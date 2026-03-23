Sociedad

Una lancha se prendió fuego en medio del lago Nahuel Huapi y el único tripulante se tiró al agua para sobrevivir

El incendio fue frente a la Península San Pedro y activó un amplio despliegue de Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios Campanario y Protección Civil. El hombre que se arrojó al lago fue rescatado por una embarcación cercana

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El hecho ocurrió este domingo cerca de las 17:30 en inmediaciones de Península San Pedro

El lago Nahuel Huapi se transformó en escenario de un suceso que alteró la tranquilidad habitual de la zona. Un incendio inesperado a bordo de una embarcación, a pocos metros de la Península San Pedro, derivó en un operativo urgente y en la aparición de un sobreviviente cuya reacción permitió evitar consecuencias más graves. La presencia de múltiples equipos de emergencia en ese punto del lago mantuvo la atención durante varias horas.

De acuerdo con información del medio regional Diario Rio Negro, la lancha se incendió en pleno Nahuel Huapi y su único tripulante debió lanzarse al agua para sobrevivir. La secuencia comenzó cuando, según fuentes municipales, se recibió la primera alerta a las 16:40 por la línea 110. En cuestión de minutos, se sumaron otras siete comunicaciones que advertían sobre la embarcación envuelta en llamas.

El hecho ocurrió en la tarde de este domingo, frente a la Península San Pedro. La situación movilizó a la Prefectura Naval Argentina (PNA), a los Bomberos Voluntarios Campanario y a personal de Protección Civil. Los equipos de emergencia se dirigieron al área señalada mientras una densa columna de humo marcaba el punto exacto donde se desarrollaba el incidente.

Mientras tanto, la búsqueda del tripulante se desplegó tanto en el agua como en la costa. En un primer momento no se logró localizar a la persona vinculada con la lancha, lo que incrementó la expectativa y la tensión en la zona. La intervención de la Prefectura Naval se profundizó con la llegada de más embarcaciones y la colaboración de otras fuerzas de seguridad.

El desenlace llegó cuando el tripulante fue hallado ileso en la costa. La persona relató que tomó la decisión de abandonarla tras advertir el inicio del fuego en la zona de los motores y que logró salvarse gracias a la proximidad de otra embarcación particular, cuyos ocupantes intervinieron rápidamente. “Me arrojé al agua tras advertir el fuego”, contó el sobreviviente a los efectivos.

En tanto, la lancha siniestrada terminó hundida a unos 100 metros de la costa, sin que se detectaran derrames en el lago, según confirmaron desde la Prefectura Naval Argentina y Protección Civil. La escena, que movilizó también a los bomberos voluntarios de Ruca Cura por prevención, dejó como saldo la rápida actuación coordinada de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas y el origen del incendio permanece sin esclarecer. El despliegue permitió contener la emergencia y asegurar que el episodio concluyera sin mayores consecuencias para el tripulante ni para el entorno natural del Nahuel Huapi.

Neuquén: dos hombres que remaban en tablas en el río Limay terminaron colgados de una rama y debieron ser rescatados

La temporada de verano finalizó con una rápida actuación de los guardavidas en el río Limay. Remaban en tablas SUP y terminaron colgados de una rama

El fuerte viento de este sábado alteró la rutina en el balneario Falher de Neuquén y puso a prueba la capacidad de respuesta de los equipos de rescate. Dos hombres que remaban con tablas de Stand Up Paddle (SUP) quedaron atrapados bajo unas ramas en una zona de difícil acceso, tras ser arrastrados por la corriente. La intervención de guardavidas especializados y la coordinación entre diferentes puestos permitieron que ambos pudieran volver a tierra sin lesiones.

Según reportó el municipio de Neuquén, el incidente se registró cuando las ráfagas y la corriente del río complicaron la navegación en SUP. Los protagonistas del incidente, vecinos de la capital neuquina, se encontraban remando cuando el viento tumbó una de las tablas y ambos terminaron aferrados a ramas bajo unos árboles.

Uno de los rescatados afirmó en declaraciones recogidas por los propios equipos de rescate: “Queríamos agradecer a los chicos que me sacaron, por mi imprudencia, del río. Y bueno, gracias, nada más”.

El operativo se activó de inmediato. Desde el puesto de Fahler, la guardavida Agustina y su compañero Marcos acudieron en auxilio, con apoyo del personal del puesto canoa del balneario Albino Cotro. La socorrista explicó que al acercarse advirtieron que uno de los hombres permanecía oculto bajo el agua y entre las ramas, lo que dificultó la visualización inicial.

El segundo hombre rescatado amplió la descripción del episodio al detallar en la entrevista: “Veníamos remando en las tablas y mi compañero fue contra los árboles, llegó la correntada, un poco de viento y tumbó la tabla, se quedó agarrado y los chicos en diez segundos estaban ahí”.

Ambos hombres, que se identificaron solo como vecinos, insistieron en su agradecimiento hacia el equipo de rescate y reconocieron la importancia de la intervención: “Agradecidos, realmente”, resumieron.

Las autoridades municipales remarcaron que la jornada no era apta para actividades náuticas y recordaron la necesidad de acatar las advertencias de los equipos de guardavidas. Desde los Balnearios de Neuquén Capital, se reiteró el mensaje de precaución para todos los usuarios del río, subrayando que la presencia del operativo de guardavidas fue determinante para evitar un desenlace de alto riesgo. El operativo en la zona mantendrá su despliegue con personal profesional hasta el 31 de marzo, en horario de 10 a 21.

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