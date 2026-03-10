Un grupo mapuche a punto de ser desalojado criticó al INAI y pidió que finalicen el relevamiento territorial

Una comunidad mapuche denunció al INAI ante un inminente desalojo

La comunidad mapuche Paicil Antriao presentó un recurso de amparo para exigir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo estatal responsable de coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con los pueblos originarios, la culminación del relevamiento territorial y lo responsabiliza por no finalizar este proceso. El amparo fue elevado en medio de una causa judicial que podría derivar en el desalojo del grupo de un camping en la costa del lago Correntoso, dentro de un expediente iniciado por el municipio de Villa la Angostura hace más de diez años.

La medida judicial fue anunciada luego de trascender un nuevo revés judicial, cuando la comunidad quedó a un paso de ser desalojada, según la sentencia existente en una causa iniciada por el municipio. En su presentación, acusan al INAI de falta de acompañamiento y respuesta institucional para las comunidades mapuches.

La comunidad Paicil Antriao enfrenta al menos diez conflictos territoriales en esta localidad turística al sur de Neuquén, tanto con el municipio local como con particulares, de acuerdo a lo que consta en los registros judiciales y municipales. Esta cifra refleja la alta recurrencia de disputas sobre la posesión de tierras, originadas por reclamos de reivindicación territorial por parte de la comunidad, quienes han tomado posesión de diversas propiedades mientras demandan la acreditación formal de ocupación ancestral.

El conflicto es en el camping Quilla Hue

En la acción de amparo, presentada en el Juzgado Federal de Zapala, con competencia en causas territoriales en Neuquén, se imputa al organismo dirigido por Ariel Avruj la falta de respuesta ante la finalización de un procedimiento técnico considerado por la comunidad como crucial para respaldar su permanencia en el territorio.

Uno de los focos de disputa enfrenta a los integrantes de la comunidad con el gobierno nacional, ya que han instalado viviendas sobre la traza donde se proyecta la construcción de la Ruta de Circunvalación. Fuentes del gobierno de Neuquén declararon a Infobae: “No son reivindicaciones territoriales, son acciones vinculadas a intereses inmobiliarios”.

Por su parte, los representantes mapuches criticaron públicamente al funcionario nacional por lo que consideran “falta de decisión política en la finalización del relevamiento territorial” y lo acusaron de mantener un comportamiento “racista”. Expresaron en un comunicado: “Realizar este Relevamiento llevó muchos años de tiempo y fue realizado a través de tareas de campo científica, que realizaron antropólogos, agrimensores de Provincia delimitando lo que constituye la ocupación tradicional y ancestral de este territorio”.

En el conflicto que involucra el camping Quilla Hue, existe sentencia firme para el desalojo luego de que se certificara que la presencia mapuche en el predio municipal “es ilegal”. El juez local Francisco Astoul Bonorino ordenó meses atrás el retiro forzoso de la comunidad. A pesar de ello, la defensa recurrió de inmediato en queja a la Corte Suprema en un intento por frenar la ejecución de la medida, aunque se reconoce internamente que tal recurso no impedirá la intervención de la Policía neuquina.

La comunidad Paicil Antriao enfrenta al menos diez conflictos territoriales

El accionar reiterado de la comunidad derivó en reacciones por parte de la comunidad angosturense, cuyas voces públicas cuestionan la legitimidad de las demandas territoriales. Un referente local expresó semanas atrás: “Es imposible que sean titulares de ‘miles de hectáreas’, en simultáneo; deberían ser cientos de mapuches distribuidos por toda la localidad, pero son sólo unas pocas familias las que impulsan los conflictos”.

Con el argumento de “resguardo territorial”, la comunidad Paicil Antriao reconoció su ocupación de los campings Quilla Hue, Rincón de los Amigos y Arrayanes del Correntoso.

La comunidad también cuestionó al poder político local por no acceder al diálogo, a pesar de los reiterados pedidos de audiencia con el intendente de Villa la Angostura para abordar distintos temas de interés colectivo.