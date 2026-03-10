Sociedad

Un grupo mapuche a punto de ser desalojado criticó al INAI y pidió que finalicen el relevamiento territorial

Se trata de la conflictiva comunidad Paicil Antriao, que está a punto de ser desalojada de un camping que usurpan en la zona. Elevaron una acción de amparo contra el organismo nacional y lo responsabilizan por no finalizar el relevamiento territorial

Guardar
Una comunidad mapuche denunció al
Una comunidad mapuche denunció al INAI ante un inminente desalojo

La comunidad mapuche Paicil Antriao presentó un recurso de amparo para exigir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo estatal responsable de coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con los pueblos originarios, la culminación del relevamiento territorial y lo responsabiliza por no finalizar este proceso. El amparo fue elevado en medio de una causa judicial que podría derivar en el desalojo del grupo de un camping en la costa del lago Correntoso, dentro de un expediente iniciado por el municipio de Villa la Angostura hace más de diez años.

La medida judicial fue anunciada luego de trascender un nuevo revés judicial, cuando la comunidad quedó a un paso de ser desalojada, según la sentencia existente en una causa iniciada por el municipio. En su presentación, acusan al INAI de falta de acompañamiento y respuesta institucional para las comunidades mapuches.

La comunidad Paicil Antriao enfrenta al menos diez conflictos territoriales en esta localidad turística al sur de Neuquén, tanto con el municipio local como con particulares, de acuerdo a lo que consta en los registros judiciales y municipales. Esta cifra refleja la alta recurrencia de disputas sobre la posesión de tierras, originadas por reclamos de reivindicación territorial por parte de la comunidad, quienes han tomado posesión de diversas propiedades mientras demandan la acreditación formal de ocupación ancestral.

El conflicto es en el
El conflicto es en el camping Quilla Hue

En la acción de amparo, presentada en el Juzgado Federal de Zapala, con competencia en causas territoriales en Neuquén, se imputa al organismo dirigido por Ariel Avruj la falta de respuesta ante la finalización de un procedimiento técnico considerado por la comunidad como crucial para respaldar su permanencia en el territorio.

Uno de los focos de disputa enfrenta a los integrantes de la comunidad con el gobierno nacional, ya que han instalado viviendas sobre la traza donde se proyecta la construcción de la Ruta de Circunvalación. Fuentes del gobierno de Neuquén declararon a Infobae: “No son reivindicaciones territoriales, son acciones vinculadas a intereses inmobiliarios”.

Por su parte, los representantes mapuches criticaron públicamente al funcionario nacional por lo que consideran “falta de decisión política en la finalización del relevamiento territorial” y lo acusaron de mantener un comportamiento “racista”. Expresaron en un comunicado: “Realizar este Relevamiento llevó muchos años de tiempo y fue realizado a través de tareas de campo científica, que realizaron antropólogos, agrimensores de Provincia delimitando lo que constituye la ocupación tradicional y ancestral de este territorio”.

En el conflicto que involucra el camping Quilla Hue, existe sentencia firme para el desalojo luego de que se certificara que la presencia mapuche en el predio municipal “es ilegal”. El juez local Francisco Astoul Bonorino ordenó meses atrás el retiro forzoso de la comunidad. A pesar de ello, la defensa recurrió de inmediato en queja a la Corte Suprema en un intento por frenar la ejecución de la medida, aunque se reconoce internamente que tal recurso no impedirá la intervención de la Policía neuquina.

La comunidad Paicil Antriao enfrenta
La comunidad Paicil Antriao enfrenta al menos diez conflictos territoriales

El accionar reiterado de la comunidad derivó en reacciones por parte de la comunidad angosturense, cuyas voces públicas cuestionan la legitimidad de las demandas territoriales. Un referente local expresó semanas atrás: “Es imposible que sean titulares de ‘miles de hectáreas’, en simultáneo; deberían ser cientos de mapuches distribuidos por toda la localidad, pero son sólo unas pocas familias las que impulsan los conflictos”.

