Sociedad

“¿Cuál es el delito?”: una mujer estalló de furia en la Municipalidad de Quilmes cuando fue a pagar una factura

La presencia de un policía y la intervención de otros vecinos no lograron calmar a la señora que, en plena fila de pagos, pedía información sobre una deuda. La explicación del municipio

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El hecho se produjo mientras la mujer se encontraba en la ventanilla para pagar los impuestos. Un policía logró contenerla.

En la Municipalidad de Quilmes, una situación inesperada alteró la rutina habitual de trámites: una mujer protagonizó un estallido de furia mientras intentaba pagar una factura que, según se supo después, se encontraba vencida, razón por la cuál el cobro en ese sitio no era posible. El episodio generó sorpresa entre empleados y otros presentes. Sin que nadie lo previera, la escena fue registrada en video y luego circuló en redes sociales, atrayendo la atención sobre lo ocurrido.

El episodio se produjo en las oficinas donde se realizan pagos de tasas municipales en el distrito bonaerense. La protagonista, visiblemente alterada, empezó a gritar frente a los empleados y usuarios del lugar, mientras buscaba completar un trámite que, al parecer, no lograba resolver.

En medio de la tensión, se la puede escuchar preguntando: “¿Cuál es el delito?”, en un tono que transmitía desesperación. El registro muestra cómo la mujer elevó la voz e interpeló al personal y a los presentes, sin que los intentos por calmarla surtieran efecto. Lejos de eso, exteriorizó un grito sostenido que sorprendió a los presentes por que se extendía por varios segundos sin cesar. Una situación extrema.

En ese contexto, un efectivo de la Policía Bonaerense intentó intervenir para tranquilizarla.

Ante la viralización de la secuencia, desde la municipalidad de Quilmes se encargaron de aclarar que el cobro en ese momento dependía de la empresa proveedora del servicio de luz, ya que la factura en cuestión se encontraba vencida. Ese trámite no podía realizarse en el lugar, indicaron. Sin embargo, tal explicación no satisfizo la inquietud de la usuaria.

Empleados y usuarios presenciaron un
Empleados y usuarios presenciaron un momento de tensión mientras la mujer reclamaba información sobre su factura

La mujer insistía en saber el monto exacto que debía abonar y reclamaba que el pago debía realizarse en ese mismo lugar, expresando: “Díganme cuál es el monto que tengo que pagar la factura y lo tengo que pagar acá, no me puedo ir a otro Pago Fácil”.

Durante el episodio, otras personas intentaron mediar para disminuir la tensión, aunque la protagonista mantuvo su postura.

Finalmente, la intervención policial permitió desalojar a la mujer del edificio de la Municipalidad de Quilmes. La imagen del incidente fue difundida en redes sociales y generó comentarios entre vecinos y usuarios digitales. El hecho puso en primer plano las dificultades que pueden surgir en contextos de trámites y la respuesta de las autoridades ante este tipo de situaciones.

Una violenta pelea entre jóvenes en Neuquén terminó a los tiros y con una persona herida

Un grupo de jóvenes se enfrentó a golpes y disparos en un parque de Neuquén (Video: Fuego24.com)

Una violenta pelea entre un grupo de jóvenes en un parque de la ciudad neuquina de Plaza Huincul, terminó con una persona herida de bala y dos detenidos. El hecho tuvo lugar en la madrugada del martes pasado, cuando dos grupos se trenzaron inicialmente a golpes en el espacio público. La situación escaló de manera dramática en el momento en que varios de los involucrados sacaron armas y comenzaron a disparar.

Toda la secuencia fue capturada en un video por una persona que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado cerca de la disputa. La escena —que se puede observar en el video que encabeza esta nota— se inció cerca de las 3.30 de la madrugada con un enfrentamiento a golpes en Parque de la Convivencia, del que participaron seis jóvenes. La pelea aumentó cuando uno de los participantes se dirigió hacia un Volkswagen Gol blanco, estacionado en el medio de la calle, tomó un arma y disparó sin dudarlo.

Un segundo involucrado, ubicado a pocos metros, también sacó un arma de la cintura y efectuó algunos disparos. Así, un joven resultó herido en la pierna y el glúteo, quien debió ser derivado a un hospital de complejidad media para recibir atención médica.

De acuerdo con lo informado por LM Neuquén, la herida no revistió gravedad y el joven recibió el alta tras ser evaluado por los profesionales de salud.

El ruido de los disparos alertó rápidamente a la Policía neuquina, que arribó al lugar del incidente poco después de los hechos. Los agentes constataron la existencia de una persona herida y desplegaron un operativo para identificar a los responsables, logrando detener a dos sospechosos de disparar, en la ciudad de Cutral Co.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar la imputación correspondiente una vez que avance la investigación. De hallarse las armas de fuego, los sospechosos podrían enfrentar cargos por tenencia ilegal de armas, además de las lesiones ocasionadas.

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