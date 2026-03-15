Quiénes eran los tres jóvenes argentinos que murieron en un choque frontal en el sur de Brasil

Jonathan Gabriel Hubscher, de 22 años, Mattive Lautaro Daniel, de 17, y Jennifer Celeste Prosin, de 22, perdieron la vida tras el impacto

Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal en el estado de Río Grande do Sul, dejando un dolor profundo en la localidad misionera de Campo Grande y en la ciudad brasileña que los había recibido años atrás.

Jonathan Gabriel Hubscher, de 22 años, su hermano Mattive Lautaro Daniel, de 17, y Jennifer Celeste Prosin, también de 22, perdieron la vida cuando el Volkswagen Fox en el que viajaban colisionó contra un Ford Focus a la altura del kilómetro 238 de la ERS-324, en la zona conocida como Linha 20 Parizzi, dentro de Casca. El impacto, ocurrido en la noche del viernes, fue tan devastador que los tres jóvenes fallecieron en el lugar.

Las víctimas habían nacido en Campo Grande, Misiones, pero la vida los llevó a Brasil. Desde 2022, los hermanos Hubscher y Jennifer Prosin residían en Casca, donde se integraron a la comunidad local. El viaje fatal tenía un propósito claro: volver a Misiones a visitar a sus familias. Los motivos, la nostalgia y la distancia con sus raíces aparecen en los mensajes que dejaron sus allegados en redes sociales tras conocer la noticia.

“No hay palabras para tanto dolor. Gaby, Lauty y Jennifer encuentren toda esa paz”, publicó un familiar en Facebook, mientras que otros allegados despidieron a los jóvenes con frases tan breves como desgarradoras: “Descansen en paz primitos”, “Siempre estarán en mis recuerdos y corazón”, “Nunca los voy a olvidar. Vuelen alto”.

Familiares y amigos de las víctimas compartieron mensajes de despedida en redes sociales, el dolor se hizo sentir en Campo Grande y Casca

En otro posteo, Carolina compartió la noticia de un medio brasileño con un mensaje de despedida: “Hay despedidas que duelen en el alma. Hoy me toca despedir a mis tres primos queridos”.

La despedida de un familiar en Facebook

El choque ocurrió cuando el Volkswagen Fox, con matrícula de Santo Antônio do Palma, se desplazaba en dirección a Misiones. El Ford Focus, conducido por un hombre de 50 años que viajaba solo, circulaba en sentido contrario.

Las autoridades brasileñas investigan si el Fox intentó realizar una maniobra de adelantamiento, aunque la mecánica exacta del hecho continúa bajo análisis de la Policía Rodoviária Estadual y el Servicio Auxiliar de Bomberos de Casca.

En el Volkswagen Fox viajaban cuatro personas: los tres jóvenes fallecidos y un cuarto ocupante que manejaba el vehículo. Según los reportes, la posición en la que fue hallado el cuerpo de Jonathan Gabriel Hubscher sugiere que podría haber estado conduciendo, aunque las pericias buscan esclarecer ese punto.

El conductor sobreviviente fue trasladado en estado grave al hospital de Casca y hasta el momento no se difundió su identidad.

El Volkswagen Fox en el que viajaban los jóvenes argentinos impactó de frente contra un Ford Focus, la investigación policial continúa (Servicio Auxiliar Civil de Bomberos de Casca)

El Ford Focus, por su parte, era manejado por un hombre de 50 años, quien también sobrevivió al impacto. Resultó con heridas graves y fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), antes de ser derivado al Hospital Santa Lúcia de Casca y luego a otro centro de salud en Paso Fundo, según relataron los medios argentinos y brasileños.

El operativo de rescate movilizó a la Policía Rodoviária Estadual, los Bomberos Voluntarios de Casca y el personal del SAMU. Durante varias horas, el tránsito en la ERS-324 quedó parcialmente restringido para permitir las tareas de asistencia y el trabajo de los peritos.

Los restos de los tres argentinos fueron despedidos en una funeraria de Casca, localidad en la que vivieron desde su mudanza de Misiones. El Instituto Médico Legal de Passo Fundo liberó los cuerpos para que fueran velados en la Capilla Municipal de Casca, y luego trasladados definitivamente.

Las circunstancias del accidente aún se investigan. Las autoridades brasileñas analizan las pericias para determinar si una maniobra de adelantamiento desencadenó la tragedia, mientras la Justicia local sigue reuniendo testimonios y pruebas sobre el siniestro.