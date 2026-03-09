Sociedad

Se derrumbó parte de una obra en construcción en Belgrano y un obrero resultó herido

Un andamio colapsó mientras se realizaban tareas de demolición en un edificio ubicado en el cruce de Avenida del Libertador y Juramento. Se cayó parte de la mampostería y dejó a un operario con politraumatismos

Guardar

Se derrumbó parte de una obra en construcción en Belgrano y un obrero resultó herido

Un derrumbe en una obra en proceso de demolición provocó la caída de un andamio y escombros sobre la avenida del Libertador, a metros de la esquina con Juramento, en el barrio de Belgrano. El episodio dejó como saldo un operario con politraumatismos, múltiples unidades de rescate en el lugar y el corte total del tránsito en una de las arterias más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

El colapso esta mañana se produjo mientras obreros trabajaban en la demolición de vigas, a unos tres metros de altura, sobre un andamio que terminó cediendo. Este, al venirse abajo, arrastró otros elementos de la estructura junto con escombros de la fachada, lo que provocó una escena caótica a pocos metros de una esquina emblemática de Buenos Aires.

El episodio ocurrió en una obra de construcción que tiene menos de diez metros de ancho, ubicada entre la esquina que da a Juramento y un edificio de oficinas.

Se derrumbó una obra en
Se derrumbó una obra en construcción en la Avenida del Libertador

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron rápidamente al lugar para asistir a los trabajadores afectados y garantizar la seguridad en la zona. Uno de los operarios resultó con politraumatismos y fue trasladado de inmediato al Hospital Pirovano. El traslado se realizó de manera preventiva, debido a la magnitud del impacto.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de la Unidad K9 de Bomberos de la Ciudad, que ingresó a la planta baja del inmueble para realizar una inspección exhaustiva en busca de posibles riesgos adicionales.

Además, los bomberos llevaron a cabo un corte del suministro de gas butano, ya que en el lugar se llevaban a cabo trabajos con oxígeno y gas, lo que sumó un nivel de complejidad al procedimiento.

Se derrumbó una obra en construcción en la intersección de Avenida Libertador y Juramento en el barrio de Belgrano. Hay un herido

Según fuentes consultadas, la prioridad fue asegurar el área y descartar fugas que pudieran poner en peligro a los equipos de rescate y a los vecinos.

El tránsito, en tanto, se vio afectado en la Avenida del Libertador. La circulación en sentido hacia el centro de la ciudad quedó completamente interrumpida, mientras que la mano hacia General Paz mantuvo un flujo parcial, debido a la presencia de camiones de bomberos, ambulancias y personal de Defensa Civil.

Bomberos de la Ciudad permanecen en el lugar realizando tareas de inspección y aseguramiento, mientras que las autoridades evaluaban la estabilidad del edificio y las condiciones para reabrir el tránsito.

El despliegue de recursos y la rápida acción de los equipos de emergencia permitieron controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Se derrumbó una obra en construcción en la intersección de Avenida Libertador y Juramento en el barrio de Belgrano. Hay un herido

Incendio en un edificio de Belgrano: varios vecinos fueron evacuados

Incendio en Belgrano 3-3-2026

Hace una semana, un incendio en un edificio de diez pisos ubicado en Amenábar 1725, entre José Hernández y La Pampa, movilizó esta mañana a cinco dotaciones de bomberos y personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), según el parte difundido a primera hora. El siniestro, registrado a las 6:45, se desató en el sexto piso, donde se observó una densa columna de humo, lo que obligó a la evacuación del inmueble. Bomberos de la Ciudad informó que el incendio está controlado.

De acuerdo con la información oficial, catorce personas evacuaron el edificio por sus propios medios mientras los equipos de emergencia desplegaban las tareas de control y asistencia. El parte policial confirmó que el edificio logró auto evacuarse ante la propagación del humo en los pisos superiores.

