Sociedad

Volcó un micro con pasajeros sobre la ruta nacional 9 y hay decenas de heridos

Ocurrió durante la madrugada de este lunes a la altura del ingreso a la localidad de Gobernador Castro, en el partido bonaerense de San Pedro. El accidente se habría desencadenado por una maniobra imprudente que habría realizado un camionero

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Volcó un micro sobre la ruta nacional 9

Un micro de larga distancia que trasladaba a un total de 50 pasajeros desde Córdoba capital hasta la ciudad de Buenos Aires volcó durante la madrugada de este lunes sobre la ruta nacional N° 9, a la altura del partido bonaerense de San Pedro, y por el siniestro hay decenas de heridos. La fiscal María del Valle Viviani, a cargo de la investigación trabaja para determinar las causas en las que ocurrió el accidente vial, que provocó importantes demoras en sentido a CABA.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió entre las 4 y las 5 en el kilómetro 177,500 de la RN 9, en dirección Rosario-Buenos Aires y a metros del puente de acceso a la localidad de Gobernador Castro.

Por causas que investiga la fiscal Viviani, titular de la UFI N.º 7 Descentralizada de San Pedro, del Departamento Judicial San Nicolás, el chofer del vehículo, de 43 años, perdió el control en medio de su recorrido y volcó sobre el cantero central de la traza.

Fabio Giovanettoni, director de Defensa Civil de San Pedro, precisó esta mañana que, como consecuencia del accidente, un total de 45 pasajeros fueron trasladados al hospital local, donde fueron atendidos por el personal médico de turno.

“Entre 20 y 25 personas ya recibieron el alta. Quedan algunas en observación, pero sin riesgo de vida“, señaló Giovanettoni en diálogo con el canal de noticias TN. Y en ese sentido, agregó: “Además, hay una persona que es intervenida por un golpe abdominal”.

No se registraron víctimas fatales.
No se registraron víctimas fatales.

De acuerdo a la información consignada por el portal Noticias San Pedro, la mayoría de los lesionados presentaban politraumatismos y fracturas en miembros superiores, especialmente en hombros y codos, por lo cual fueron sometidos a estudios de diagnóstico por imágenes para determinar la gravedad de las lesiones.

Según pudo saber este medio, la principal hipótesis que baraja la fiscal Viviani apunta a que un camionero habría realizado una maniobra imprudente, lo cual provocó que el chofer del micro intentara esquivarlo para evitar el choque. En ese contexto, el vehículo perdió el control y se precipitó sobre el cantero divisor de la ruta.

En cuanto a la investigación, la fiscal Viviani ordenó un test de alcoholemia para el conductor del micro, cuyo resultado fue negativo.

A la espera de la evolución de las víctimas, el chofer quedó a disposición de la Justicia, mientras que el micro que conducía fue trasladado al destacamento policial de Río Tala.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, a cargo de las pericias para determinar las causas del siniestro.

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