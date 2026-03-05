Sociedad

Un hombre atropelló a su hija de un año cuando sacaba el auto del estacionamiento en Miramar: está en grave estado

La bebé se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil Victorio Tettamanti de Mar del Plata, con respirador y medicación

El accidente ocurrió en la
El accidente ocurrió en la cochera de una vivienda cuando el conductor realizaba una maniobra para sacar el automóvil familiar

Una niña de un año permanece internada en estado crítico tras haber sido atropellada por su propio padre cuando este retiraba el auto familiar del garaje de una vivienda ubicada en la ciudad bonaerense de Miramar.

El episodio tuvo lugar durante la tarde del lunes. La pequeña se encuentra bajo cuidados intensivos internada en el Hospital Materno Infantil Victorio Tettamanti de Mar del Plata.

Según los datos aportados por medios locales como Mi8 y 0223, el padre de la menor, quien manejaba un Chevrolet Corsa, no advirtió la presencia de la niña detrás del automóvil al realizar la maniobra para salir de la cochera. Fue entonces cuando ocurrió el impacto. Tras el accidente, el propio conductor trasladó de urgencia a la menor hasta el hospital marplatense, donde ingresó en estado grave.

Según la agencia de noticias NA, el parte médico informó que la paciente continúa en la unidad de terapia intensiva, asistida por respirador y bajo suministro de drogas vasoactivas. Aunque en las horas posteriores al hecho se registró una leve mejoría en el estado general de la niña, los profesionales detectaron lesiones hepáticas y señalaron que la evolución clínica es seguida de cerca por el equipo de salud.

El último informe indicó que la paciente sigue conectada a asistencia respiratoria mecánica, aunque con una reducción en la dosis de los medicamentos administrados.

El caso fue caratulado como “lesiones culposas” y la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal N°11 de Delitos Culposos, liderada por el fiscal Germán Vera Tapia. La Fiscalía tomó intervención al tomar conocimiento del accidente y dispuso una serie de medidas judiciales para el seguimiento del caso, al tiempo que se evalúa la existencia de testigos presenciales o posibles registros de cámaras de seguridad, dado que la denuncia no fue realizada de inmediato tras el hecho.

Otro caso similar en Mendoza

En Mendoza, un niño de
En Mendoza, un niño de dos años fue arrollado por su padre al no advertirlo al maniobrar una camioneta en una finca de Lavalle

Un niño de dos años sufrió lesiones de gravedad tras ser atropellado accidentalmente por su propio padre, quien conducía una camioneta en una finca del departamento de Lavalle, provincia de Mendoza.

El episodio, ocurrido en diciembre pasado, se produjo cuando el hombre, de 32 años, realizaba una maniobra en reversa con una Ford F-100 en una propiedad ubicada en Las Violetas. Según relató el propio conductor a medios locales, cerca de las 15:20 no advirtió la presencia del pequeño detrás del rodado y terminó arrollándolo.

El menor resultó con politraumatismos, una posible fractura de pelvis y pérdida de movilidad en uno de sus brazos, conforme consignó el diario Los Andes. Por la gravedad de las heridas, familiares y allegados trasladaron de urgencia al niño hasta el Hospital Domingo Sícoli, donde el médico de guardia informó inmediatamente lo ocurrido a las autoridades policiales.

Poco después, y debido al delicado estado de salud del niño, los profesionales dispusieron su derivación junto a su madre al Hospital Notti, en el departamento de Guaymallén, centro de referencia pediátrica de la provincia.

En la escena del accidente participaron efectivos de la Comisaría 17° y de la Policía Vial, quienes se encargaron de realizarle al padre el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo. Además, la camioneta fue secuestrada y quedó en el Hospital Domingo Sícoli para la realización de peritajes técnicos.

Por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras–Lavalle, intervino Policía Científica y se ordenó el análisis toxicológico del conductor. Se iniciaron las actuaciones legales correspondientes, mientras se avanza en la reconstrucción de los hechos mediante la toma de declaraciones testimoniales y la elaboración de informes periciales.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación sigue en curso y que el objetivo es esclarecer las circunstancias del siniestro, recabando todos los elementos necesarios para determinar cómo ocurrió el accidente.

