Sociedad

Programa de Asistencia “Vouchers Educativos”: cuáles son los requisitos para inscribirse en 2026

La resolución del Boletín Oficial, del Ministerio de Capital Humano, detalla los procedimientos administrativos para acceder al programa. Los Vouchers Educativos están orientados a hogares con ingresos bajos que tengan estudiantes en escuelas privadas

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Niños sentados en pupitres y dos estudiantes con un docente enseñando junto a una pizarra en clase
La convocatoria a los Vouchers Educativos se extiende hasta el 30 de abril de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Capital Humano de Argentina abrió una convocatoria para la inscripción al Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” correspondiente al ciclo 2026, destinada a familias cuyos hijos asisten a instituciones educativas privadas con subsidio estatal y cuentan con ingresos menores a siete salarios mínimos. La inscripción podrá realizarse hasta el 30 de abril de 2026, según la resolución publicada el 8 de abril de 2026 en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” fue creado inicialmente mediante la Resolución N° 61 del Ministerio de Capital Humano en marzo de 2024. Su objetivo es ofrecer un apoyo económico temporal a familias cuyos ingresos no superan los siete salarios mínimos vitales y móviles y que tienen hijos de hasta 18 años asistiendo a instituciones privadas con un aporte estatal igual o superior al 75%.

La inscripción al programa para el año 2026 tendrá vigencia hasta el 30 de abril, conforme establece el artículo 1° de la nueva resolución. El programa está dirigido exclusivamente a quienes cumplan los requisitos de edad, tipo de institución educativa y nivel de ingresos familiares señalados por la normativa vigente.

El proceso administrativo que respalda la apertura de la convocatoria y la modificación reglamentaria contó con la intervención de la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación, la Auditoría Sectorial de Educación y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Capital Humano, conforme lo dispuesto por la Ley 24.156 de Administración Financiera y sus reglamentaciones. De acuerdo con la información oficial, también participaron la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa y el servicio jurídico permanente de la Secretaría de Educación.

Según la documentación oficial consultada en el Boletín Oficial de la República Argentina, la Secretaría de Educación es responsable de la ejecución y reglamentación de este programa, así como de la firma de convenios con otros organismos en caso de ser necesario. La publicación del Boletín Oficial, firmada por Carlos Horacio Torrendell, secretario de Educación del Ministerio de Capital Humano, introduce una modificación al Reglamento General del programa (que sustituye al aprobado el 4 de abril de 2024). La actualización, que figura en la resolución como Anexo I, implica una sustitución formal del reglamento previo, sin introducir modificaciones sustanciales en los requisitos, condiciones de acceso y procedimientos

Los requisitos para poder inscribirse al programa

Según el Anexo publicado este miércoles por el Boletín Oficial, el beneficio está dirigido a quienes tengan responsabilidad parental, tutela o guarda de menores hasta 18 años. Para acceder al programa, el adulto responsable debe: ser argentino o extranjero con residencia legal no inferior a dos años, el ingreso del grupo familiar no debe superar 7 salarios mínimos, vitales y móviles.

El voucher educativo es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares. Además, el reglamento establece que las instituciones educativas deben validar la información sobre regularidad académica y pago de cuotas, y que la protección de los datos personales de los beneficiarios se encuentra amparada por la ley.

La inscripción al programa se realiza de manera digital, por única vez, mediante una declaración jurada en la que se completan datos personales y económicos del grupo familiar. Luego, la Secretaría de Educación evalúa la regularidad escolar, la situación socioeconómica y el cumplimiento de pago de cuotas en las instituciones. El pago del beneficio se efectúa a través de ANSES, mediante transferencia bancaria o billetera virtual, hasta diciembre de 2026.

Entre las causales de cese del beneficio se contemplan el vencimiento del plazo, el fallecimiento del estudiante, la renuncia voluntaria, la pérdida de la condición de alumno regular o el atraso de tres cuotas escolares.

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