Murió uno de los empleados que se intoxicaron cuando trabajaban en un pozo de cuatro metros en un hotel de Mendoza

El subsuelo del Hotel Urbana Suites, escenario de la intoxicación, presentaba condiciones de baja ventilación

La Ciudad de Mendoza decretó un día de duelo tras la muerte de Franco Damián Tello, uno de los cuatro empleados municipales que se intoxicaron con monóxido de carbono al trabajar en un pozo de cuatro metros de profundidad en el subsuelo de un hotel céntrico. El hecho ocurrió el 21 de febrero y la noticia fue confirmada esta tarde por el intendente Ulpiano Suárez, quien expresó en su cuenta oficial que la comuna acompañará a la familia y allegados del operario en este momento de dolor.

“Lamento profundamente la pérdida de Franco Damián Tello, uno de los operarios municipales afectados por el incidente ocurrido en ocasión de las labores realizadas en la Ciudad tras la fuerte tormenta que se registró el pasado 21 de febrero”, publicó Suárez, además de anunciar la medida de duelo y destacar el compromiso de la Municipalidad con el apoyo a los seres queridos del trabajador.

La noticia generó repercusión inmediata dentro y fuera del municipio. “Franco fue un gran compañero de trabajo”, remarcó Ulpiano Suárez en su publicación oficial, en la que también transmitió su pésame a familiares y amigos del operario. El jefe comunal enfatizó que el municipio pondrá a disposición de los allegados todo el acompañamiento necesario.

El incidente se produjo pasado el mediodía, en la calle 25 de Mayo al 1500, dentro del Hotel Urbana Suites, donde personal municipal se encontraba realizando tareas de refacción tras las consecuencias de una tormenta. Una llamada al 911 alertó sobre la caída de un operario en un pozo de aproximadamente cuatro metros, lo que derivó en un amplio operativo de rescate que incluyó la intervención del Servicio de Emergencias Coordinado y dotaciones de Bomberos. Cuando los equipos llegaron al lugar, encontraron en el fondo del hueco a cuatro hombres, todos con signos de descompensación.

El intendente Ulpiano Suárez decretó un día de duelo y acompañó a la familia del empleado fallecido

La hipótesis inicial sobre una caída accidental fue descartada en las primeras pericias. Los cuatro operarios estaban haciendo trabajos en el subsuelo cuando, según fuentes policiales, una acumulación de gas tóxico derivada del motor de una máquina generó la intoxicación simultánea. El ambiente cerrado y la falta de ventilación habrían favorecido la presencia de monóxido de carbono, lo que afectó rápidamente a quienes se encontraban en el lugar. El director de Defensa Civil, citado por el mismo medio, precisó que el motor del equipo no evidenció desperfectos, aunque las condiciones del sitio incrementaron el riesgo. “Fueron extraídos y asistidos de inmediato tras ser encontrados descompensados”, señaló el funcionario, y agregó que los bomberos lograron apagar la maquinaria y brindar oxígeno a los trabajadores antes de su derivación a distintos hospitales.

La gravedad del cuadro de Franco Damián Tello motivó su traslado al Hospital Central, donde permaneció internado bajo observación médica estricta. Allí, finalmente, se confirmó su fallecimiento, según informaron tanto el municipio como el propio intendente en redes sociales. Los otros tres afectados fueron derivados a diferentes centros asistenciales: Hospital Lagomaggiore y Hospital Santa Isabel de Hungría, donde recibieron atención médica e iniciaron su recuperación.

El operativo de rescate, que se extendió durante varias horas en pleno centro de la capital mendocina, requirió el uso de equipos especiales debido a la falta de ventilación en el subsuelo del hotel. Uno de los trabajadores fue asistido en el lugar y estabilizado antes de ser trasladado. Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas del incidente y dilucidar posibles responsabilidades en materia de seguridad e higiene laboral. La Oficina Fiscal tomó intervención y se dispusieron pericias para establecer si existieron irregularidades en el uso de maquinarias dentro de ambientes cerrados.

El fallecimiento de Franco Damián Tello llevó a las autoridades municipales a revisar los protocolos de trabajo y las medidas de seguridad en espacios confinados, especialmente en tareas relacionadas con refacciones posteriores a fenómenos meteorológicos. Mientras tanto, la comunidad municipal y los allegados al operario lo despidieron con mensajes de reconocimiento y muestras de apoyo.