Personal médico del SAME se dirigió al lugar para atender a los evacuados. Entre los asistidos se encontraba la propietaria del departamento afectado, quien experimentó una crisis de angustia y recibió atención psicológica en el sitio. Los restantes evacuados no solicitaron asistencia médica adicional, según informó el parte oficial.

Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. El operativo de emergencia continuó mientras los bomberos realizaban un relevamiento de daños y verificaban la seguridad estructural del edificio.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresBelgranoDerrumbesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos afectados retiraron sus pertenencias e insisten para volver a sus casas

A casi una semana del hecho, los residentes del complejo “Estación Buenos Aires” lograron acceder a sus departamentos bajo estrictas normas de seguridad. Volvieron a pedir soluciones a las autoridades

Derrumbe en Parque Patricios: los

Extraditaron a “Dehilan”, el cantante chileno acusado de secuestrar a la mujer y a la hija de un capo narco

El músico de 18 años había sido atrapado por personal de la PFA en enero pasado, cuando ingresaba a un edificio de alquileres temporarios en el barrio porteño de Monserrat

Extraditaron a “Dehilan”, el cantante

Quedó a un paso del juicio el sommelier acusado de atropellar y matar a dos policías: estaba alcoholizado

La jueza María Alejandra Martín rechazó el pedido de sobreseimiento del imputado que hizo la defensa. Hugo Martín Rodríguez Cáceres (46) está acusado de homicidio con dolo eventual

Quedó a un paso del

Un showroom narco en Córdoba: tres detenidos tras el secuestro de más de dos kilos de drogas sintéticas

Se descubrió tras cuatro meses de investigación y fue desmantelado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en el marco de cuatro allanamientos

Un showroom narco en Córdoba:

Polémico festejo por el Día de la Mujer en Misiones: un municipio entregó baldes, escurridores y escobas como premios

El gobierno local organizó actividades recreativas en las que las participantes recibieron premios relacionados con tareas domésticas, mientras la polémica creció tras publicarse imágenes del evento en redes sociales oficiales

Polémico festejo por el Día
DEPORTES
El impactante nocaut de una

El impactante nocaut de una doble campeona de taekwondo olímpico en su debut profesional en boxeo: “El mejor del año”

La “lesión aerodinámica” que afecta a Alpine en las primeras carreras de la F1: por qué la solución aparecía en el GP de Japón

Enzo Francescoli dio detalles sobre la salida de Gallardo de River y por qué eligió a Coudet para reemplazarlo

Impacto en la Fórmula 1: el jefe de Mercedes Toto Wolff buscaría comprar Alpine y generar una nueva alianza

El anillo de 1 millón de dólares que la número 1 del tenis Aryna Sabalenka usa para jugar: “Espero que se distraigan con este diamante”

TELESHOW
El padre de Ian Lucas

El padre de Ian Lucas apuntó contra Evangelina Anderson en medio del conflicto: “Que no lo deje como un boludo”

Fede Bal se emocionó hasta las lágrimas al conocer al bebé recién nacido de Sofía Pachano: “Me partió de amor”

Guido Kaczka, a horas del estreno de su nuevo ciclo: “Es un programa distinto para mí”

Juanita Tinelli y Tomás Mazza terminaron su corto romance: “Es así la vida”

Cuánto costó la exclusiva fiesta de cumpleaños de la China Suárez: los detalles de lujo que organizó Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Una provincia de Canadá retira

Una provincia de Canadá retira “1984″ y “El cuento de la criada” de las escuelas

“Trabajadoras somos todas”: un debate singular por el Día de la Mujer

Emmanuel Macron anunció el despliegue de buques de guerra para garantizar la seguridad en el Estrecho de Ormuz

Las bolsas europeas caen a mínimos de dos meses por el alza del petróleo y la tensión en Medio Oriente

Buques mercantes exhiben bandera china en el estrecho de Ormuz para evitar ataques iraníes