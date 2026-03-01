Pánico en Costanera Norte: el momento en el que se desprende la estructura del escenario en un boliche y cae sobre el público

El colapso de la estructura en el club nocturno Archie generó escenas de pánico entre los asistentes en Costanera Norte

Un video al que tuvo acceso Infobae evidenció el impactante instante en que la estructura luminosa del escenario del club nocturno Archie en la avenida Costanera Rafael Obligado al 6500 de la Ciudad de Buenos Aires, se desplomó de forma abrupta y cayó sobre el área donde se encontraban los asistentes.

El colapso, que ocurrió cerca de las 5 de la mañana mientras transcurría el evento, generó escenas de pánico entre unas 700 personas presentes y dejó al menos nueve heridos.

El episodio exigió un operativo urgente que involucró la evacuación masiva del boliche y el despliegue de diez ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). De acuerdo con el parte médico preliminar, cinco lesionados fueron trasladados a diversos hospitales, mientras que cuatro heridos fueron atendidos en el lugar y no se consideró necesario derivarlos a centros médicos.

Multitud de personas disfruta de la música y el ambiente en el boliche de Costanera Norte, antes de que ocurriera el lamentable derrumbe (Captura de video)

La grabación del momento preciso como cayó la estructura muestra cómo las luminarias y equipos de sonido descendieron sobre las mesas del público, aunque no se silenció de inmediato la presentación del DJ, que había comenzado a las 4.

El despliegue de socorristas, bomberos y agentes de la Policía de la Ciudad incluyó el cierre completo de la circulación en la avenida Costanera Rafael Obligado mientras se efectuaban las tareas de rescate y peritaje estructural.

El local, identificado por su orientación a la música electrónica, conforma un complejo nocturno muy concurrido en Costanera Norte, próximo al Aeroparque Jorge Newbery. Al momento del desprendimiento, el área afectada funcionaba como terraza con vista al río.

La caída de luminarias y equipos sobre el área del público dejó al menos nueve heridos durante el evento en el local

La seguridad en boliches

Los accidentes estructurales en boliches tiene antecedentes en la Ciudad. El más recordado es el que ocurrió en la madrugada del 10 de septiembre de 2010, la discoteca Beara, en el barrio de Palermo, fue escenario de una tragedia, cuando se derrumbó el entrepiso del sector VIP, provocando las muertes de Ariana Lizarraga (21 años) y Leticia Provedo (20 años), así como más de cincuenta heridos. En esa ocasión, la estructura cedió poco después de finalizar un recital, generando el desplome sobre la pista principal donde se hallaba el público.

Las investigaciones posteriores a la tragedia de Beara revelaron que el permiso de funcionamiento era para bar o restaurante sin pista de baile, pero operaba como boliche bailable y el entrepiso presentaba deficiencias en su construcción. El proceso judicial concluyó en junio de 2022, cuando la Justicia condenó a tres años de prisión en suspenso a los propietarios Juan Carlos Yun y Agustín Dobrila por estrago culposo, al considerar probado que el derrumbe fue fruto de una carga excesiva y controles edilicios insuficientes, aunque los funcionarios públicos y agentes policiales investigados resultaron absueltos.

El despliegue de socorristas y bomberos permitió evacuar rápidamente a unas 700 personas tras el accidente en el boliche

La secuencia del video difundido esta madrugada documentó el instante del colapso y renovó la preocupación social por la seguridad en espacios de ocio con alta concurrencia.