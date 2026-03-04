Voladura de techos y árboles caídos: un temporal provocó destrozos en el sur de Córdoba

A raíz de los destrozos, suspendieron las clases (Facebook: Agroverdad)

El fuerte temporal que azotó durante el sur de Córdoba dejó importantes daños materiales, viviendas afectadas y un herido. En consecuencia, los gobiernos locales desplegaron una serie de operativos para asistir a las familias afectadas por el fenómeno.

Según registraron las autoridades, le lunes por la noche, las ráfagas de viento superaron los 120 kilómetros por hora y causaron la caída de unos 200 árboles. Además de esto, provocaron la destrucción del tendido eléctrico de alta y media tensión, lo que dejó importantes interrupciones en el suministro de energía en varias zonas hasta el martes.

En el caso de la localidad de Coronel Moldes, desde el municipio reportaron que hubo 18 viviendas dañadas por voladuras de techos y destrozos parciales. De la misma manera, indicaron que un hombre necesitó ser trasladado a un centro médico de Río Cuarto tras sufrir un profundo corte en el cuero cabelludo, mientras se brindó asistencia preventiva a una mujer embarazada.

Varias estructuras de la ciudad sufrieron daños, producto de la fuerza de la tormenta (Facebook: Radio Ciudad de Coronel Moldes)

En el operativo, participaron los Bomberos Voluntarios, la Cooperativa Eléctrica, la Policía y otras instituciones que trabajaron para restablecer los servicios y atender a los afectados. De acuerdo con la información publicada por el medio local Puntual, muchas de las familias damnificadas tuvieron que buscar refugio en viviendas de familiares.

Según registraron, las ráfagas de viento superaron los 100 km/h (Facebook: Radio Ciudad de Coronel Moldes)

Según reportó El Doce.tv, el ministro de Desarrollo Social, Marcos Torres, llegó este martes por la tarde a Coronel Moldes para evaluar la situación junto a las autoridades locales. Durante su visita, el titular de la cartera provincial también recorrió la localidad de La Carlota, en donde constató que varias viviendas sufrieron el colapso parcial de sus estructuras y voladuras de techos.

Varias viviendas de Coronel Moldes sufrieron voladuras de techos (Facebook: Córdoba Interior Informa)

En medio del relevamiento de daños realizado por el Gobierno provincial también estuvieron presentes los intendentes de Coronel Moldes, Ezequiel Moiso, y de La Carlota, Natalia Bellón. Además, informaron que un centro educativo y una escuela del área presentaron roturas. Por este motivo, decidieron suspender las clases en todos los niveles.

Luego de que concluyera el recorrido, el Gobierno de Córdoba anunció que activará el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre. Según el comunicado oficial, este dinero podrá ser utilizado para reparar los daños en bienes muebles e inmuebles.

Las autoridades estiman que al menos 200 árboles se cayeron durante la tormenta (Facebook: Radio Ciudad de Coronel Moldes)

“En estos momentos difíciles hay que estar donde hay que estar: en el territorio, con los vecinos y trabajando junto a cada intendente para dar respuestas rápidas”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social.

A pesar de que Coronel Moldes y La Carlota fueron las ciudades más afectadas por el temporal, el fenómeno también azotó a otras localidades del departamento Río Cuarto; como Achiras, Sampacho y Bulnes, que también sufrieron caídas de árboles, postes y cortes de energía eléctrica.

El ministro de Desarrollo Social de Córdoba recorrió Coronel Moldes y La Carlota con sus respectivos jefes comunales

En el departamento Unión, la localidad de Laborde registró voladuras de techos, caída de árboles y postes, lo que obligó a evacuar a una familia a una vivienda vecina, mientras que el personal de Bomberos y del municipio brindaba asistencia.

En el caso de Pascana, se registraron voladuras de techos, caídas de árboles y el vuelco de un camión en la zona de tránsito pesado. En ese área, un vecino tuvo que ser evacuado y, actualmente, permanece alojado en el SUM municipal.

Uno de los carteles de la vía pública fue volado por la intensidad de los vientos (Facebook: Benjamín Córdoba)

En el departamento de Juárez Celman, en la ruta nacional 8 a la altura de Reducción, el tránsito estuvo interrumpido en los km 564 y 560 hasta que las autoridades retiraron los troncos.

En el área de Marcos Juárez, Isla Verde sufrió voladuras de techos y caída de árboles. Por este motivo, asistieron a dos familias en domicilios de vecinos, a la vez que Corral de Bustos también fue afectada por fuertes ráfagas y destrozos.