asistencial, sin que se conocieran versiones oficiales sobre las circunstancias previas al incidente.

Rescataron a dos jóvenes que quedaron atrapados en un acantilado del Cañon del Atuel

Jóvenes esperan ser rescatados tras quedar varados en un acantilado del Cañón del Atuel, cerca de El Nihuil, en un operativo de emergencia. (Los Andes)

Dos jóvenes quedaron atrapados este último lunes por la tarde mientras practicaban descenso con sogas en el Cañón del Atuel, en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.

El incidente se produjo alrededor de las 18, cuando un llamado al 911 alertó sobre una voz que solicitaba auxilio desde un acantilado de la Ruta 180, en el sector conocido como Garganta del Diablo, en la localidad de El Nihuil.

El operativo desplegado involucró a personal especializado en rescate, la Unidad VANT (drones), efectivos de la Policía Rural y de la Subcomisaría Rama Caída, así como agentes del Destacamento El Nihuil, quienes aseguraron el perímetro para facilitar el trabajo de los rescatistas y evitar nuevos incidentes.

Según informaron fuentes policiales, los dos jóvenes realizaban actividades recreativas de descenso en la zona de acantilados del cañón. Durante la maniobra, uno de ellos perdió el control y cayó hasta el fondo del barranco, mientras que el otro quedó suspendido a una altura aproximada de 25 metros, sin posibilidad de ascender ni descender por sus propios medios.

El primer joven rescatado fue identificado como Q. F. L., de 19 años, quien relató que ambos habían comenzado el descenso alrededor de las 16 horas. El joven fue asistido en el lugar por personal del Centro de Salud y posteriormente trasladado a un hospital para su control médico.

Las tareas de rescate continuaron hasta lograr extraer a A. A. J., de 20 años, quien había sufrido politraumatismos a raíz de la caída y fue trasladado de inmediato a un centro de salud para recibir atención especializada.

Según informó el portal del diario Los Andes, durante el operativo, se emplearon técnicas de descenso y ascenso por cuerda, y se utilizaron dispositivos de seguridad para garantizar la integridad del personal y de los jóvenes atrapados. La intervención se extendió durante varias horas debido a la complejidad topográfica de la zona y a la necesidad de evitar cualquier desplazamiento peligroso.