Detectaron actividad en un volcán del lado chileno de la cordillera y hay alerta en el norte de la Patagonia

Autoridades chilenas y argentinas intensifican el monitoreo del volcán Villarrica tras detectar anomalías térmicas por satélite

Un reciente aumento en la temperatura y la actividad interna del volcán Villarrica reavivó la vigilancia de las autoridades y especialistas tanto en Chile como en el norte de la Patagonia argentina. Aunque los expertos recalcan que no existe evidencia de una erupción inminente, el macizo, situado en las cercanías de la provincia de Neuquén, concentra la atención regional.

Según reportó LM Neuquén, el fenómeno se detectó mediante monitoreos satelitales que identificaron anomalías térmicas y motivaron la activación de un protocolo de evaluación por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería chileno (Sernageomin).

Durante el operativo, los especialistas realizaron un sobrevuelo sobre el cráter del Villarrica y constataron que el lago de lava volvió a ser visible, evidenciando niveles superiores a los registrados en meses anteriores. Este fenómeno caracteriza el comportamiento de los volcanes de “conducto abierto”, como el Villarrica, donde el magma suele encontrarse expuesto en determinados periodos del año.

Expertos explican que el incremento térmico en el volcán Villarrica no anticipa una erupción inminente pero aumenta el riesgo de ceniza y lahares

El geofísico Cristian Farías explicó a La Tercera que el incremento térmico no implica necesariamente un escenario eruptivo inmediato.

El volcán Villarrica destaca como uno de los sistemas volcánicos más activos de Sudamérica y permanece bajo observación constante debido a su proximidad a centros urbanos y destinos turísticos del sur de Chile. Un dato relevante: el macizo se ubica cerca del Paso Mamuil Malal, en el límite cordillerano argentino, a unos 138 kilómetros de Villa La Angostura y al oeste de Junín de los Andes.

Así, cualquier fluctuación en su comportamiento suele despertar el interés y el seguimiento en la provincia de Neuquén, tal como ratificó el director de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, en diálogo con LM Neuquén. Aunque el nivel de alerta no se ha modificado, las autoridades provinciales mantienen la vigilancia para adoptar medidas si la situación lo amerita.

En caso de que ocurriera una erupción, los principales riesgos asociados al Villarrica incluyen la posible caída de ceniza volcánica, el descenso de materiales por los cauces fluviales y la generación de lahares, flujos de barro volcánico que pueden producirse por el derretimiento de nieve o hielo en la cumbre. Sin embargo, remarcaron que, aunque el macizo se halla del lado chileno, una erupción significativa podría impactar indirectamente a localidades argentinas próximas a la frontera.

Otro volcán chileno que enciende las alarmas en Argentina

Mientras tanto, en el norte chileno, el volcán Lascar presenta señales de incremento en su dinámica interna. De acuerdo con un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y del Ministerio de Economía, el Lascar se ubica en la región de Antofagasta, completamente en territorio chileno, y ocupa el puesto número 14 en el ranking de riesgo volcánico del país.

Este estratovolcán, considerado el más activo del norte de Chile, se encuentra a una distancia que varía entre 170 y 300 kilómetros de localidades argentinas del noroeste, como San Antonio de los Cobres y Susques (en Jujuy y Salta), así como de las capitales provinciales de Salta y San Salvador de Jujuy.

El volcán Lascar, en el norte de Chile, muestra señales de mayor dinámica interna, con enjambres sísmicos y emisiones de gases detectadas en febrero y marzo

Desde febrero de 2026, el Lascar mostró variaciones en los parámetros de monitoreo. El reporte especial de actividad volcánica (REAV), emitido el 27 de febrero, notificó un enjambre sísmico que persistió hasta el 2 de marzo.

Los registros evidenciaron un aumento en la cantidad de sismos volcano-tectónicos, asociados a la fractura de roca, así como eventos de Largo Periodo y Tremor vinculados a la dinámica de fluidos en el interior del volcán.

Además, se documentó un evento sísmico híbrido, resultado tanto de fractura de roca como de movimientos de fluidos. El monitoreo superficial mediante cámaras detectó una columna de desgasificación que superó los 1.000 metros sobre el cráter el 9 de febrero.

El monitoreo satelital permitió identificar anomalías en la radiancia térmica y en la emisión de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera, y las imágenes de alta resolución revelaron material inconsolidado en el cráter. Según el SEGEMAR, estos cambios representan un aumento en ciertos parámetros, pero no anticipan una erupción a corto plazo.

“Estos cambios no indican una erupción inminente, sino un aumento en ciertos parámetros de monitoreo, que indican que el volcán se encuentra por sobre su nivel de base”, detalló el organismo. Con el escenario actual, se descarta cualquier tipo de afectación sobre el territorio argentino.

El SEGEMAR informó que continúan las tareas de monitoreo y cooperación con el Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Chile y las autoridades locales, en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y dentro del marco del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR). El organismo recordó que las novedades se comunicarán a través del sitio web del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV).