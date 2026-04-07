Sociedad

El Banco de Alimentos Buenos Aires les brindó desayunos nutritivos a más de 11.500 niños en 2025

Fue a través del Programa Desayunos Saludables, que se estima que este año tendrá aún más beneficiarios. En el país, más de cuatro millones de chicos presentan dificultades para acceder regularmente a alimentos suficientes y nutritivos

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Numerosos niños de preescolar sentados en mesas de madera comiendo y bebiendo, asistidos por adultos, en un amplio salón escolar
El Banco de Alimentos Buenos Aires les brindó desayunos de alto valor nutricional a más de 11.500 niños en 2025

Más de 11.500 niños accedieron a desayunos de alta calidad nutricional durante 2025 gracias al Programa Desayunos Saludables del Banco de Alimentos Buenos Aires (BDA), una iniciativa que se convirtió en un pilar para enfrentar la inseguridad alimentaria infantil en la región metropolitana. El programa, que seguirá en 2026 y alcanzará a 12.000 niñas y niños, opera en un contexto nacional alarmante: el año pasado, 4 de cada 10 niños argentinos atravesaron algún grado de inseguridad alimentaria, lo que equivale a unos 4,3 millones de menores con dificultades para acceder de manera regular a alimentos suficientes y nutritivos, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

En este escenario, el desayuno cobra un rol central para garantizar la energía, la concentración y el rendimiento escolar de los chicos. Durante ocho meses de intervención diaria, el BDA distribuyó un total de 1.734.850 desayunos completos a través de 100 organizaciones comunitarias. Los alimentos entregados —lácteos, frutas y cereales— sumaron 655.000 kilos repartidos en 304 entregas quincenales, fortaleciendo el acceso a una alimentación más equilibrada entre niños de 3 a 12 años en situación de vulnerabilidad.

El director general del Banco de Alimentos Buenos Aires, Fernando Uranga, destacó la magnitud del esfuerzo y el impacto del programa: “Cada comienzo de año implica un balance del anterior, y con satisfacción podemos decir que el Programa de Desayunos Saludables nos enorgullece porque pudimos crear la iniciativa en un momento de clara emergencia alimentaria para las y los niños. Las cifras de inseguridad alimentaria que padecen 4 de cada 10 niños nos obliga a repensar y optimizar nuestra labor”.

La implementación del programa fue acompañada por una estrategia de educación alimentaria. La Lic. Ivana González, coordinadora de Programas de Nutrición del BDA, explicó que se realizaron 50 talleres de formación para referentes, educadores y cocineros de las organizaciones participantes, capacitando a 198 adultos en la promoción de hábitos nutricionales saludables y sostenibles.

“Trabajamos con quienes llevan adelante, en el día a día, el trabajo de crear conciencia y construir hábitos en los chicos y chicas. Al finalizar el Programa sabemos que todo lo que se generó en los talleres se convirtió en la satisfacción por los cambios producidos y queda una capacidad instalada en las organizaciones respecto del conocimiento y de la importancia de incorporar alimentos de alto valor nutricional”, señaló González.

Varios niños y jóvenes sentados en mesas negras con tazas de colores, platos con fruta y postres. Las paredes son azules. Hay adultos de pie supervisando
Los niños comenzaron a recibir leche o yogur, fruta fresca y cereales variados

El impacto en la calidad del desayuno fue notable. Antes del programa, muchas organizaciones ofrecían mate cocido con poca leche y pan con dulce. Con la iniciativa, los niños comenzaron a recibir leche o yogur, fruta fresca y cereales variados. Los resultados fueron contundentes:

  • La oferta de lácteos completos creció del 6,7% al 91,2% de las organizaciones.
  • El 100% incorporó fruta diaria, cuando antes el 73,3% nunca la ofrecía.
  • Se amplió la variedad de cereales, superando la limitación al pan tradicional.

El desayuno proporcionado cubrió entre el 24% y el 35% de las recomendaciones diarias de nutrientes esenciales para el crecimiento infantil. Entre las mejoras nutricionales se destacan:

  • Calcio: de 60 mg a 240 mg (cuatro veces más)
  • Proteínas: de 2 g a 6,6 g
  • Vitamina C: de 0 mg a entre 40 y 60 mg
  • Fibra: de 1 g a entre 3 y 6 g

Los referentes de las organizaciones sociales observaron efectos positivos más allá de la nutrición. Los niños mostraron mayor energía durante la mañana, mejor estado de ánimo, menor sensación de hambre y se registró una reducción del ausentismo escolar. Karina Raimondo, de la Red de Organizaciones Comunitarias Angelelli, valoró el alcance: “Hoy, 33 espacios de la Red participan del Programa de Desayunos Saludables, que aporta al buen funcionamiento de los espacios, ya que muchos no pueden comprar leche, yogurt y frutas diariamente. Los niños acceden a alimentos por primera vez como el kiwi, que muchos no lo conocían y los talleres ofrecen información importante para el desempeño de las cocinas”.

Stella Maris Cabrera, de la Fundación Bajo Boulogne, subrayó el cambio de hábitos: “La experiencia del desayuno saludable impulsada junto al Banco de Alimentos se convirtió en un pilar transformador para la Fundación Bajo Boulogne, no sólo mejorando la calidad nutricional de los niños y adolescentes, sino también generando nuevos hábitos, aprendizajes y prácticas que trascendieron el aula para llegar a sus hogares”.

La pediatra Edit Mercedes Almosni enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas: “La infancia es la etapa clave donde se establecen los hábitos alimentarios que nos acompañarán hasta la edad adulta. La malnutrición condiciona el desarrollo físico del niño y limita su capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar. Un buen desayuno es fundamental por ser la primera comida tras unas 12 horas de ayuno y aporta el 25% de la energía diaria necesaria para afrontar la jornada escolar”.

El Banco de Alimentos Buenos Aires, con sede en Benavídez, partido de Tigre, trabaja desde 2001 en la reducción del hambre y la mejora de la nutrición en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, articulando donaciones de alimentos aptos para el consumo con la distribución en comedores y organizaciones sociales. El Programa Desayunos Saludables se consolida así como una herramienta concreta en la lucha contra la inseguridad alimentaria, con efectos que trascienden lo nutricional y alcanzan el bienestar integral de la infancia vulnerable.

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