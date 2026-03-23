Rosario: rescataron a un hombre que cayó en un pozo que se abrió en el patio de su casa

La intervención comenzó al mediodía y se extendió durante varias horas en Ayacucho al 2900 (Foto: Rosario3)

En la zona sur de Rosario, un incidente doméstico movilizó a equipos de emergencia durante varias horas. Un hombre de 47 años, identificado como Juan G., fue rescatado tras caer en un pozo que se abrió en el patio de su casa, en el pasaje de Ayacucho al 2900.

El episodio se registró este lunes, cerca del mediodía, cuando Juan G. se precipitó accidentalmente en un pozo ciego ubicado al fondo de una vivienda de dos plantas. El pozo, de aproximadamente un metro de diámetro en la superficie, presentaba un notable desmoronamiento en su interior, alcanzando los tres metros de ancho en la zona donde se acumulaba el agua, a unos dos metros de profundidad.

Según informó el medio regional Rosario3, las condiciones del pozo obligaron a extremar precauciones para evitar mayores riesgos durante el procedimiento.

Al arribar al lugar, el personal de Bomberos Zapadores y el Cuartel Central de Bomberos se encontró con un escenario inestable. La víctima, consciente y orientada, no podía movilizar sus miembros superiores debido a un fuerte dolor en los hombros. El hombre se hallaba a unos treinta metros del acceso a la vivienda, lo que dificultó aún más las maniobras de auxilio.

Los rescatistas implementaron un sistema de trípode y poleas para descender y posteriormente elevar a Juan G. sin agravar los daños estructurales del pozo. El procedimiento comenzó a las 12:48 y se extendió por varias horas, durante las cuales se trabajó en estabilizar primero los bordes del terreno.

La prioridad fue estabilizar la zona y montar un sistema de rescate con trípode y poleas para reducir la fuerza y poder extraerlo de manera segura.

Tras ser extraído, el hombre recibió asistencia médica en el mismo lugar antes de ser trasladado a un centro de salud para una evaluación más completa. El SIES y una empresa privada de emergencias participaron en el operativo, junto a efectivos de la Policía y personal del Comando Radioeléctrico, quienes colaboraron en la coordinación de la escena y el traslado.

Mendoza: rescataron a una mujer que cayó en un pozo de 5 metros que se generó en un canal

Bomberos de Mendoza y la Policía coordinaron un rescate urgente en el barrio Ujemvi tras el desplome del margen del canal

El barrio Ujemvi, en el departamento de Las Heras, dentro de la provincia de Mendoza, fue escenario de un intenso operativo de rescate durante la mañana del miércoles 4 de marzo tras registrarse el desplome de un sector del margen del canal Cacique Guaymallén. Una mujer de 39 años, identificada como Yessica Noelia Jara Ferreyra, cayó al cauce al ceder el terreno bajo sus pies, lo que originó una caída de aproximadamente cinco metros hasta el interior del canal.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el accidente ocurrió alrededor de las 9:15 en la calle Los Gladiolos, frente al Cedrys 19.

El rápido accionar de los Bomberos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza resultó determinante en la resolución del incidente. La dotación de rescatistas llegó al lugar tras un llamado de alerta efectuado por personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Las Heras, cuyos efectivos constataron que la víctima permanecía de pie, resguardada entre el sector colapsado y una piedra, con el agua del canal por debajo de las rodillas y sin lesiones aparentes.

La mujer, quien momentos antes había dejado a su hijo en la escuela, presentaba signos de susto, pero se hallaba en buen estado general de salud, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía.

Ante la inestabilidad del terreno y la posibilidad de nuevos desprendimientos, los bomberos improvisaron una superficie firme utilizando una escalera, lo que permitió crear condiciones seguras para el trabajo de rescate.

De acuerdo con la información oficial, los efectivos desplegaron un sistema de cuerdas, arneses y un anclaje especial para ejecutar maniobras de extracción vertical. Dos rescatistas descendieron hasta el punto donde se encontraba Jara Ferreyra y procedieron a asegurarla con un arnés, un chaleco y el sistema de cuerdas.

La extracción se realizó de manera progresiva; primero ascendió uno de los rescatistas y luego el segundo junto a la mujer, completando el operativo sin complicaciones adicionales.

Según reportó Mdz, la víctima rechazó recibir asistencia médica tras su rescate y se retiró del lugar acompañada por su pareja. No se registraron lesiones de gravedad. Por su parte, el comunicado de prensa del Gobierno de Mendoza resaltó la coordinación entre las fuerzas policiales y los bomberos, quienes intervinieron con rapidez para evitar riesgos mayores debido a la inestabilidad del terreno y la presencia de agua en el canal.