Insólita secuencia en una cancha de pádel en Quilmes: qué provocó la inundación del predio

La cancha quedó inundada, pero nadie resultó herido

Un partido de pádel entre amigos en la localidad de San Francisco Solano, dentro del partido de Quilmes, derivó en un episodio singular. En pleno juego, cuando uno de los jugadores quiso devolver una pelota, esta impactó en el techo y desencadenó la activación del sistema de incendio, inundando toda la cancha.

Todo ocurrió durante un encuentro entre cuatro amigos que disfrutaban de un partido como cualquier otro. El partido se desarrollaba con normalidad hasta que uno de los jugadores, buscando el rebote perfecto en el acrílico, lanzó la pelota con fuerza.

El tiro, lejos de ser uno más, terminó golpeando el techo de la cancha y provocó la rotura de una parte de la red destinada a emergencias ante incendios. De inmediato, el agua comenzó a brotar con intensidad y la superficie de juego quedó completamente anegada.

El incidente tuvo lugar en un predio de canchas de pádel que está ubicado en el cruce de avenida Calchaquí y Rodolfo López.

Aclararon desde el predio que la rotura afectó solo al sistema contra incendios, sin daños al suministro principal de agua potable

Las primeras versiones sobre el hecho circularon rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios sostuvieron que se trataba de la rotura de un caño de agua convencional. No obstante, desde el predio aclararon a Infobae que la afectación correspondía únicamente a una sección del sistema contra incendios, descartando daños en la red principal de agua.

Según indicó el mismo predio, cuentan con “8 canchas totalmente techadas de última generación, para que juegues sin importar el clima”.

En cuanto al funcionamiento de este tipo de red antiincendios, al producirse el fuego, únicamente los aspersores próximos a las llamas liberan agua a presión sobre el área comprometida, con el objetivo de sofocar o eliminar el fuego. Aunque en esta ocasión, el golpe de la pelota habría activado el sistema.

Esto se debe a que el mecanismo emplea tuberías presurizadas enlazadas a una fuente de agua; cada cabezal se activa de forma independiente cuando el calor intenso provoca la ruptura de una ampolla de vidrio o la fusión de un componente metálico en la boquilla del rociador. En esta ocasión, el golpe fue lo que habría roto la ampolla.

En cuanto al valor del arreglo, si bien la instalación general suele ser costosa, este accidente no debería requerir una gran inversión económica.

El pádel, una actividad clave para una vida saludable y feliz

El profesor Francisco Pradas, investigador de la Universidad de Zaragoza, señala que el diseño de la pista permite ajustar tanto la intensidad como el impacto sobre las articulaciones, lo cual facilita sesiones prolongadas sin demandar esfuerzos excesivos.

El carácter cerrado de la cancha favorece que la pelota permanezca activa casi sin interrupciones, exigiendo de los jugadores una constante toma de decisiones, capacidad de anticipación y coordinación.

De acuerdo con National Geographic, la tasa de lesiones en el pádel es baja: en promedio se producen tres incidentes por cada 1.000 horas de juego. No obstante, el empleo de técnicas incorrectas y equipamiento inadecuado, especialmente en quienes se inician, puede aumentar los problemas en el codo y el antebrazo.

El pádel es recomendado por especialistas por su bajo impacto articular, su capacidad de ajuste de intensidad y sus beneficios metabólicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las recomendaciones de los especialistas para minimizar estos riesgos figuran la preparación gradual, el calentamiento antes de jugar y la orientación de un profesional.

La facilidad para adquirir habilidades y la sensación de progreso contribuyen a que jugadores de distintas edades y niveles se mantengan motivados. Responsables de clubes en España y Estados Unidos, como Wayne Boich, han observado avances notables tanto en jóvenes como en personas de mayor edad desde las primeras prácticas.

Desde el punto de vista metabólico, el pádel se considera un ejercicio aeróbico intermitente. Investigaciones recientes citadas por National Geographic asocian su práctica con mejoras en la rapidez de reacción, la fuerza isométrica en la zona lumbar y la coordinación motora.

Además, quienes buscan reducir peso o tonificar su cuerpo encuentran en el pádel una opción eficiente, que implica un gasto energético moderado y activa grandes grupos musculares.

La disciplina destaca igualmente por su carácter inclusivo y versátil. Ligas profesionales y competiciones internacionales han incorporado formatos mixtos con participación de hombres y mujeres, reforzando así la imagen integradora y moderna del pádel. En clubes destacados de España y Estados Unidos, la amplitud de horarios y la variedad de programas para diferentes públicos aumentan su atractivo.

Por estas razones, la posibilidad de regular la intensidad y el bajo impacto sobre las articulaciones convierten al pádel en una alternativa idónea para quienes se inician, personas en proceso de recuperación o aquellos que buscan una actividad física adaptable y sostenible.