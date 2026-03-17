Murió el segundo conductor involucrado en el choque fatal entre dos camiones en la Ruta 33

El accidente en Zavalla dejó dos víctimas fatales y una tercera persona herida que fue atendida en el lugar por personal médico

Este lunes se confirmó la muerte de José Osvaldo Cruz, quien permanecía internado en estado crítico, y es la segunda víctima fatal tras el brutal choque de camiones ocurrido días atrás en Zavalla, una localidad santafesina a pocos kilómetros de Rosario. Durante las 5:30 de la mañana de este martes, el conductor, oriundo de Jujuy, falleció en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde recibía atención desde el día del accidente con diagnóstico de politraumatismos graves.

La tragedia se remonta al miércoles 4 de marzo, cuando dos vehículos de gran porte colisionaron en el kilómetro 772 de la Ruta Nacional 33, en un tramo conocido por su circulación intensa de transportes de carga. El siniestro, cuyas causas siguen bajo investigación, ocurrió alrededor de las 19 y desató un complejo operativo de rescate, en el que participaron ambulancias, bomberos, agentes de tránsito y personal policial.

En el lugar, ya se había constatado la muerte del otro camionero involucrado, quien quedó atrapado y murió calcinado por el incendio que consumió la cabina de su camión.

Bomberos, ambulancias y policía participaron de un intenso operativo de emergencia para contener la situación y asistir a las víctimas

La secuencia del accidente y el despliegue de emergencia adquirieron notoriedad por la magnitud del fuego y la columna de humo visible a varios kilómetros, lo que generó alarma entre los vecinos y conductores que transitaban la zona. Testigos señalaron que el incendio dificultó el acceso a la cabina siniestrada, complicando las tareas de rescate y reduciendo el margen de maniobra para los bomberos.

José Osvaldo Cruz había sido rescatado con vida, aunque presentaba traumatismo de cráneo, múltiples fracturas y lesiones en el tórax. La gravedad de su estado motivó el traslado urgente en helicóptero sanitario hasta el Heca de Rosario, donde ingresó bajo asistencia mecánica respiratoria. El parte médico confirmó su muerte casi dos semanas después del accidente, consolidando la dimensión fatal del hecho.

El primer fallecido murió en la cabina de su camión, que ardió tras el choque. Los esfuerzos de los rescatistas no lograron evitar la fatalidad, debido a la rapidez con que se propagaron las llamas y la complejidad del acceso al vehículo siniestrado.

Además de las dos víctimas fatales, una tercera persona resultó herida en el siniestro. Fuentes consultadas precisaron que esta persona se encontraba lúcida y fue atendida en el lugar por personal sanitario, sin que sus lesiones revistieran riesgo vital. A pesar de ello, se dispuso su observación preventiva para descartar complicaciones.

José Osvaldo Cruz, el conductor jujeño internado en estado crítico tras el choque en Ruta 33, falleció tras casi dos semanas hospitalizado (Cadena 3)

El operativo desplegado contó con la intervención de tres ambulancias del SIES, dotaciones de bomberos, agentes de tránsito y personal de la Policía de Santa Fe. La coordinación de los equipos fue esencial para restablecer la seguridad en la zona y garantizar la atención de los afectados.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 33 permaneció interrumpido durante horas, generando inconvenientes en la circulación habitual entre Rosario, Casilda y Pujato, localidades reconocidas del sur santafesino.

La investigación del hecho quedó a cargo del personal de la Comisaría 31ª de Zavalla y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajan en el relevamiento de pruebas para determinar las causas exactas del choque.

Una de las hipótesis apunta a una mala maniobra o una posible distracción, aunque no se descartan otras variables hasta completar las actuaciones. Las identidades de los involucrados fueron resguardadas por las autoridades a la espera de la notificación oficial a las familias.

En el hospital, el personal médico mantuvo bajo seguimiento la evolución de José Osvaldo Cruz, quien desde el primer momento presentó un diagnóstico reservado debido a la gravedad de sus lesiones. La noticia de su fallecimiento fue confirmada en la mañana de este martes, tras varios días en terapia intensiva y con pronóstico crítico. Así, el accidente finalmente se cobró la vida de dos camioneros.