Aumentaron las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: el ranking de las infracciones más caras

Cruzar un semáforo en rojo, de las multas más comunes que se registran en CABA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de las multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires sufrió un ajuste semestral que elevó el importe de las infracciones más comunes a cifras cercanas a los $100.000, resultado de una nueva actualización que entró en vigor el 3 de marzo y se mantendrá vigente hasta el 2 de septiembre de este año.

Este incremento de la Unidad Fija (UF), parámetro que regula los montos, responde al aumento del precio de la nafta premium y supera la inflación registrada en el mismo período, consolidando un sistema que penaliza especialmente las conductas que más riesgo implican en la vía pública, como el exceso de velocidad o el uso del celular.

El no uso del cinturón de seguridad, otra de las infracciones frecuentes a la hora de conducir

El nuevo valor de la Unidad Fija y su impacto en las multas habituales

Desde marzo, cada Unidad Fija se ubicó en $949,99, cifra que representa un incremento del 19 % respecto del período anterior. En la actualización anterior, la UF había sido de $798,51. Este ajuste semestral está previsto por ley y replica directamente las variaciones del precio del combustible de alta gama en las estaciones del Automóvil Club Argentino.

El resultado inmediato es que las infracciones más frecuentes experimentaron subas proporcionales. Por mal estacionamiento, la multa llegó a $94.999, mientras que obstruir rampas para personas con discapacidad se sanciona con $284.997. Estacionar en carriles exclusivos o del Metrobus conlleva una multa de $142.498,50.

Las multas por mal estacionamiento pueden llegar a los 95 mil pesos, sin los gastos de acarreo

La infracción más frecuente continúa siendo el exceso de velocidad, principal causa de siniestros viales fatales en la Ciudad. Por superar el límite en hasta 20 km/h en calles y avenidas, o hasta 40 km/h en vías rápidas, el conductor debe abonar $66.499,30. Si la violación es mayor, la sanción asciende hasta $3.799.960, de acuerdo con el grado de la falta.

Uso del celular, semáforos y tecnología para el control

El uso de teléfonos móviles al volante se encuentra entre las faltas más penalizadas tras la digitalización de las verificaciones. Usar el teléfono cuesta $94.999, y el monto se duplica a $189.998 si el conductor envía mensajes de texto.

El uso del teléfono celular al volante, otra de las infracciones más comunes (Isaac Esquivel/Cuartoscuro.com)

Además, 100 cámaras especializadas detectan este tipo de infracciones gracias a un software que permite analizar la imagen dentro del vehículo. Estas cámaras, instaladas desde el año anterior, permiten además fiscalizar excesos de velocidad y otros desvíos, con un total de 215 dispositivos activos.

Las multas por violar semáforos en rojo parten de $284.997 y pueden llegar hasta $1.424.985 según las circunstancias y antecedentes del conductor. También se consideran infracciones conducir sin licencia o con el vidrio polarizado, ambas sancionadas con $47.499,50.

También se considera infracción conducir con el vidrio polarizado

Otra infracción calificada como grave es adulterar o tapar la patente para evadir controles, penalizada con $949.990, equivalente a 1.000 unidades fijas.

El no uso del cinturón de seguridad se paga con $94.999, mientras que contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida implica el mismo costo. No realizar el grabado de autopartes, requisito para la VTV, suma una multa de $142.498,50.

Cómo saber si tengo infracciones

Para quienes deseen verificar si poseen multas pendientes en CABA, existen dos alternativas. La primera es acudir personalmente a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) con el documento nacional de identidad o el número de patente del vehículo.

La segunda opción es realizar la consulta en línea: se debe ingresar a la página de Consulta de infracciones de tránsito y scoring del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, introducir el número de DNI o la patente, seleccionar la opción “No soy un robot” y hacer clic en “Consultar”.

En el portal digital, el usuario puede visualizar el monto a abonar y el detalle de cada infracción, así como los puntos disponibles en su licencia. Si no existen multas, es posible descargar un certificado de libre deuda mediante el botón “Descargar libre deuda” que aparece al final de la página.

Con respecto al pago de las infracciones, puede efectuarse en línea o de manera presencial. Para esta última modalidad, se debe imprimir la boleta de pago y abonar en el Banco Ciudad o en sucursales de Pago Fácil, RapiPago o BaproPagos. Los pagos presenciales se acreditan en un plazo de 96 horas, y la acreditación es indispensable para tramitar el certificado de libre deuda.