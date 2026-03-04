Sociedad

Tragedia en Córdoba: un trabajador murió atropellado al salir de su turno y un compañero falleció tras enterarse

Cristian Ludueña, de 50 años, fue embestido por un automóvil mientras volvía en moto a su domicilio después de finalizar su jornada laboral en barrio Guiñazú

El accidente ocurrió a pocas cuadras de la estación de servicio Shell donde trabajaba la víctima

En Córdoba, un trabajador de 50 años perdió la vida tras ser atropellado cuando regresaba a su casa en moto, luego de terminar su turno en una estación de servicio del barrio Guiñazú. Horas después, el hecho se volvió doblemente trágico, luego de que el encargado de la misma estación falleciera tras enterarse del accidente.

Según informó el medio regional El Doce, Cristian Ludueña había finalizado su jornada en la estación de servicio Shell de barrio Guiñazú y se desplazaba en moto por calles de la zona, rumbo a su domicilio en Villa Los Llanos. A pocas cuadras del trabajo, un automóvil que circulaba en sentido contrario lo embistió de frente, provocando su muerte en el acto.

La investigación recayó rápidamente sobre el conductor del vehículo, a quien los primeros datos señalan como presunto responsable de manejar bajo efectos del alcohol. Esta hipótesis se sostiene en las primeras pericias, aunque todavía no trascendieron detalles sobre su identidad ni el estado actual de las actuaciones judiciales.

El impacto de la noticia se extendió mucho más allá de los límites del asfalto. Cristian Ludueña, conocido como “El Tigre” por sus compañeros, era padre de seis hijos y muy apreciado en el ámbito laboral. “Era una persona buena con la gente. Siempre estaba predispuesto a ayudarte, siempre estaba con una sonrisa en la cara”, recordó una compañera en diálogo con El Doce. Este testimonio, recogido entre los empleados de la estación Shell, reflejó el vacío que dejó la muerte del trabajador entre quienes compartían diariamente con él.

A las pocas horas del accidente, la tragedia sumó un nuevo capítulo. Según relató CBA24N, el encargado de la estación de servicio, que se encontraba internado por problemas de salud anteriores, falleció poco después de conocer la noticia del deceso de su colega.

La investigación sobre el siniestro vial aún se encuentra en etapa preliminar y las autoridades judiciales continúan recabando pruebas sobre la presunta conducción bajo los efectos del alcohol.

Murió un trabajador tras caer del techo de una cochera en Rosario

Un hombre perdió la vida tras sufrir una caída desde el techo de una cochera en barrio Abasto mientras desempeñaba trabajos de mantenimiento. El accidente, que involucró a un trabajador de 51 años, generó un importante despliegue policial y sanitario en el macrocentro de Rosario.

El episodio se registró durante la mañana, en una cochera ubicada sobre Presidente Roca al 2500, cuando, según detalló la Brigada de Orden Urbano (BOU), un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la caída de una persona desde una altura considerable. Al arribar, los agentes hallaron al hombre tendido en el suelo, inconsciente, e insistieron en la solicitud de asistencia médica.

Según la reconstrucción del hecho, Norberto Agustín A., de 28 años, relató que se encontraba junto a su padre, Félix Jesús A., en el techo del estacionamiento privado. Ambos desarrollaban tareas de mantenimiento en el lugar. En palabras recogidas por Rosario3, Norberto explicó que, en determinado momento, su padre pisó una chapa plástica que cedió y eso provocó la caída al vacío. El encargado del portón, un joven de 23 años, aseguró al medio que escuchó un fuerte estruendo y luego gritos provenientes del techo, aunque no presenció la secuencia completa del accidente.

El personal médico que acudió al lugar confirmó el fallecimiento de Félix Jesús A., según informó Rosario3. La situación fue puesta en conocimiento de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien ordenó la intervención del gabinete de la Policía de Investigaciones (PDI) para recabar pruebas y tomar declaraciones a quienes se encontraban en el predio al momento del hecho.

La investigación busca establecer las circunstancias exactas en que ocurrió la caída y si existían condiciones de seguridad apropiadas para la realización de los trabajos en altura. El caso permanece bajo análisis de la Fiscalía, mientras se llevan adelante las actuaciones de rigor para determinar responsabilidades y eventuales medidas a implementar en el lugar.

