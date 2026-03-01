Sociedad

Se derrumbó la estructura del escenario de un boliche en Costanera Norte: al menos 9 heridos y 700 evacuados

Según los primeros reportes, el sistema de luces se cayó sobre un sector de mesas de la discoteca Archi. El SAME desplegó un importante operativo

Cayó parte del escenario del boliche Archi en Belgrano

Un derrumbe en la estructura del escenario del boliche Archie, ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, en la zona de Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires, dejó al menos nueve personas heridas y obligó a evacuar a unas 700 que se encontraban dentro del local durante la madrugada.

Según los primeros informes, una estructura metálica con luminarias y equipos de sonido se desprendió del escenario y cayó sobre las mesas donde se encontraba el público.

Las imágenes registradas en el interior del local que fueron exhibidas por el canal TN, muestran a la estructura caída en una zona que funciona como terraza con vista al río.

El boliche se encuentra en un complejo nocturno situado frente a Tierra Santa, en la Costanera Norte, pasando el parque y las pistas del Aeroparque.

Tras el alerta al 911, se desplegó un importante operativo de emergencia. El SAME envió diez ambulancias al lugar para asistir a los heridos. En total, nueve personas fueron atendidas por politraumatismos y distintos tipos de traumatismos producto del impacto.

Hay al menos 9 heridos y 700 evacuados

De acuerdo con el parte médico preliminar dos pacientes fueron trasladados al Hospital Pirovano, dos fueron derivados al Hospital Rivadavia y otro llevado al Hospital Fernández. El resto de los afectados recibió atención en el lugar y no requirió traslado.

Además del SAME, intervinieron efectivos de Bomberos de la Ciudad y personal de la Policía, quienes colaboraron con la evacuación total del establecimiento y realizaron un corte completo de la circulación en la avenida Costanera Rafael Obligado mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje.

Noticia en desarrollo...