Con el argumento de “resguardo territorial”, la comunidad Paicil Antriao reconoció su ocupación de los campings Quilla Hue, Rincón de los Amigos y Arrayanes del Correntoso.

La comunidad también cuestionó al poder político local por no acceder al diálogo, a pesar de los reiterados pedidos de audiencia con el intendente de Villa la Angostura para abordar distintos temas de interés colectivo.

Temas Relacionados

mapuchesvilla la angosturaINAIúltimas noticiasdesalojos

Últimas Noticias

Nicolás Olivari, el poeta que reflejó la vida porteña de inicios del siglo XX: de su amistad con Gardel a la pasión por la noche

El célebre escritor creó la pieza que popularizó Carlos Gardel en 1930, mientras compartía una comida con el compositor que luego se encargó de ponerle la música

Nicolás Olivari, el poeta que

Los secretos del Parque Lezama: el rincón en el que nació Buenos Aires, el mercado de esclavos y la barranca que conquista el cine

Es uno de los grandes pulmones de la Ciudad y el único escenario de la película que acaba de estrenar Juan José Campanella. Pero antes de llegar a la gran pantalla ya contaba con una larga historia

Los secretos del Parque Lezama:

El caso del sicario condenado por matar al hermano de “El Loco César” que se movía libre por el conurbano y el misterio de los huesos

Lo atraparon en una causa que investiga homicidios vinculados a la venta de drogas. Con su hermano tenían un búnker con custodia armada las 24 horas y amedrentaban a competidores y a los que atrasaban en sus pagos. Cayó mientras visitaba ‘clientes’

El caso del sicario condenado

La reunión de Isabel Perón con la CGT: una suba salarial que no convenció y la amenaza de hacer “tronar el escarmiento”

El 10 de marzo de 1976, hace medio siglo, la presidenta firmó un decreto de creación de un Consejo de Remuneraciones. En la central obrera buscaba soporte gremial para el plan económico que su ministro de Economía, Emilio Mondelli, había anunciado días antes

La reunión de Isabel Perón

El Gobierno porteño lanzó nuevos cursos gratuitos: IA aplicada y oficios con alta demanda laboral

La administración de Jorge Macri presentó una iniciativa de formación presencial y práctica enfocada en áreas técnicas y especializadas como energía, logística, seguridad e higiene, entre otras

El Gobierno porteño lanzó nuevos
DEPORTES
De trabajar como cajero en

De trabajar como cajero en México a convertirse en el DT más joven del básquet argentino con 22 años: “La mejor decisión que tomé”

Se vende la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: dónde estaba, cómo se mantuvo en perfecto estado durante 35 años y cuánto vale

Los divertidos videos de Franco Colapinto en China: del “Messi, Dios” a la canción que quiso aprender

Con la camiseta más grande del mundo y frente a una multitud, San Lorenzo presentó su nueva indumentaria: el hit contra Boca Juniors

Los gastos por accidentes en los equipos de F1 que dejó la primera carrera del año: qué lugar ocupa Franco Colapinto

TELESHOW
La foto de Luciano Castro

La foto de Luciano Castro junto a su hijo luego de su internación: el regreso del actor a sus mejores rutinas

Quién fue el eliminado en la “placa planta” de Gran Hermano: Generación Dorada

Benjamín Amadeo fue papá por segunda vez: “Bienvenido Paquito, rebalsados de amor”

Quiénes fueron los dos eliminados de MasterChef Celebrity que se quedaron a las puertas de la final

La insólita compra semanal que hicieron en Gran Hermano: “Me pasé con las cantidades”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas

Estados Unidos suspendió temporalmente algunas sanciones petroleras para estabilizar el mercado mundial del crudo

Rasgos compulsivos: por qué la incertidumbre del futuro nos hace repetir hábitos

“Las acuarelas prodigiosas”, un homenaje a las mujeres que nunca se rinden

Delfina Pignatiello, de nadadora olímpica a la fotografía: “Revaloricé mucho lo que significa el éxito”

La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”