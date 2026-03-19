“Por Max y Alaska”: una familia mendocina se mudará a España y recauda fondos para poder viajar junto a sus dos perros

El desgarrador relato de Agustina

Al ver que el tiempo la apremiaba y había agotado todos los recursos disponibles para intentar llevar a sus dos pastores suizos a España, adónde en abril próximo se mudará junto a su marido y su hijo, Agustina Bergaglio se tomó varios días para meditar una difícil pero necesaria decisión: dar en adopción a Max y Alaska, sus perros.

Fue a fines de enero cuando Agustina, oriunda de San Rafael, Mendoza, eligió la red social TikTok para volcar su angustia y desesperación. Lo hizo a través de un desgarrador video, en el cual contó las complejidades que atravesó a nivel emocional y psicológico desde el mes de agosto, cuando ella y su marido terminaron de cerrar su mudanza a Europa.

Pero para ellos, amante de los animales y en especial de sus queridos Max y Alaska -padre e hija, de 10 y 2 años de vida-, el viaje debe ser junto a sus mascotas, que también forman parte de la familia.

A falta de ocho meses para viajar a sueño español, Agustina y su marido pusieron manos a la obra y comenzaron a mover cielo y tierra en busca del tan ansiado objetivo: que Max y Alaska se suban al avión con ellos.

Según contó Agustina en el primer video que subió a las redes, el cual encabeza esta nota, el costo total para trasladar a los canes hacia España es de 5.000 euros, una suma que, lógicamente, se les hacía muy difícil conseguir antes del día del despegue. “Este es uno de los videos más difíciles que me tocó hacer. Em, tal vez tenga que cortarlo varias veces para llorar. Lo único que voy a pedir es que no me juzguen, y quiero pedir que escuchen con el corazón”, comenzó su relato Agustina, que a los pocos segundos, tal como advirtió, rompió en llanto y tuvo que frenar su testimonio.

En aproximadamente ocho minutos de video, la sanrafaelina expresó su dolor por tener que tomar la tan difícil decisión de dejar en adopción a sus perros. Pero al haber agotado todas las instancias posibles, no tenía otra opción.

“Busqué todas las alternativas posibles para llevármelos y no es factible. Más allá del dinero, estamos hablando de un presupuesto de cinco mil euros, el dinero con el cual hoy no cuento. Pero el viaje es muy largo, es muy complejo. En algunos casos hay que sedarlos, hay que ponerlos en caniles y someterlos a un encierro, que viajan en una bodega. Y me da mucho mucho miedo, Max”, se sinceró ante la cámara.

Y entre lágrimas, pidió: “Soy humana y siento que hay decisiones que primero se procesan en silencio. Y creo también que TikTok hace magia. Y hoy necesito un poco de eso. Necesito ayuda y necesito unos muy buenos padres que adopten estos perrhijos”.

Ese 30 de enero, Agustina apagó la cámara de su teléfono, se refugió en su familia y se fue a descansar tras días de estrés, llanto y sensaciones encontradas. Pero lo que jamás hubiera imaginado era el efecto inmediato que iba a provocar su pedido de ayuda público.

Tan solo dos días después, Agustina volvió a volcarse en las redes, pero esta vez con otro semblante en su rostro, más optimista y con un anuncio que le volvía a dar esperanzas en busca de que Max y Alaska puedan viajar con ella y su familia.

“Me levanto al otro día y veo un caos. Mensajes, gente escribiéndome mensajes privados... Una locura... Pero me resonaba la última palabra que yo había hablado en el otro TikTok que les comenté y les dije: “TikTok es mágico, hace magia”. Entonces, nada, fue como comprobarlo una vez más", celebró Agustina

Una familia mendocina inició una colecta para poder emigrar a España junto a sus dos perros

Ese apoyo a su causa, tan inesperado como necesario, le dio las fuerzas para no bajar los brazos e insistir, por enésima vez, en busca de su gran sueño: viajar a España pero realmente en familia, con sus perros Max y Alaska a bordo. Así fue que Agustina acordó un programa de entrenamiento para sus mascotas con una adiestradora de San Rafael que se puso a disposición de forma voluntaria y, asimismo, abrió una colecta para juntar fondos que la ayuden a conseguir su objetivo.

Pero así, mientras Max y Alaska se entrenaban para adaptarse a los caniles en los que deberían viajar a bordo de un avión y las donaciones de dinero se iban sumando a la colecta, Agustina colapsó. Tras varios días de estar alejada de las redes, la sanrafaelina reapareció y contó que había sido hospitalizada a raíz de una convulsión. Y a pesar del imprevisto de salud, ella no claudica.

La mendocina que junta dinero para viajar a España junto a sus perros sufrió una convulsión y terminó hospitalizada

“Sin embargo, no hemos dejado ni un minuto de, de hablar con personas, de asesorarnos, de estar con gente que quiere ayudar y colaborar. Con Bere -la adiestradora- hemos estado trabajando con los pipis para poder adiestrarlos. Lo hacemos durante toda la semana, todos los días, y trabajamos con ellos para que ellos puedan estar más tranquilos, más felices y más relajados”, informó este lunes a sus seguidores.

Quienes deseen colaborar para que Alaska y Max puedan viajar junto a España junto a su familia, el alias que comparte Agustina en redes es pormaxyalaska.