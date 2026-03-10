La Justicia revocó el desalojo en FATE y legitimó la protesta del sindicato por el cierre de la fábrica

Un grupo de trabajadores se sienta en la vereda frente a la planta Fate, en medio del conflicto laboral por el cierre de la fábrica (Maximiliano Luna)

El conflicto laboral en la fábrica FATE de San Fernando, que se intensificó tras el anuncio de cierre y el despido de 920 trabajadores, dio un giro judicial clave. La Justicia desestimó el pedido de desalojo del establecimiento, que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) ocupa desde el 19 de febrero para defender los puestos de trabajo.

Así lo definió la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de San Isidro, al revocar el fallo de primera instancia que solicitaba la expulsión de los trabajadores que vienen manifestándose en el predio fabril. La sentencia ratificó el derecho constitucional a huelga, legitimando la ocupación como expresión legítima de acción sindical.

El fallo, dictado el lunes, reconoce que la disputa es de índole laboral y no penal, y suspende la expulsión forzosa mientras persistan instancias de conciliación y negociación, en un contexto donde el Gobierno busca restringir el derecho a huelga.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, fundamentó con unanimidad que en el marco del cierre de la empresa y ante el riesgo de vaciamiento, “los operarios de la empresa Fate S.A. han decidido tomar una vía de acción directa e ingresar a la fábrica donde trabajaban en defensa de sus puestos de trabajo. La huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores”, según consta en la sentencia.

La Sala II de la Cámara de Apelación de San Isidro revocó la orden de desalojo del predio de FATE. El comunicado oficial del SUTNA

En la resolución judicial anterior, el fiscal Marcelo Fuenzalida impulsó la orden de desalojo, al alegar que los trabajadores habían ingresado mediante “violencia y en forma clandestina” y que “turbaron la pacífica e ininterrumpida posesión que detentaban sus propietarios”.

Frente a esa acusación, el titular del SUTNA, Alejandro Crespo, apeló e insistió en que la medida de ocupación era una herramienta gremial ante el cierre, y no de una usurpación. El tribunal de alzada validó la postura de la parte sindical.

“Como se dijo se trata de una causa en la que el motivo que habría llevado a la actual situación es la pérdida de la fuente laboral de un grupo de entre 900 y 1000 empleados. Más allá de lo que corresponda resolver sobre el fondo y de reconocer que el conflicto importa también una posible afectación al derecho de propiedad, también es cierto que la afectación de un derecho constitucional con relación a los trabajadores, a quienes se lanzaría del inmueble, importaría un gravamen irreparable que justifica ingresar al tratamiento del presente recurso”, agrega el fallo.

El tribunal indicó la acción directa “se trata de una medida derivada de su rol de representante sindical, destinada a la defensa de la fuente de trabajo, y reconoce la autoridad que, tanto a nivel provincial como nacional, intervienen en la resolución del conflicto laboral”.

Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA

Finaliza la conciliación obligatoria: nueva etapa en el conflicto

La resolución judicial llega pocos días antes del vencimiento de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo de la Nación, la cual instaba a la firma a retomar la producción y retrotraer la situación previa al conflicto. La medida administrativa concluye este miércoles, momento en que los actores involucrados deberán definir si persisten en su postura, o si se abre una nueva etapa de negociación.

Ante la finalización del plazo, el SUTNA convocó para este miércoles a las 11 a una movilización en las puertas de la fábrica. “Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias. Reincorporación inmediata de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo. Los empresarios no pueden evadir su responsabilidad. ¡FATE NO SE CIERRA!“, instaron en un posteo en redes sociales.

Manifestantes queman neumáticos en la entrada de la fábrica Fate en Argentina, expresando su rechazo al cierre definitivo de la histórica marca de neumáticos que despedirá a 920 empleados. (Maximiliano Luna)

La sentencia es una primera señal política desde el ámbito judicial en un tema que le interesa al Poder Ejecutivo. El gobierno de Javier Milei incorporó en la reforma laboral sancionada en el Congreso nuevas restricciones al derecho de huelga en numerosas actividades y límites a las medidas de acción directa, entre ellas, la ocupación de empresas en el marco de los conflictos laborales.

Por eso, la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró el fallo y renovó su defensa del alcance constitucional de la huelga en un comunicado. Y recordó que continúa gestionando y reclamando ante la Secretaría de Trabajo, el pago de los salarios correspondientes a la última quincena de febrero de los operarios y empleados de FATE.

“Frente al inminente vencimiento de la conciliación obligatoria de este miércoles, solicitamos que se tomen las medidas correspondientes en salvaguarda de sus intereses”, señaló en las redes sociales.

La Confederación General del Trabajo celebró ayer la suspensión del desalojo de FATE

El conflicto no se agota en lo judicial. Frente al vencimiento inminente de la conciliación, el SUTNA anunció la presentación de un proyecto de ley impedir el cierre definitivo y “asegurar la continuidad productiva de FATE, única fabricante de neumáticos para camión y colectivo del país”.

De acuerdo con el sindicato, la iniciativa apunta a “preservar la producción de neumáticos para camión y colectivo, evitando el cierre de la única fábrica del país que produce estos estratégicos productos, en momentos de una enorme tensión bélica a nivel mundial, evitando simultáneamente el desastre social que produciría la pérdida de puestos de trabajo a mil familias, en forma directa, y a más del quíntuple, en forma indirecta”.

Un cartel de SUTNA sobre el fin de la conciliación obligatoria con FATE. Convocan a una concentración este miércoles en la fábrica

La propuesta contempla la “ocupación temporal” de la planta y brinda el anteproyecto “a todos los bloques de la legislatura bonaerense, así como a cada diputado y senador para que realicen las modificaciones que estimen pertinentes, con la única condición de que se mantenga el espíritu del escrito, que es preservar la producción de un producto estratégico e irremplazable”.

El sindicato sostiene que FATE “es la única fábrica de neumáticos para camión y colectivo en el país”. De acuerdo con la organización de los trabajadores, la producción resulta “estratégicamente necesaria e irremplazable para el funcionamiento del transporte de bienes y personas en todo el país, e inclusive para realizar exportación vía terrestre”. El gremio remarcó que “el bienestar colectivo está por encima de maniobras, extorsiones o caprichos individuales”.

Conflicto cierre FATE (RSFotos)

En respuesta al cierre, el SUTNA organizó festivales, acampes y actividades de visibilización en los últimos días, acompañados por organizaciones sociales y políticas en la puerta de la planta, para sumar respaldo y evitar una “catástrofe social” como consecuencia del cese de actividades de la planta.