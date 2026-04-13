Sociedad

Hoy cierra la autopista Illia por obras: cómo afectará al tránsito

Otros accesos estratégicos como Cantilo y Paseo del Bajo también tendrán restricciones nocturnas por el retiro de equipamiento y ejecución de pilotes, el corte se enmarca en la modernización vial y afecta tanto a particulares como a camiones

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Vista nocturna de las obras en el Puente Labruna. Se observan estructuras de hormigón, andamios y andamiaje amarillo, con el Estadio Monumental de fondo
El corte total de autopista Illia comienza mañana a las 22 y durará siete horas, afectando la circulación hacia el norte

El tránsito de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires experimentará una interrupción durante esta noche. El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño dispuso un corte total en la autopista Illia, sentido norte, para avanzar en la construcción del paso bajo nivel y del anillo peatonal Pampa.

La interrupción, que comenzará a las 22:00 y tendrá una duración estimada de siete horas, forma parte del cronograma del proyecto que busca transformar la conectividad en este sector clave de la capital argentina.

La decisión, comunicada oficialmente por el Ministerio, responde a la necesidad de retirar equipamiento vial y ejecutar tareas fundamentales para la futura estructura, entre ellas la desconexión de un cartel electrónico de mensajes variables y la instalación de pilotes. La zona de intervención se centra en la intersección de Cantilo y Pampa, un punto estratégico para la movilidad urbana y los accesos hacia el norte del área metropolitana.

Según detallaron desde el Gobierno de la Ciudad, el corte nocturno afectará a quienes circulen por Avenida 9 de Julio en dirección norte, ya que el tránsito será redirigido hacia avenida Figueroa Alcorta y avenida Del Libertador.

Vista nocturna de trabajadores en el Puente Labruna trasladando una viga de hormigón sobre un camión, con equipo de elevación. Se ven andamios y la estructura del puente en construcción
Trabajadores de la construcción transportan e instalan una viga prefabricada durante la noche como parte de los trabajos de ampliación y mejora del Puente Labruna.

El operativo de desvíos impactará especialmente en el tráfico pesado que utiliza el Paseo del Bajo con sentido hacia la provincia, dado que los camiones deberán descender en la zona de Retiro y continuar por avenida Costanera.

El acceso a la zona de Cantilo, en tanto, quedará habilitado solo a través de tres alternativas: el acceso posterior al Aeroparque Jorge Newbery (calle Güiraldes), el puente Scalabrini Ortiz y el acceso por el puente Labruna.

En sentido contrario, la autopista Illia y la avenida Lugones permanecerán abiertas con circulación normal hacia el centro porteño, al igual que el Paseo del Bajo sentido sur.

Las autoridades porteñas remarcaron que estos cortes forman parte de un esquema de restricciones nocturnas que continuará en las próximas semanas, en línea con el avance del plan integral de modernización de la infraestructura vial. El objetivo, de acuerdo al Ministerio, es minimizar el impacto sobre el flujo vehicular diurno, dado el alto volumen de tránsito que caracteriza a este corredor.

Cómo son las obras del paso bajo nivel y anillo peatonal Pampa

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El proyecto del anillo peatonal y paso bajo nivel beneficiará a más de 17 mil personas y 38 mil vehículos diarios

La intervención en el cruce de Pampa y Cantilo representa uno de los proyectos de mayor escala en la agenda de movilidad de Ciudad de Buenos Aires. El desarrollo contempla un paso bajo nivel vehicular de aproximadamente 540 metros, con cuatro carriles de circulación —dos por sentido— y una altura libre superior a los cuatro metros, apto para el paso de transporte público y vehículos de emergencia. Esta obra permitirá conectar de manera directa la avenida Figueroa Alcorta con la avenida Costanera, atravesando las vías del ferrocarril Belgrano Norte y las autopistas Lugones y Cantilo.

El proyecto se complementa con la construcción de un anillo peatonal elevado, una estructura metálica circular de 140 metros de diámetro y un recorrido de 440 metros. Este anillo facilitará el cruce seguro tanto para peatones como para ciclistas, integrando una ciclovía y espacios de permanencia dentro del propio anillo. La finalidad es optimizar la accesibilidad y la seguridad, eliminando cruces conflictivos y reduciendo los tiempos de viaje en una zona caracterizada por la confluencia de tránsito urbano, accesos al Aeroparque y circulación hacia la provincia.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad precisó que el anillo peatonal funcionará como nuevo punto de conexión entre la trama urbana y el frente costero, y que la intervención se articula con la ampliación del puente Labruna, otro de los componentes del plan de integración urbana para la zona norte. El cruce peatonal bajo nivel incluirá, además, espacios de permanencia y accesibilidad para peatones y ciclistas.

Las cifras proyectadas por las autoridades marcan que la obra beneficiará a más de 17.000 personas y optimizará la circulación de más de 38.000 vehículos diarios, aliviando uno de los puntos más congestionados del corredor norte. La intervención busca reducir la congestión en los cruces actuales, dotando de mayor fluidez al tránsito y aportando soluciones de conectividad directa con el Río de la Plata.

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