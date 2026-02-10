Fuerte operativo en Córdoba: armaron un cordón sanitario para salvar a una bebé de 10 días con signos de asfixia

Armaron un cordón sanitario para salvar a una bebé de 10 días con signos de asfixia en Córdoba

Una escena de urgencia se vivió en la ciudad de Córdoba durante la tarde del lunes, cuando el rápido accionar de la Policía y el personal sanitario permitió salvar la vida de una bebé de apenas 10 días que presentaba signos de asfixia.

Todo comenzó en la intersección de avenida Ejército Argentino y la rotonda del country La Cuesta, un sector transitado de la capital cordobesa. En ese momento, agentes de la Policía de Córdoba se encontraban interviniendo en un siniestro vial cuando fueron interrumpidos por un hombre que se acercó desesperado, alertando que su hija recién nacida no respiraba. El padre relató que la pequeña habría broncoaspirado mientras era alimentada.

Sin perder tiempo, los policías implementaron maniobras de primeros auxilios con el objetivo de restablecer la respiración de la bebé. La intervención inmediata de los policías permitió mantener los signos vitales de la recién nacida en un cuadro crítico. A los pocos minutos, una ambulancia que se encontraba en la zona se sumó al operativo y continuó con las tareas de reanimación, mientras la tensión crecía entre quienes observaban el procedimiento.

La recién nacida permaneció internada en observación tras ser estabilizada en el Sanatorio Allende

Frente a la gravedad de la situación y con la urgencia de lograr atención médica especializada, las autoridades montaron un cordón sanitario para escoltar el traslado de la bebé hasta el Sanatorio Allende. Este tipo de operativo, que consiste en liberar el paso y acompañar el vehículo de emergencia, buscó minimizar los tiempos de llegada al centro de salud. El recorrido fue realizado a máxima velocidad, una decisión que permitió acortar los minutos entre el lugar del incidente y la institución médica.

Al arribar al sanatorio, el equipo médico logró estabilizar el cuadro de la niña y dispuso su internación bajo observación, sin que se hayan brindado hasta el momento mayores precisiones sobre su evolución.

La actuación de la fuerza policial y los profesionales de la salud, coordinada en tiempo real, fue reconocida por los testigos y los propios protagonistas del procedimiento. La situación de la menor, que permanece bajo monitoreo médico, seguirá siendo evaluada en las próximas horas.

Un bebé de un año se ahogó, la mamá buscó ayuda en un patrullero y fue rescatado por la policía

El menor se encuentra internado en el Hospital de niños en observación

En el barrio Cañadas del Pilar, de la ciudad de Córdoba, un bebé de un año experimentó una broncoaspiración y perdió la conciencia. El hecho ocurrió el pasado miércoles en la calle Taninga al 2700, donde la desesperación de una madre encontró la respuesta en el momento justo del personal policial que logró salvarle la vida.

Según detallaron fuentes del caso, el incidente ocurrió mientras un móvil de la Policía de Córdoba patrullaba por el sector. De repente, su madre se acercó al patrullero y los efectivos advirtieron que el menor había dejado de respirar. La reacción fue inmediata: los agentes iniciaron el traslado del pequeño en el vehículo oficial, estableciendo un cordón sanitario que permitió avanzar sin demoras hacia el Hospital de Niños.

Durante el trayecto, los policías practicaron maniobras de primeros auxilios. Esta intervención resultó decisiva. El niño vomitó y logró retomar la respiración antes de llegar al hospital. La secuencia, captada parcialmente en video, evidenció la coordinación y la premura del operativo.

Cabe remarcar que la broncoaspiración es el paso accidental de alimentos, líquidos, saliva o vómito hacia la tráquea y los pulmones en lugar de al esófago. Es una emergencia médica que puede causar asfixia, neumonía, daño pulmonar grave y, en casos críticos, la muerte.

En el centro de salud, el bebé fue recibido por el equipo médico, que procedió a asistirlo y a estabilizarlo. Los profesionales del Hospital de Niños diagnosticaron una convulsión febril típica y dispusieron su internación bajo observación, conforme precisaron las fuentes del caso.

El menor quedó fuera de peligro, aunque permanece monitoreado por el personal médico para seguir de cerca su evolución. La rápida reacción policial y la cooperación de los vecinos permitieron que el niño recibiera atención médica a tiempo. El episodio movilizó a la comunidad y puso el foco sobre la importancia de la asistencia inmediata en situaciones críticas.