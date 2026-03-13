Sociedad

Caza ilegal en Mendoza: detuvieron a 7 hombres por destrucción de fauna silvestre

Una alerta en el sur de San Carlos permitió a las autoridades ubicar a un grupo sospechoso en una zona agrícola, donde hallaron restos de fauna protegida y herramientas empleadas en actividades de caza ilegal

Caza ilegal en San Carlos
Caza ilegal en San Carlos (Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza)

Durante un operativo de la Policía Rural de Mendoza descubrieron caza ilegal en fauna silvestre en el departamento de San Carlos, distrito de Pareditas. Tras un seguimiento de huellas, detuvieron a siete hombres que llevaban animales muertos y herramientas de caza.

El hecho ocurrió el miércoles 11 de marzo por la tarde cuando los policiales fueron alertados por la circulación de dos camionetas, Volkswagen Amarok y una Ford F100 que se encontraban por la zona.

La Policía hizo un seguimiento de siete kilómetros hasta llegar a un área conocida como “La Olla”. En el lugar, donde localizaron a los sospechosos, los encontraron junto a dos animales piche muertos, degollados y sin eviscerar, y varios perros.

Los agentes también secuestraron dos cuchillos con hojas de 15 centímetros que habrían sido utilizados durante la caza ilegal. Se procedió además a la notificación de los involucrados por infracción a la Ley Nacional 22421 de conservación de la fauna.

Tras la situación, se redactó un acta oficial y el grupo quedó a disposición de la justicia y se ordenó el secuestro de los elementos que fueron utilizados para la caza y posterior desnaturalización.

Casos de caza ilegal

En un operativo en la provincia de Entre Ríos, la policía logró intervenir en varios casos de pesca y caza ilegal que resultaron en el rescate de especies silvestres y el secuestro de equipos prohibidos, según informó r2820.com la semana pasada.

El hallazgo de 8.000 kilos de sábalos transportados sin autorización específica fue uno de los hechos destacados. Este cargamento, detectado por la Prefectura Villa Paranacito en un camión térmico durante un control en Zárate, excedía ampliamente la cantidad declarada en la guía del conductor, que solo consignaba 600 kilos. El camión trasladaba los peces hacia un frigorífico de Victoria y no contaba con habilitación del Senasa.

En paralelo, la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, la Jefatura Departamental Colón y la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales realizaron un allanamiento en una vivienda de Colón, donde recuperaron animales silvestres y aves autóctonas. En ese procedimiento se incautaron aires comprimidos, jaulas y tramperas.

Otro caso ocurrió este miércoles en Neuquén cuando dos hombres armados fueron interceptados por guardafaunas durante un operativo para combatir la caza furtiva en la zona cordillerana. El procedimiento tuvo lugar en las rutas provinciales 63 y 65.

Los sujetos interceptados, ambos mayores de edad, circulaban a pie portando armas de fuego con mira telescópica, municiones y elementos de corte, lo que evidenciaba su participación en actividad furtiva. La normativa provincial prohíbe la caza y la pesca ilegal conforme a la Ley Provincial Nº 2539, que contempla multas desde 200.000 hasta 1.200.000 pesos, detallaron desde la Dirección Provincial de Fauna.

Interceptaron a dos hombres por
Interceptaron a dos hombres por caza ilegal en Neuquén (Fuente: LM Neuquén)

Las multas de la caza ilegal en Argentina

La ley de caza en Argentina regula la captura de animales de fauna silvestre y distingue entre caza deportiva, comercial, científica y educativa. Durante la temporada habilitada, la autoridad publica anualmente un calendario oficial, determinando los períodos permitidos y de veda, medida que busca proteger especies y el medio ambiente.

Solo se permite la caza comercial de animales cuya población no esté en riesgo y, en casos excepcionales, la captura de especies catalogadas como dañinas, como la liebre, el conejo o el castor, cuando representan un perjuicio para actividades productivas. La lista de especies dañinas debe ser difundida por organismos oficiales.

Quienes deseen acceder a la licencia deportiva deben cumplir los requisitos estipulados por la ley. Para fines científicos o educativos, las instituciones deben presentar una solicitud formal que incluya documentación institucional, nómina de especies (con nombre científico y cantidad de ejemplares), métodos de captura, finalidad de uso y un programa que detalle el período y los objetivos de la investigación.

El incumplimiento de estas disposiciones puede considerarse delito, con penas de hasta 2 años de prisión por captura ilegal de fauna silvestre. Otras infracciones pueden acarrear multa, suspensión o cancelación de licencia, decomiso del producto de la caza y secuestro de armas. Según la Presidencia de la Nación, estas medidas buscan conciliar la actividad cinegética con la protección ambiental y la seguridad pública.

