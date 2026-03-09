Se derrumbó parte de una obra en construcción en Belgrano y un obrero resultó herido

Un derrumbe en una obra en proceso de demolición provocó la caída de un andamio y escombros sobre la avenida del Libertador, a metros de la esquina con Juramento, en el barrio de Belgrano. El episodio dejó como saldo un operario con politraumatismos, múltiples unidades de rescate en el lugar y el corte total del tránsito en una de las arterias más transitadas de la Ciudad de Buenos Aires.

El colapso esta mañana se produjo mientras obreros trabajaban en la demolición de vigas, a unos tres metros de altura, sobre un andamio que terminó cediendo. Este, al venirse abajo, arrastró otros elementos de la estructura junto con escombros de la fachada, lo que provocó una escena caótica a pocos metros de una esquina emblemática de Buenos Aires.

El episodio ocurrió en una obra de construcción que tiene menos de diez metros de ancho, ubicada entre la esquina que da a Juramento y un edificio de oficinas.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que Bomberos de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) arribaron rápidamente al lugar para asistir a los trabajadores afectados y garantizar la seguridad en la zona. Uno de los operarios resultó con politraumatismos y fue trasladado de inmediato al Hospital Pirovano. El traslado se realizó de manera preventiva, debido a la magnitud del impacto.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de la Unidad K9 de Bomberos de la Ciudad, que ingresó a la planta baja del inmueble para realizar una inspección exhaustiva en busca de posibles riesgos adicionales.

Además, los bomberos llevaron a cabo un corte del suministro de gas butano, ya que en el lugar se llevaban a cabo trabajos con oxígeno y gas, lo que sumó un nivel de complejidad al procedimiento.

Según fuentes consultadas, la prioridad fue asegurar el área y descartar fugas que pudieran poner en peligro a los equipos de rescate y a los vecinos.

El tránsito, en tanto, se vio afectado en la Avenida del Libertador. La circulación en sentido hacia el centro de la ciudad quedó completamente interrumpida, mientras que la mano hacia General Paz mantuvo un flujo parcial, debido a la presencia de camiones de bomberos, ambulancias y personal de Defensa Civil.

Bomberos de la Ciudad permanecen en el lugar realizando tareas de inspección y aseguramiento, mientras que las autoridades evaluaban la estabilidad del edificio y las condiciones para reabrir el tránsito.

El despliegue de recursos y la rápida acción de los equipos de emergencia permitieron controlar la situación y evitar consecuencias mayores.

Incendio en un edificio de Belgrano: varios vecinos fueron evacuados

Incendio en Belgrano 3-3-2026

Hace una semana, un incendio en un edificio de diez pisos ubicado en Amenábar 1725, entre José Hernández y La Pampa, movilizó esta mañana a cinco dotaciones de bomberos y personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), según el parte difundido a primera hora. El siniestro, registrado a las 6:45, se desató en el sexto piso, donde se observó una densa columna de humo, lo que obligó a la evacuación del inmueble. Bomberos de la Ciudad informó que el incendio está controlado.

De acuerdo con la información oficial, catorce personas evacuaron el edificio por sus propios medios mientras los equipos de emergencia desplegaban las tareas de control y asistencia. El parte policial confirmó que el edificio logró auto evacuarse ante la propagación del humo en los pisos superiores.

Personal médico del SAME se dirigió al lugar para atender a los evacuados. Entre los asistidos se encontraba la propietaria del departamento afectado, quien experimentó una crisis de angustia y recibió atención psicológica en el sitio. Los restantes evacuados no solicitaron asistencia médica adicional, según informó el parte oficial.

Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación. El operativo de emergencia continuó mientras los bomberos realizaban un relevamiento de daños y verificaban la seguridad estructural del edificio.