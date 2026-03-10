Se incendió una fábrica de bicicletas en Barracas: las imágenes del incidente

Se incendió una fábrica de bicicletas en el barrio porteño de Barracas

Un incendio se produjo en las primeras horas de este martes en una fábrica de bicicletas ubicada en el barrio porteño de Barracas. El fuego ya fue extinguido y no se registraron personas heridas.

Según informaron fuentes oficiales, las llamas comenzaron en la intersección de la calle Herrera y la avenida Suárez. Se trata de un local llamado “Mario A. Zamponi y Cia” que funciona tanto como punto de venta como fábrica de bicicletas.

Hasta el lugar se desplazó personal de Bomberos de la Ciudad, quienes al arribar constataron que el fuego se desarrollaba en el contrafrente del establecimiento, en un depósito vinculado al local comercial.

El fuego ya se encuentra extinguido.

Las fuentes detallaron que el incendio afectaba inicialmente un ambiente de cinco por tres metros y unos 2,8 metros de altura, donde se almacenaban distintos elementos de bicicletería.

Sin embargo, el foco principal se encontraba en un patio semicubierto utilizado como depósito, donde había gran cantidad de bicicletas y repuestos, en un sector de aproximadamente cuatro por cuatro metros.

Así, el fuego se produjo en uno de los vértices de un predio con forma de “L”, sin afectar otras dependencias. El edificio donde funciona el local tiene planta baja, donde funciona la bicicletería, y dos pisos superiores en los que hay departamentos.

El frente del local afectado por las llamas.

Actualmente el fuego se encuentra extinguido y los bomberos realizaron tareas de ventilación. Además, no se registraron personas lesionadas ni daños en propiedades linderas.

El fuego se concentró principalmente sobre bicicletas, un grupo electrógeno y caucho de ruedas. En estos momentos, se continúa trabajando con una línea de 38 milímetros para realizar tareas de enfriamiento.

Ayer, un derrumbe en una obra en proceso de demolición provocó la caída de un andamio y escombros sobre la avenida del Libertador, a metros de la esquina con Juramento, en el barrio de Belgrano. El episodio dejó como saldo un operario con politraumatismos, múltiples unidades de rescate en el lugar y el corte total del tránsito en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

El colapso se produjo durante la mañana mientras obreros trabajaban en la demolición de vigas, a unos tres metros de altura, sobre un andamio que terminó cediendo. Este, al venirse abajo, arrastró otros elementos de la estructura junto con escombros de la fachada, lo que provocó una escena caótica a pocos metros de una esquina emblemática de Buenos Aires.

El episodio ocurrió en una obra de construcción que tiene menos de diez metros de ancho, ubicada entre la esquina que da a Juramento y un edificio de oficinas.

Se derrumbó una obra en construcción en la Avenida del Libertador

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron rápidamente al lugar para asistir a los trabajadores afectados y garantizar la seguridad en la zona. Uno de los operarios resultó con politraumatismos y fue trasladado de inmediato al Hospital Pirovano. El traslado se realizó de manera preventiva, debido a la magnitud del impacto.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de la Unidad K9 de Bomberos de la Ciudad, que ingresó a la planta baja del inmueble para realizar una inspección exhaustiva en busca de posibles riesgos adicionales.

Además, los bomberos llevaron a cabo un corte del suministro de gas butano, ya que en el lugar se llevaban a cabo trabajos con oxígeno y gas, lo que sumó un nivel de complejidad al procedimiento.

Se derrumbó una obra en construcción en la intersección de Avenida Libertador y Juramento en el barrio de Belgrano. Hay un herido

Según fuentes consultadas, la prioridad fue asegurar el área y descartar fugas que pudieran poner en peligro a los equipos de rescate y a los vecinos.

El tránsito, en tanto, se vio afectado en la Avenida del Libertador. La circulación en sentido hacia el centro de la ciudad quedó completamente interrumpida, mientras que la mano hacia General Paz mantuvo un flujo parcial, debido a la presencia de camiones de bomberos, ambulancias y personal de Defensa Civil.