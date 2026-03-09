Un temblor de 4,9 grados sorprendió a San Juan y Mendoza durante la madrugada

El sismo de 4,9 grados se registró a las 3:10 y tuvo epicentro cerca de Calingasta

Un fuerte sismo se registró en las primeras horas de este lunes y sacudió a la provincia de San Juan, con repercusiones en Mendoza.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) el temblor alcanzó una magnitud de 4,9 y se ubicó a 18 kilómetros al suroeste de Calingasta, 34 kilómetros al norte de Barreal y 80 kilómetros al noreste del cerro Mercedario.

El foco sísmico se localizó a una profundidad de 122 kilómetros, un dato que explicó la percepción del evento en varias ciudades y localidades. El fenómeno, registrado a las 3:10 de la madrugada, provocó inquietud entre los vecinos, especialmente por la intensidad con la que se sintió en sectores puntuales de San Juan y Mendoza.

El INPRES determinó que la intensidad del sismo alcanzó grado IV en la escala Mercalli Modificada en Calingasta, Barreal y la Ciudad de San Juan. En esos lugares, el movimiento se percibió con claridad y generó la oscilación de objetos colgantes, además de la percepción física entre la población. En Uspallata, Mendoza, la intensidad fue estimada entre III y IV, por lo que algunas personas en reposo también notaron el sismo y se registró el leve desplazamiento de objetos.

En la Ciudad de Mendoza, la intensidad se ubicó en grado III, suficiente para que varias personas en reposo advirtieran el fenómeno. Más al este, en Valle Fértil, la percepción resultó más leve, con una intensidad estimada entre II y III, donde solo algunas personas dentro de edificios notaron el movimiento.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas. El episodio, ocurrido en plena madrugada, generó consultas a los servicios de emergencia y una rápida circulación de información en redes sociales, aunque las autoridades confirmaron que el sismo no dejó consecuencias graves.

El INPRES complementó el informe con un mapa que localiza el epicentro y una tabla de intensidades que permite observar la distribución geográfica del evento y la variedad de sensaciones según la distancia al origen. Este tipo de fenómenos, habituales en la región andina, reafirman la importancia del monitoreo técnico y la preparación de la población ante futuros movimientos.

Este episodio se registró tan solo dos días después de que un sismo de magnitud 5 en la escala de Richter sacudiera la región de La Rioja durante la tarde del sábado.

El fenómeno sísmico, registrado a las 14:13, presentó su epicentro a 36 kilómetros al sudoeste de Chepes, en territorio de La Rioja, y a una profundidad de 135 kilómetros, de acuerdo con la información compartida por el instituto.

La onda expansiva de este movimiento, clasificado como un sismo intermedio por su profundidad, se sintió en distintas provincias del centro y oeste argentino, entre ellas San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Según informó el Tiempo de San Juan, algunos habitantes sanjuaninos notaron el temblor, aunque de forma leve. La repercusión se extendió también a ciudades cordobesas como Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz, según los registros de guardias de Defensa Civil en la zona.

El INPRES especificó que el sismo tuvo lugar en las coordenadas -31,532° latitud sur y -66,893° longitud oeste, con un área de percepción calculada a 155 kilómetros al este de San Juan y a 203 kilómetros al norte de San Luis.

De acuerdo con la información compartida por el Instituto Nacional, la intensidad cambió en base a las provincias y esto se midió con una escala llamada Mercalli.

En Chepes, La Rioja, Villa San Agustín y San Juan, alcanzó un nivel medio. Esto puede generar que “objetos colgantes oscilen”, indicó la entidad. Luego, entre débil y medio, se sintió en Mendoza y Córdoba, donde, además de que se muevan los objetos que se encuentran colgados, también lo pueden percibir algunas personas en reposo.

Por último, en San Luis fue en la provincia donde menos llegó a sentirse el movimiento. Según la escala de Mercalli, la percepción fue muy débil y solamente lo percibieron algunas personas en reposo. Ningún reporte oficial indicó daños materiales o personales tras el temblor, en ninguno de los sitios indicados.