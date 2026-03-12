Sociedad

Incendio en el casino de Mendoza: cuáles fueron las causas y cómo quedaron las instalaciones

El fuego arrasó la sala de juegos de la sede en San Martín y afectó a locales comerciales y sectores del complejo. La investigación se centra en un desperfecto eléctrico vinculado a paneles solares

El espacio comercial donde funciona la Sala Este del Casino de Mendoza fue azotado este miércoles por un fuerte incendio

Una densa columna de humo sobresalió el miércoles en la tarde de San Martín, al este de Mendoza, cuando se desató un incendio que destruyó por completo la sala de juegos del Casino de Mendoza en el complejo Tótem Boulevard. El episodio movilizó a equipos de emergencia de distintos departamentos y puso en alerta a toda la zona.

El inicio del fuego sorprendió a quienes circulaban por la intersección de calle Miguez y Ruta 50. Según el Ministerio de Seguridad, el foco se localizó en la sala de juegos y avanzó con rapidez. Las llamas forzaron la evacuación total del complejo, que incluye también un hotel spa, consultorios médicos, comercios y restaurantes, según un comunicado de la administración del Tótem Boulevard. El operativo permitió que todos los presentes abandonaran el edificio sin víctimas fatales, aunque dos personas recibieron asistencia médica preventiva y se encuentran fuera de peligro.

La magnitud del siniestro exigió la intervención de dotaciones de Bomberos de la Policía de Mendoza, Bomberos Voluntarios de San Martín, Guaymallén, Rivadavia y Santa Rosa, junto con Defensa Civil y apoyo hídrico del municipio.

También participó personal policial de la jurisdicción. La escena quedó cubierta por una intensa humareda visible desde varios kilómetros, mientras los equipos de emergencia desplegaron recursos para impedir que el fuego alcanzara sectores aledaños.

La sala de juegos del casino de Mendoza en San Martín sufrió daños totales, las llamas se propagaron con rapidez

No se registraron víctimas fatales ni heridos graves, lo que fue destacado por el secretario de Gobierno de San Martín, Mauricio Petri, quien habló con El Sol: “Es una gran inversión y costará recuperarla porque se dañó el 30% de la infraestructura”. El funcionario valoró que se trató de una “desgracia con suerte” al no haber víctimas.

Las pericias para determinar el origen exacto del incendio quedaron a cargo del fiscal Oscar Sívori y, según fuentes judiciales, los trabajos se centran en las bóvedas del casino. Hasta el momento, una de las hipótesis más firmes apunta a un desperfecto eléctrico en la conexión con paneles solares instalados en el techo del predio, hipótesis respaldada por testimonios de brigadistas. “Las llamas se iniciaron por un cortocircuito en ese sistema de energía ubicado en el techo, alimentado por las recientes lluvias”, relataron brigadistas. De todos modos, la investigación sigue abierta y se aguardan los resultados de las pericias técnicas.

La destrucción de la sala de juegos fue total. El incendio no solo alcanzó esa área, sino que generó daños importantes en los locales comerciales anexos y el centro médico. El humo también afectó el sector oeste del complejo, donde funciona un gimnasio. A pesar de la magnitud del daño, el Tótem Hotel & Spa no registró consecuencias, según aclaró la administración del complejo.

El impacto del cierre de la sala de juegos se extiende a la situación laboral de los trabajadores. De acuerdo con datos de la Federación de Argentina de Empleados de Casinos, en el casino trabajan 110 personas: 50 empleados públicos y 60 dependientes del operador privado, Fuente Mayor, empresa que administra también otros emprendimientos.

El complejo Tótem Boulevard mantuvo a salvo el hotel y parte de sus instalaciones, el casino y comercios fueron afectados

La paralización de actividades afecta a los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos de la provincia, ya que 500 empleados públicos reciben la mitad de su salario de la recaudación de esa sala. El gremio solicitó al gobierno de Mendoza la conformación urgente de una mesa de diálogo para buscar soluciones laborales.

La investigación avanza sobre las posibles causas, con especial atención en los materiales utilizados en la construcción del complejo y en la aislación del techo, que habría sido realizada con materiales ignífugos.

Por ahora, la prioridad del complejo es acompañar a quienes resultaron afectados y colaborar con las autoridades en la evaluación de los daños y los pasos necesarios para la normalización de las actividades.

En la actualidad, la sala de juegos permanece inhabilitada y la comunidad de San Martín sigue de cerca el desarrollo de la investigación y la evaluación del impacto económico y social de un incendio que dejó secuelas profundas en el Casino de Mendoza y en el complejo comercial del Tótem Boulevard.

