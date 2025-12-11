Sociedad

Vecinos de Canning denuncian la presencia de zorros en barrios cerrados y aseguran que atacan mascotas

Testimonios aseguran que las manadas aprovechan zanjas y desagües para desplazarse entre diferentes propiedades. Afirmaron que desaparecieron gallinas y lastimaron a perros

Aseguran que se encuentran sobre la Ruta 52 y no atacaron personas

Vecinos de la zona rural de Canning, localidad bonaerense cercana a Ezeiza, ubicada sobre la Ruta 52, manifiestan preocupación ante la reciente aparición de una manada de zorros, que en los últimos días comenzó a desplazarse por campos y terrenos cercanos. La desaparición y muerte de animales domésticos encendió la alarma entre productores y residentes de barrios privados.

Testimonios recopilados por medios locales reflejan el crecimiento del conflicto y los detalles de una situación que impacta en la vida cotidiana de la región.

Todo comenzó cuando un productor rural notó la ausencia inexplicada de animales en su campo. “Tengo un campo en ruta 52, en Canning. Me empezaron a desaparecer los animales y con mis compañeros fuimos a recorrer el lugar a ver qué pasaba”, relató dicho productor a El Diario Sur.

Residentes de barrios privados advierten
Residentes de barrios privados advierten que los zorros utilizan zanjas y tuberías como refugio en la zona

La búsqueda conjunta permitió dar con la fuente del problema: “Vimos una manada de zorros recorriendo todos los terrenos, cazando a todo animal que se cruce. Ahora andan por la ruta, como si nada, durante el día”.

La novedad de avistar zorros a plena luz del día y su comportamiento desenvuelto en la vía pública generó inquietud, aunque hasta el momento no se reportaron incidentes con personas. No obstante, los ataques a mascotas sí han dejado una marca visible en la comunidad. “No atacan a personas, pero ya atacaron a varios perros”, afirmó el productor.

El fenómeno no se limita a la pérdida de animales de granja. De acuerdo con el testimonio de una vecina del barrio Don Joaquín, un caso particular expone el riesgo para mascotas pequeñas.

“Mi mamá salió dos segundos de noche y el perro dio toda la vuelta entrando a la parte de atrás de la casa y de atrás de la reja un zorro le empieza a querer atacar, termina entrando y lo agarró. Después lo encontramos en una casa de la vuelta que lo habían dejado ahí”, relató sobre la experiencia con un chihuahua.

Testimonios de vecinos confirman ataques
Testimonios de vecinos confirman ataques de zorros a perros pequeños en el barrio Don Joaquín de Canning

En otro episodio, un residente del mismo country describió cómo un zorro ingresó a través de agujeros en el alambrado y atacó a una caniche, causándole heridas graves: “La cortó toda desde la panza hasta el lomo, le dieron como 50 puntos. No había otro perro alrededor, la encontramos tirada en el parque”. El veterinario que atendió el caso vinculó las características de las lesiones al ataque de un zorro, según narró el dueño.

En los barrios privados y áreas próximas a la Ruta 52, los residentes aseguran que los zorros utilizan zanjas, desagües y tuberías como refugio, sacando provecho de un entorno que anteriormente constituía su hábitat natural.

